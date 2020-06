Hardheim. (jam) Der Eirich-Gruppe steht ein radikaler Umbau bevor, mit dem die Geschäftsführung das Unternehmen auf neue Herausforderungen am Weltmarkt ausrichten möchte. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Hardheim sowie Niederlassungen unter anderem in den USA, China, Brasilien und Südafrika möchte mit der Restrukturierung Kosten senken, um so den desaströsen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Rohmann ist für einen solchen Umbau ein "erheblicher Personalabbau" notwendig. An Hardheim als strategischem Zentrum der Gruppe halten die Gesellschafter aber fest. "Wir wollen den Standort nicht nur erhalten, sondern auch stärken, um dort weiterhin zu produzieren und auszubilden", betont Stephan Eirich, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich, in einem Pressegespräch.

Personalleiter Kevin Mechler sowie die beiden Geschäftsführer Stephan Eirich und Ralf Rohmann (v. l.) wollen den Umbau so sozialverträglich wie möglich gestalten. Foto: Janek Mayer

Ob sich in Hardheim betriebsbedingte Kündigungen vollständig vermeiden lassen, hängt vom Ausgang der Verhandlungen ab, in die die Geschäftsführung mit der Belegschaftsvertretung und der IG Metall getreten ist. "Wenn wir ein Zukunftspaket schnüren können, muss der Stellenabbau nicht so hoch ausfallen", sagt Ralf Rohmann, der den Umbau so sozialverträglich wie möglich gestalten möchte. Damit die Beschäftigten die Pläne mittragen, setze das Unternehmen auf Transparenz. "Die Belegschaft kennt unsere Angebote, jeder hat die gleichen Informationen erhalten", so Rohmann.

Hintergrund > Die Eirich-Gruppe, zu der die Hardheimer Maschinenfabrik Gustav Eirich gehört, bietet Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen für Mischtechnik, Granulieren, Pelletieren, Trocknen und Feinmahlen an. Seinen Schwerpunkt legt das familiengeführte Unternehmen auf Verfahren zur Aufbereitung [+] Lesen Sie mehr > Die Eirich-Gruppe, zu der die Hardheimer Maschinenfabrik Gustav Eirich gehört, bietet Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen für Mischtechnik, Granulieren, Pelletieren, Trocknen und Feinmahlen an. Seinen Schwerpunkt legt das familiengeführte Unternehmen auf Verfahren zur Aufbereitung von schüttfähigen Stoffen, Schlicker und Schlämmen. An weltweit 15 Standorten sind rund 1300 Mitarbeiter beschäftigt und erwirtschaften einen Umsatz von bis zu 200 Millionen Euro. Der Exportanteil der Fertigung in Deutschland beträgt bis zu 90 Prozent, Asien ist der wichtigste Absatzmarkt. > Die Maschinenfabrik Gustav Eirich wurde 1863 als Mühlenwerkstatt gegründet. Heute dient sie als Firmenzentrale und beherbergt die Bereiche Produktion, Technik, Vertrieb und zentrale Dienste. An den Standorten Hardheim und Külsheim sind aktuell 625 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 46 Auszubildende. jam

Ein spruchreifes Ergebnis peile man für die Zeit vor den Sommerferien an. Falls die Mitarbeiter zu Kompromissen bereit sind, reiche ein "geringerer Stellenabbau", um die Kosten des Unternehmens wie gefordert zu senken. Erzielen die unterschiedlichen Parteien dagegen keine Einigung, sind wohl auch in Hardheim massive Einschnitte die Folge.

Für die Schwestergesellschaften im Ausland zeichnen sich diese Einschnitte bereits ab. "Wir haben unsere Produktionsstandorte weltweit in Frage gestellt", sagt Stephan Eirich. Die Gruppe strebe nun an, sich auf vier bis fünf produzierende Standorte zu konzentrieren. Andere Standorte, das kündigen die beiden Geschäftsführer an, "werden in den nächsten Jahren enorm an Personal verlieren". Diesen Schritt begründet Eirich mit einer noch fehlenden Spezialisierung der Standorte: "Wenn jeder alles macht, ist das bei Weitem nicht so effizient." Um aber weiterhin – gemäß der Unternehmensphilosophie – "nahe am Kunden zu sein", rüttelt die Gruppe bei den betroffenen Standorten nicht an Technikum und Vertrieb als lokale Ansprache, wohl aber an der Organisationsstruktur.

Die Veränderungen hin zu mehr Digitalisierung und Automatisierung sind keine Kurzschlussreaktion der Geschäftsführung, sondern von langer Hand geplant. Eigentlich wollte das Unternehmen den Maßnahmenkatalog sukzessive bis 2025 abarbeiten. Doch die Corona-Krise hat den Gesellschaftern einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Zeitplan deutlich beschleunigt. Ralf Rohmann: "Trotz sehr guter Auftragslage in den vergangenen beiden Geschäftsjahren steht unser Unternehmen nun vor einer der größten Herausforderungen der Firmengeschichte." Die Aufträge seien bereits um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen.

Während zuletzt Embargos, Zölle oder Subventionen sowie Preisschwankungen bei Energie und Rohmaterial den Markt für Maschinen- und Anlagenbauer unkalkulierbar gemacht hatten, hebelt derzeit die Corona-Krise weltweit alle Erwartungen und Planungen aus. Die Pandemie treffe die Investitionsgüterbranche besonders hart, "uns steht eine extreme Durststrecke bevor", ist Ralf Rohmann überzeugt. "Jeder, der vorhatte zu investieren, möchte seine Projekte auf ,Hold‘ setzen", pflichtet ihm Stephan Eirich bei. Eine erste wirtschaftliche Welle hatte den Markt in Asien durcheinandergewirbelt, nun trifft die zweite starke Welle unter anderem die USA und Brasilien, erklären die Geschäftsführer. Eirich: "Wir sind in jedem Zyklus die letzten, die die Welle spüren, aber leider auch die letzten, bei denen alles wieder hochfährt."

Ab 1. Juli weitet die Maschinenfabrik daher die Kurzarbeit massiv aus. Rohmann rechnet damit, dass dieser Zustand länger als sechs Monate anhält. Denn Eirich vermeldet nicht nur historisch niedrige Prognosen beim Auftragseingang. Zusätzlich sollen laufende Projekte auf Kundenwunsch hin langsamer zum Abschluss gebracht werden, damit Zahlungen später fällig werden. Kurz: "Unsere Leistungsfähigkeit wird nicht abgefragt", sagt Rohmann und zieht daraus die Schlussfolgerung: "Wir werden uns im Ergebnis verschlechtern."

Für zukünftige Markteinbrüche will sich die Eirich-Gruppe nun also besser wappnen. "Wir müssen unsere Fixkostenstruktur auf größtmögliche Flexibilität ausrichten", erklärt Rohmann. Dabei müsse man mit Augenmaß vorgehen, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht zu gefährden. Möglich machen sollen dies neue Maschinen, Automatisierungstechnik und IT. "Wir investieren in den nächsten fünf Jahren 20 bis 25 Millionen Euro in die Gruppe, einen Großteil davon in Hardheim", kündigt Stephan Eirich an.