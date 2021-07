Von Stephanie Kern

Mosbach. "Unsere Schüler sind die Besten." Das sagen Tilo Bödigheimer und Simon Pfeiffer nicht nur so, das meinen sie, das leben sie. Pfeiffer und Bödigheimer sind Rektor und Konrektor der Hardbergschule. Sie wird von Schülern besucht, die einen besonderen Förderbedarf haben. Einen besonderen Förderzuschuss für das neueste Projekt des Rektorenteams gibt es nun von der Ferry-Porsche-Stiftung: Mit 100.000 Euro wird die Erstellung eines digitalen Lehrbuchs für das Fach Mathematik gefördert. Nicht nur die Schüler sind die besten, auch diese Idee zählt zu den besten.

300 Schulen aus Sachsen und Baden-Württemberg haben sich um die Preise der Ferry-Porsche-Stiftung beworben. Fast alle waren Gymnasien. Auch die Hardbergschule reichte eine Projektskizze ein – und kam unter die besten 29, die ihr Projekt persönlich vorstellen durften. Fünf Minuten bekamen die Pädagogen, um das Projekt einem Expertengremium vorzustellen. "Das war schon großer Druck", so Bödigheimer.

Schon nach diesen Präsentationstagen stand für die Jury fest, wer die Preise gewinnen sollte, es blieb aber bis zum Schluss geheim. "Vor wenigen Tagen wurden wir dann zur Preisverleihung eingeladen. Wir wussten nicht, wie viele Schulen dazu eingeladen waren, aber es kam schon Hoffnung auf", erzählt Simon Pfeiffer. Allein durch das Erreichen der Endrunde hat die Schule 5000 Euro gewonnen. Bei der Preisverleihung bekamen die Mosbacher Schulleiter dann einen ganz besonderen Pokal, den für den ersten Platz – dotiert mit 100.000 Euro. "Die Freude war riesig", sagt Tilo Bödigheimer. Nur zwei andere Schulen konnten mit ihren Projekten so überzeugen. Insgesamt wurden 1,2 Millionen Euro ausgeschüttet.

Mit dem Geld kann nun auf professionelle Beine gestellt werden, was Tilo Bödigheimer und Simon Pfeiffer schon seit sechs Jahren vorschwebt. Bödigheimer ist auch schon erste Schritte gegangen, hat erste Kapitel des digitalen Mathebuchs geschrieben, die Kollegen haben es eingesetzt – und positive Rückmeldungen gegeben. Es geht dabei vor allem darum, die Videos in leichter Sprache zu gestalten – ohne Spezialeffekte, die Kinder mit Förderbedarf oft nur überfordern. Auch die Muttersprache der Kinder spielt in Mathe oft eine Rolle: Sie verstehen, was da errechnet wird, kennen die Fachbegriffe aber nicht in ihrer Muttersprache. "Ich glaube, für ein paar Schüler macht es den Unterschied, wenn die Themen in die erste Muttersprache übersetzt werden." Das Ziel der digitalen Schulbücher: Alle anderen Schulen sollen sie ebenfalls kostenfrei nutzen können. "Das ist hier kein Geschäftsmodell, sondern von uns für alle, die es nutzen wollen", sagt Bödigheimer.

Vielleicht auch ein Grund dafür, dass sich die Ferry-Porsche-Stiftung für das Projekt entschieden hat: Viele profitieren davon. Die Schule selbst, die sich durch die Arbeit daran wieder neu mit der Vermittlung von Lerninhalten beschäftigt und die eine Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg hat. Weitere Profiteure sind natürlich die Schüler, die Lernmaterialien zur Vertiefung, zur Begleitung, zum Selbst-Lernen erhalten, das auf sie zugeschnitten ist. "Aber auch andere Schulen profitieren, gerade wenn sie Schüler haben, die im Rahmen der Inklusion unterrichtet werden", ist Simon Pfeiffer überzeugt. "Ich finde dieses Projekt genial."

Ein großes Ziel der Schulverantwortlichen ist es, die Kinder zu einem kritischen und konstruktiven Umgang mit Medien zu erziehen. Der Digitalisierung könne man sich nicht verschließen – aber man könne sie nutzen. Die digitalen Schulbücher seien ein Angebot, das man schon vor einem Jahr gebraucht hätte. Mit dem Rückenwind aus Stuttgart gehen Pfeiffer und Bödigheimer nach den Sommerferien in die Vollen, wollen die "Latte noch höher legen", was Qualität und Professionalität angeht. "Wir können jetzt vor allem die Pädagogik machen, andere Dinge können wir auslagern."

Bödigheimer und Pfeiffer sind einfach überzeugt davon, dass ihre Schüler die Besten sind. Sie sagen das nicht so dahin. Auch deshalb haben sie wohl den Förderzuschuss für die Schüler mit besonderem Förderbedarf bekommen.