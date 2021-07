Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Es ist ein Großprojekt, das mehr als 22.000 Haushalte mit Strom versorgen soll: Im "Solarpark Böttinger Hof" will die EnBW 135.000 Fotovoltaik-Module sowie zwei Windräder errichten. Schon in weniger als zwei Jahren könnte mit dem Bau im Norden der Gundelsheimer Gemarkung begonnen werden. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans, dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans und der Freigabe dessen Vorentwurfs zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit schuf der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun einen ersten rechtlichen Rahmen für das Projekt. Im Anschluss standen die Schaffung neuen Wohnraums in Obergriesheim sowie die Anpassung der Kita- und Hortgebühren auf der Tagesordnung.

Bürgermeisterin Heike Schokatz betonte zu Beginn der Sitzung, dass "die beiden geplanten Windräder mit dem heutigen Verfahren wenig zu tun haben". Zwar sind im Vorentwurf des Bebauungsplans sowie im neuen Flächennutzungsplan bereits sogenannte "Konzentrationszonen der Windenergieanlagen" festgeschrieben, die eigentliche Entscheidung über die Windräder werde man jedoch erst in ein paar Monaten treffen, so Schokatz. Dafür fehle noch die Genehmigung nach dem Emissionsschutzgesetz. "Heute geht es also erst einmal nur um die Solaranlage."

Und allein die hat es schon in sich. 60 Millionen Kilowattstunden pro Jahr sollen die rund 135.000 Fotovoltaik-Module an erneuerbarer Energie erzeugen, laut EnBW rechnerisch etwa 15.000 Haushalte mit Strom versorgen und rund 40.200 Tonnen CO2 jährlich einsparen. Umgesetzt werden soll das Großprojekt (inklusive der beiden Windräder) auf einer Fläche von 64 Hektar.

Eberhard Scheuerle (CDU) kritisierte, den "hochwertigen Ackerboden" zu überbauen und die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen rund um den Böttinger Hof auszuschließen. Armin Englert (SPD) erwiderte, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan auf 30 Jahre beschränkt ist – "ein Zeitraum, in dem sich der Ackerboden sehr gut regenerieren kann"– und danach noch besser für den Anbau genutzt werden könne. "Die Landwirtschaft leidet am meisten unter dem Klimawandel. Wenn wir die Erderwärmung nicht stoppen, werden wir mittelfristig gar keine Lebensmittel in Deutschland mehr anbauen können", betonte Englert und sprach sich deutlich für den Solarpark Böttinger Hof aus. Am Ende setzte der Gundelsheimer Gemeinderat mit nur zwei Gegenstimmen ein klares Zeichen für den Klimaschutz.

Rund 2900 Meter wird der Solarpark Böttinger Hof (samt eventueller Windräder) von der Gundelsheimer Stadtgrenze entfernt sein, aber weniger als 1000 Meter vom Haßmersheimer Ortsrand und nur etwa 1600 Meter von Neckarzimmern. "Das gesetzliche Beteiligungsverfahren wurde mit dem Aufstellungsbeschluss nun eingeleitet", erklärte Haßmersheims Bürgermeister Michael Salomo auf RNZ-Anfrage. "Das ist das ,Vor-vor-vor-Verfahren’, es ist also noch nichts final entschieden. Alle Kommunen, die an Gundelsheim angrenzen, können sich zu den Plänen jetzt äußern", so Salomo. "Wir werden den Sachverhalt und die Nähe zu Haßmersheim in unserem Gemeinderat besprechen und dann eine Stellungnahme abgeben." Ob das Großprojekt am Ende wirklich realisiert wird, bleibt also noch abzuwarten.

Deutlich fortgeschrittener ist dagegen die Ausarbeitung des Bebauungsplans "Baumgarten" in Obergriesheim. Auf einer Fläche von 1,91 Hektar sollen am nördlichen Ortsrand 28 Grundstücke erschlossen werden, um dort neuen Wohnraum zu schaffen. Dem einstimmig verabschiedeten Entwurf des Bebauungsplans nach, sollen auf 24 Grundstücken Einfamilienhäuser und auf den verbleibenden vier Grundstücken Mehrfamilienhäuser mit jeweils bis zu sechs Wohneinheiten errichtet werden. "Die Nachfrage an freien Wohnbaugrundstücken in der Gundelsheimer Kernstadt sowie in den Stadtteilen ist weiterhin sehr hoch. Allein für Obergriesheim gibt es rund 100 Interessenten für Bauplätze", machte Bürgermeisterin Schokatz den hohen Bedarf an neu erschlossenen Grundstücksflächen deutlich.

Mindestens ebenso begehrt wie günstiger Wohnraum sind bezahlbare und freie Kitaplätze. Nachdem der Gemeinderat in der Vergangenheit bereits mehrfach über eine Änderung der Gebührensatzung für Kitas und Hort beraten hatte, ohne zu einem Beschluss zu kommen, wurde 2020 eine Arbeitsgruppe gebildet, über deren Ergebnisse der Rat nun zu entscheiden hatte. Die Mitglieder folgten dem Vorschlag (mit zwei Gegenstimmen), die Gebühren an die neuen Landesrichtsätze anzupassen. Ab September müssen Eltern etwas tiefer in die Tasche greifen. Je nach gebuchter Betreuungszeit (die ebenfalls angepasst wurde) erhöhen sich die Kosten in den meisten Fällen um ein paar Euro – sowohl für über als auch unter dreijährige Kinder. Die Abrechnung der Hortbetreuung wurde komplett umgestellt und ist nun nicht mehr stundenweise möglich.

Abschließend sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, die Kita- und Hortgebühren aufgrund der Coronapandemie für die Monate April und Mai jeweils zur Hälfte zu erlassen. Genutzte Notbetreuung muss allerdings bezahlt werden.

Info: EnBW-Webseite zum Solarpark unter tinyurl.com/BoettingerHof, neue Kita- und Hortgebühren unter www.gundelsheim.de