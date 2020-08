Gundelsheim. (pol/mün) Wegen der Brandserie in Gundelsheim sind die Rettungskräfte derzeit besonders sensibilisiert, berichtet die Polizei Heilbronn. Deswegen rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch mit einem Großaufgebot in der Altstadt an. Gegen 2.30 hatte eine Person eine Rauchwolke gemeldet, Schatten gesehen und deswegen ein Feuer vermutet.

Doch zum Glück war es ein falscher Alarm und die Rettungskräfte konnten wieder heimfahren. Vermutlich hat Nebel in Verbindung mit einer Straßenlaterne den Anrufer zu dem Trugschluss verleitet.