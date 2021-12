In der Nacht auf den 30. November 2019 brannte das Vereinsheim der Sportfreunde Tiefenbach. Nun will man den Bauantrag einreichen, auf die Genehmigung hofft man bis Mai. Der Neubau wird etwa 1,6 Millionen Euro kosten. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Tiefenbach. "Wenn ich daran denke, bekomme ich wieder Gänsehaut." Auch nach zwei Jahren ist bei Stefanie Keck noch präsent, was das Vereinsleben der Sportfreunde Tiefenbach tiefgreifend veränderte. In der Nacht vom 29. auf den 30. November 2019 brannte das Sportheim des kleinen Vereins im Gundelsheimer Stadtteil. Nach zwei Jahren ist es immer noch nicht aufgebaut. "Wir sind aber im Moment in einer Aufbruchsstimmung", sagt Stefanie Keck.

Keck ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins, zum Zeitpunkt des Brandes war sie noch Kulturwartin. "Ich bin dann befördert worden", berichtet sie. Denn in den vergangenen zwei Jahren hat das Vorsitzendenteam viel leisten müssen, um wieder ein Sportheim zu bekommen. Nun will man den Bauantrag einreichen. "Noch in diesem Jahr", wie Keck berichtet. Im Mai hofft man auf eine Baugenehmigung.

Nach dem Brand hat der Sportverein eine große Welle der Solidarität erfahren, viele Vereine spendeten, viele Tiefenbacher sagten ihre Hilfe zu. "Wir haben es damals als Chance gesehen, denn eine Sanierung wäre eh angestanden. Wir waren damals vielleicht noch recht blauäugig." Denn die Versicherung ("Wir dachten, wir wären gut aufgestellt.") holte die Vereinsverantwortlichen auf den Boden der Tatsachen zurück: Die Versicherungssumme ist bei 1,1 Millionen Euro gedeckelt, das neue Sportheim darf auch nicht größer werden, als es war – sonst zahlt die Versicherung nicht. 100.000 Euro musste der Verein alleine für den Abriss der niedergebrannten Ruine bezahlen. Inzwischen liegen die Pläne für den Neubau vor, 1,6 Millionen Euro an Kosten sind dafür veranschlagt. "Wir haben noch eine Million Euro und müssen jetzt schauen, wo wir 600.000 Euro herbekommen", erklärt Keck. "Und das ist schon ein Wort."

Ein bisschen Unterstützung gibt es vom baden-württembergischen Sportbund (80.000 Euro), ein bisschen was hat der Verein auch selbst noch auf der hohen Kante, ein bisschen was wurde auch gespendet (30.000 Euro), und die Mitglieder und Tiefenbacher wollen auch Eigenleistungen einbringen. Es bleibt eine Lücke von 350.000 Euro. "Und es ist noch offen, wie hoch der Zuschuss der Gemeinde ausfällt. Wir müssen schauen, wie wir es hinbekommen." Der Verein will noch einige Aktionen starten und hofft auch auf die Eigenleistungen.

Ein technischer Defekt und ein damit verbundener Kurzschluss stellte der Brandsachverständige vor zwei Jahren als Ursache für das verheerende Feuer am Heim der Sportler fest. "Am Montagabend haben mein Mann und ich uns wieder die Bilder von damals angeschaut", erzählt Keck. Ihr Mann war damals zeitgleich mit der Feuerwehr an der Brandstelle. "Er war auf dem Heimweg von der Arbeit, er hat das Feuer von Weitem gesehen." Stefanie Keck war damals zu Hause, von dort aus kann sie das Sportareal auf der Anhöhe nicht sehen. "Ich habe dann meine Freundin angerufen, die sagte, es sei sehr schlimm."

Seitdem ist das Vereinsleben ein anderes. "Die gemeinsame Basis fehlt." Im Ort gibt es keine Gastwirtschaft, ausweichen könnte man allenfalls auf das alte Rathaus. "Wir haben es mit Online-Stammtischen versucht", aber so recht klappen wollte das nicht. Es gab aber auch Unterstützung, der TSV Höchstberg, mit dem man auch eine Spielgemeinschaft unterhält, stellt dem Verein für Turnen und Gymnastik die eigene Sporthalle zur Verfügung. Die Rundenspiele finden nun alle in Höchstberg statt. "Wir sind extrem dankbar, so einen tollen Partner zu haben." Im Sommer haben wenigstens die Jugendlichen auf dem Tiefenbacher Sportplatz trainiert. "Wir haben damals auch Angebote für Container eingeholt, aber das war so teuer." Das Geld brauche man für den Neubau.

Gleichzeitig hat man sich beim Sportverein Tiefenbach Gedanken um die Zukunft gemacht, eine Fusion mit dem Musikverein angestrebt. "Das wurde nun vom Neubau entkoppelt, denn wir müssen Gas geben", sagt Stefanie Keck. "Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns treffen können, wir brauchen unser Vereinsheim – und da fangen wir jetzt an!"

Info: Wer helfen möchte, ob mit Eigenleistungen oder mit Spenden, kann unter www.sportfreunde-tiefenbach.de Kontakt aufnehmen.