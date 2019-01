Das rot-weiße Band ist durchschnitten: Am gestrigen Dienstag wurde die neue Brücke zur B 27 in Gundelsheim offiziell eingeweiht. Für den Straßenverkehr war sie bereits vor Weihnachten freigegeben worden. Foto: Dominik Rechner

Gundelsheim. (dore/pm) "Was lange währt, wird endlich gut", treffender als mit diesem altbekannten Sprichwort hätte Bürgermeisterin Heike Schokatz in ihrer Rede den Marathon zur Fertigstellung der neuen Straßenbrücke in Gundelsheim kaum beschreiben können. Über zehn Jahre waren vom Gemeinde- und Kreistagsbeschluss Ende 2007 bis zur Einweihung der neuen Brücke vergangen. Bereits im Dezember 2018 wurde sie für den Straßenverkehr freigegeben und am gestrigen Dienstag nun offiziell vor Ort eingeweiht.

Zum Hintergrund: Bis zur Fertigstellung der Brücke war die Stadt Gundelsheim nur unzureichend an die B 27 angebunden. Der Kfz-Verkehr verlief über den Bahnübergang im Zuge der K 2159 beim Friedhof und durch die enge, nur einspurig befahrbare Bahnunterführung Mühlstraße, die in die B 27 einmündet und einen Unfallschwerpunkt darstellte. Daher hatte der Kreistag am 10. Dezember 2007 den Bau einer Straßenbrücke über die Bahnlinie beschlossen. Nach sehr langwierigen Grunderwerbsverhandlungen und Abstimmungen mit den Partnern Bund und Deutsche Bahn AG konnte das Landratsamt die Baumaßnahme erst 2016 europaweit ausschreiben. Nachdem die Firma Leonhard Weiss aus Bad Mergentheim den Zuschlag erhalten hatte, wurde im Januar 2017 mit den Bauarbeiten begonnen. Die Kosten der Brücke betragen 7,5 Millionen Euro.

Zur Gesamtbaumaßnahme gehört auch eine Fußgänger- und Radunterführung unter der Bahnlinie für 1,8 Millionen Euro, die die Deutsche Bahn AG voraussichtlich 2020/2021 bauen wird. Die Gesamtkosten teilen sich Bund, Deutsche Bahn AG und der Landkreis Heilbronn zu jeweils einem Drittel. Der Landkreis erhält auf seinen Kostenanteil einen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg von 1,34 Millionen Euro.

Im Anschluss an die Einweihung richteten der Landrat des Landkreises Heilbronn, Detlef Piepenburg, und Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz im Rahmen einer gemeinsamen Feier Grußworte an die Projektbeteiligten.

Detlef Piepenburg sprach von einem "historischen Tag für Gundelsheim". Leistungsfähige Straßen seien für die Infrastruktur im Landkreis von ganz entscheidender Bedeutung. Gerade angesichts der steigenden Verkehrszahlen in den vergangenen Jahren sei es wichtig, die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Das halte die Kommunen attraktiv. Dafür sei die neue Brücke ein gutes Beispiel. Er thematisierte die langwierigen Grunderwerbsverhandlungen und den Bürgerentscheid im Jahr 2008 für die Brücke (seitens der Bürger regte sich zuvor Widerstand, da sie sich zu wenig in die Thematik eingebunden fühlten) ebenso wie danach die Bürgermeisterin.

Piepenburg bezeichnete das Brückenprojekt als eines der größten und zeitintensivsten der letzten Jahre im Landkreis Heilbronn. Die Unfallschwerpunkte in Zusammenhang mit der schlechten Anbindung an die B 27 seien nun Geschichte. Letztendlich habe man alles richtig gemacht. Ein paar Maßnahmen fehlten zwar noch, doch bis heute habe man "jeden Euro richtig investiert". Piepenburg und Schokatz lobten beide die filigrane Brücke. Sie käme nicht wie ein Bauklotz daher, so Piepenburg.

Bürgermeisterin Schokatz freute sich, dass die schier unendliche Geschichte nun ein Ende gefunden hat. Dadurch, dass die Brücke schon kurz vor Weihnachten freigegeben worden war, habe sie sich schon längst selbst überzeugen können, "wie gut sie geworden ist". Für Gundelsheim sei damit ein Meilenstein erreicht. Zusammen mit der Stadtbahn habe man nun gute Verkehrsrahmenbedingungen geschaffen. Bis zur Freigabe der Brücke sei viel Geduld gefragt gewesen, nicht nur vonseiten der Projektbeteiligten, sondern auch von den Verkehrsteilnehmern, die mit Verzögerungen aufgrund der Baustelle klarkommen mussten. Die Geduld und das Vertrauen in die Projektverantwortlichen hätten sich aber ausgezahlt. "Es ist ein tolles Ergebnis, das unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen hat", freute sich Schokatz, und merkte an, dass ein weiterer Meilenstein mit der Fußgänger- und Radunterführung noch folge.