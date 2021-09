Gundelsheim. (cao/pm) Für den Glasfaser-Ausbau investiert die BBV Deutschland rund 50 Millionen Euro in Gundelsheim und neun weitere Kommunen im nordöstlichen Landkreis Heilbronn. "Neben dem engen Schulterschluss mit allen Kommunen haben insbesondere unsere 65 Partnerschaften mit Vereinen zum Erfolg beigetragen. Über die Vereine kamen über ein Drittel aller Verträge zustande", erklärte BBV-Geschäftsführer Frank Bonnemeier bei einem Treffen mit den zehn Bürgermeistern. Dank des hohen Interesses der Haushalte und Betriebe habe man die selbst vorgegebene Quote von 4500 Verträgen bereits in der ersten Augustwoche überschritten. Laut Aussagen der BBV liegen inzwischen sogar schon über 6000 Verträge vor. Und die Nachfrage halte weiter an.

"Wir freuen uns alle, dass so viele unserer Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibenden und Unternehmen diese einmalige Chance ergriffen haben", erklärte Heike Schokatz im Namen aller Bürgermeister. "Die Glasfaser ist für unsere Kommunen nicht nur als Wirtschafts- und Wohnstandort wichtig. Sie ist die Basis für eine raschere Digitalisierung unserer beruflichen, schulischen, sozialen und privaten Lebensbereiche und die Teilhabe jedes einzelnen", so die Gundelsheimer Bürgermeisterin.

Der Glasfaser-Ausbau im nordöstlichen Landkreis Heilbronn soll nach den nun notwendigen Bestandsaufnahmen und Vorarbeiten für die konkreten Planungen Mitte 2022 beginnen. Neben Gundelsheim sollen dann auch die Kommunen Hardthausen am Kocher, Jagsthausen, Langenbrettach, Möckmühl, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Oedheim, Roigheim und Widdern mit der schnellen Internetverbindung versorgt werden. "Im nächsten Schritt werden wir mit jeder Kommune eine gemeinsame Bestandsaufnahme der vorhandenen Infrastruktur durchführen, um dann mit ersten konkreten Planungen beginnen zu können", erklärte BBV-Geschäftsführer Bonnemeier das weitere Vorgehen. Sofern nichts dazwischen kommt, sei mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren zu rechnen.