In diesem Jahr wird in Haßmersheim kräftig investiert, was zwar die Schulden in die Höhe treibt, sich in den kommenden Haushaltsjahren jedoch buchstäblich auszahlen soll. Foto: Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. "Wenn wir jetzt auch viel investieren, so erhöhen wir damit unsere Erträge doch dauerhaft." Solche Überlegungen sind es, die Haßmersheims Bürgermeister Michael Salomo und seinen Finanzchef Stefan Salen bewegen und mit Blick auf einen schuldenträchtigen Haushaltsentwurf 2021 die Ruhe bewahren lassen. In der Februar-Sitzung des Gemeinderats passten daher die Tagesordnungspunkte "Bebauungsplan Unterer Auweg II" und dessen Erschließung mit geschätzten Kosten von fünf Millionen Euro zu jenem, mit dem der Haushaltsplan der 5000-Einwohner-Gemeinde eingebracht wurde. Salen stellte die wichtigsten Punkte des Finanzwerks vor.

In Haßmersheim ist der vierte nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht erstellte Plan zugleich der erste aus der Hand von Kämmerer Salen. Die dazu notwendige Eröffnungsbilanz soll noch in diesem Haushaltsjahr vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt ist geprägt von geringeren Steuereinnahmen; mit 5,7 Mio. Euro rechnet Salen hier, das seien 750.000 Euro weniger als im vergangenen Jahr eingeplant wurden. So klafft zwischen Erträgen in Höhe von 12,1 Mio. Euro (bei denen Zuweisungen von fast vier Mio. Euro den zweiten großen Posten ausmachen) und Aufwendungen von 13,5 Mio. eine Lücke von 1,4 Mio. Euro. Sie wird aus den Ergebnisrücklagen ausgeglichen. Ein weiterer Grund für dieses negative Ergebnis sind zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen. Auf der Aufwandsseite fallen steigende Personalaufwendungen auf (knapp eine halbe Million Euro mehr als 2020), die entstehen, weil zehn zusätzliche Erzieherinnen finanziert werden müssen.

Im Finanzhaushalt sind es die Auszahlungen für Baumaßnahmen, die 2021 mit mehr als elf Mio. Euro höher als gewöhnlich ausfallen. Nur die laufende Verwaltungstätigkeit kostet noch eine Million mehr. In der Summe werden 13,3 Mio. Euro investiert. "Ein strammes Programm" in den Augen von Bürgermeister Salomo. Größter Einzelposten auf der Auszahlungsseite ist die Generalsanierung der Friedrich-Heuß-Schule, in die weitere drei Mio. Euro investiert werden; sie bildet bei den Investitionen den höchsten roten Balken. Den höchsten grünen Balken (Einzahlungen) erzeugt der Verkauf von Bauplätzen im Gebiet Nord III, der Haßmersheim mehr als sechs Mio. Euro in die Kasse spülen soll. Auf der Einzahlungsseite aus Investitionstätigkeit stehen insgesamt 11,4 Mio. Euro.

"Reingeholt" wird das Minus mit einem Kredit über vier Mio. Euro, was den Schuldenstand der Gemeinde in die Höhe schnellen lässt: 5,4 Mio. Euro oder 1077 Euro pro Einwohner. Spielt sich das ordentliche Ergebnis im Finanzhaushalt 2020 und 2021 im "roten Bereich" ab, so zeigte die Darstellung der Kämmerei ab 2022 grüne Balken, wobei im kommenden Jahr ein weiteres Darlehen über 5,5 Millionen Euro veranschlagt ist. Nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung handelt es sich aber um sinnvolle Investitionen in die Infrastruktur, die den Wohn- und Gewerbestandort weiter stärken sollen.

Investiert wird in die Betreuung der Kinder. In der "Villa Kunterbunt", einer der vier von kommunaler Hand geführten Tageseinrichtungen, ist die Lage angespannt. Das Betreuungsangebot muss um zwei zusätzliche Kindergartengruppen vergrößert werden, was aber am Standort in der Hildastraße nicht möglich ist. Daher ist geplant, an der Gemeinschaftsschule vorübergehend eine Containeranlage aufzustellen. Der Gemeinderat hatte das Architekturbüro Huber (Mosbach) mit der Erstellung eines Bauantrags und dessen Umsetzung zu beauftragen und tat dies einstimmig. Die Kostenschätzung für die Architektenleistung beträgt knapp 12.000 Euro. Die Container aufzustellen und zu mieten, steht auf einem anderen Rechnungsblatt.

In der Sitzung war dieser Tagesordnungspunkt sowohl für Bürger und Bürgerinnen als auch vonseiten des Gemeinderats Anlass, darauf hinzuweisen, dass bei jeglichen Planungen für Kindertageseinrichtungen ein Gesamtkonzept geben möge. "Der Handlungsdruck ist allerdings jetzt in Haßmersheim groß", entgegnete Michael Salomo zwei Elternteilen aus Hochhausen, die sich in der Bürgerfragestunde zu Wort gemeldet hatten. Für den dortigen Kindergarten gibt es verschiedene Überlegungen: Abriss, Sanierung, Neubau (auch an anderer Stelle), Ertüchtigung des alten Schulhauses. Das hänge vom endgültigen Konzept ab, verwies der Bürgermeister auf einen Architektenwettbewerb, der 2022 stattfinden soll.

"Auch bei uns steigen die Zahlen", verlieh ein Elternvertreter den Hochhausener Vorstellungen Nachdruck. "Wir möchten jetzt bei den Planungen berücksichtigt werden." Klar bekannte sich Salomo einmal mehr dazu, dass Kindertageseinrichtungen in allen drei Ortsteilen Bestand hätten. "Genauso wie Feuerwehren."