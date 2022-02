Haßmersheim. (pol/mün) Beinahe drei Wochen, nachdem ein Kleinkind bei Haßmersheim aus dem Neckar gerettet wurde, gehen Staatsanwaltschaft und Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Sie suchen Menschen, die gesehen haben könnten, wie der 3-jährige Junge aus Richtung Ortsmitte ans Neckarufer gekommen sein soll. Das Kind war am Samstag, 5. Februar, in den Fluss geraten. Dafür muss es zwischen 13 und 14 Uhr an den Neckar gelangt sein.

Zeugen, die den 3-Jährigen beobachten konnten oder Hinweise geben können, sollen sich beim Kriminalkommissariat Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 melden.

Über den Gesundheitszustand des Kindes ist derzeit nichts bekannt.

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 10.10 Uhr

Großmutter rettet Dreijährigen aus Neckar

Haßmersheim. (dpa/lsw) Ein Dreijähriger ist seiner Familie in Haßmersheim am Samstag entwischt und zunächst unbemerkt in den Neckar gefallen. Seine 58 Jahre alte Großmutter fand den Jungen bei einer Suchaktion im Wasser treibend und rettete ihn aus dem Fluss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Per Notruf hatten Leute zuvor gegen 14.10 Uhr gemeldet, dass ein Kleinkind im Bereich der Neckarstraße ins Wasser gefallen sei. Der Dreijährige sei rund 300 Meter zu einer Bootsanlegestelle gegangen und dort zwischen Anlegesteg und einem ankernden Motorboot ins kalte Wasser gestürzt. Zwischenzeitlich bemerkten Angehörige das Fehlen des Kindes und begaben sich auf die Suche. Die 58-jährige Großmutter des dreijährigen Kindes erkannte es offenbar im Wasser treibend und machte durch lautes Rufen und Schreien auf den Unglücksfall aufmerksam. Sie war es wohl auch, die das Kind aus dem Wasser rettete. Ersthelfer begannen mit der Wiederbelebung. Das Kleinkind kam in eine Klinik. "Sein Zustand ist weiterhin kritisch", hieß es.