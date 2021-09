Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Keine Schonfrist nach der Sommerpause: 20 Tagesordnungspunkte mussten die Gundelsheimer Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung abarbeiten, stolze 95 Seiten umfassten die Beschlussvorlagen. Neben zahlreichen kleinen Bauanträgen galt es, über die Erneuerung einer Wasserleitung in Tiefenbach, den Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet in Höchstberg, die Umgestaltung der Außenanlage der Horneckschule sowie über Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle zu entscheiden. Außerdem informierte die Stadtverwaltung über die Anschaffung von 80 Luftreinigern für Schulen und Kindergärten und gab zudem noch einen Zwischenbericht zum aktuellen Ergebnis- und Investitionshaushalt.

"Was die liquiden Mittel und die finanziellen Aussichten in der Stadt angeht, sind wir sehr gut aufgestellt", berichtete Kämmerer Andreas Ockert dem Gremium. Positiv auf den Ergebnishaushalt hätten sich vor allem die hohen Gewerbesteuereinnahmen ausgewirkt, "die mit mehr als zwei Millionen Euro um 600.000 Euro über unserem angenommen Wert liegen". Anderseits seien für dieses Jahr geplante Investitionen noch nicht umgesetzt worden, so der Kämmerer. Allein durch die schleppend voranschreitende Sanierung der Sporthalle bleiben rund 900.000 Euro in der Stadtkasse zurück. Und auch die Brandschutz-Arbeiten am Rathaus (70.000 Euro eingeplant) werden wohl erst kommendes Jahr erfolgen – genauso wie eine Vielzahl weiterer baulicher Maßnahmen, die nun später abgerechnet werden müssen.

Von den insgesamt im Investitionshaushalt eingeplanten 1,775 Millionen Euro wurden bisher gerade einmal 351.000 Euro ausgegeben. "Ich denke, dass wir bis zum Ende des Jahres 60 bis 70 Prozent der veranschlagten Investitionen umsetzen können", erklärte Ockert gegenüber der RNZ. Aktuell verfüge die Stadt jedoch über zwei Millionen Euro mehr, als ursprünglich im Haushalt vorgesehen. "Auf der einen Seite bedeutet das zwar negative Zinsen bei der Bank, anderseits sind wir dadurch gut auf 2022 vorbereitet. Die liquiden Mittel werden bei der Genehmigung des nächstens Haushalts helfen", betonte der Kämmerer. "Das kommende Jahr wird schwer, wenn die ganzen Corona-Hilfen wegfallen."

Ganz ohne Corona-Fördergelder angeschafft wurden bereits 80 Raumlüfter für Schulen und Kindergärten, wie Bürgermeisterin Heike Schokatz im Gemeinderat berichtete. Rund 72.000 Euro ließ sich die Stadt das kosten. "Wir wollten schnell handeln; aufgrund der Unklarheit in Bezug auf die weitere Verfügbarkeit der Geräte wurde nach einer Sitzung des Technischen Ausschusses ein Eilbeschluss gefasst", so die Bürgermeisterin. Die Luftreiniger seinen auch schon angekommen und in den Bildungseinrichtungen aufgestellt worden.

Ohne Eile und einstimmig beschloss der Rat die Erneuerung der Wasserleitung in der Nordstraße in Tiefenbach. Die mehr als 60 Jahre alte Leitung hat schon mehrere Rohrbrüche hinter sich; auch künftig seien Schäden zu erwarten. Auf 150 Metern Länge soll deshalb eine komplett neue Leitung gelegt werden. Knapp 93.000 Euro kostet die Maßnahme, die von der Heilbronner Versorgungs GmbH geplant und begleitet wird. Ab 2022 übernimmt die HNVG die Betriebsführung der Wasserversorgung in ganz Gundelsheim.

Einige Gegenstimmen gab es bei den Beschlüssen zur Vergabe der Dacharbeiten an der Sporthalle sowie der Umgestaltung des Eingangsbereichs der Horneckschule. Obwohl die Angebotssumme für ein neues Sporthallendach mit knapp 280.000 Euro rund 100.000 Euro über der Kostenschätzung liegt, stimmte der Rat der Vergabe der Arbeiten zu (13 Ja- und sechs Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen). "Wenn wir den Boden neu machen, darf das Dach nicht undicht sein", betonte Wolfgang Schneiderhahn (LUB). Katja Kolb (CDU) hätte dagegen lieber noch abgewartet und "auf fallende Baustoffpreise spekuliert".

Reinhold Lustig (CDU) kritisierte die bisherigen Umgestaltungsmaßnahmen der Horneckschule als "unschön" und sprach sich deshalb als einziger gegen den zweiten von insgesamt neun vorgesehenen Umbauschritten aus. Fünf Räte enthielten sich. Rund 85.000 Euro wird der neue barrierefreie Zugang samt zweier Parkplätze und Fahrradstellfläche kosten.

Wie teuer die Erschließung des neuen, etwa 2,8 Hektar großen Baugebiets "Ob dem Dorf Höchstberg V" wird, ist noch nicht klar. Einstimmig machte der Gemeinderat mit dem Aufstellungsbeschluss und der Billigung des Planvorentwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit den Weg für einen ausgearbeiteten Bebauungsplan frei. Das Gebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand, westlich der Bernbrunner Straße. Neben Einfamilien- sind auch drei Mehrfamilienhäuser sowie einige Doppel- und Reihenhäuser geplant. "Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist anhaltend hoch", verdeutlichte Bürgermeisterin Heike Schokatz, warum man trotz der steilen Hanglage eine Erschließung des Gebiets ins Auge fasse.