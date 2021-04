Gundelsheim. (pol/rl) Ein Exhibitionist trieb am Karfreitagabend sein Unwesen am Böttinger Neckarufer. Der 45-Jährige befand sich gegen 19 Uhr gegenüber dem Gewann "Himmelreich" auf. Als sich zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren in seiner Nähe befanden, entblößte er seinen Genitalbereich. Dies bemerkte auch ein 47-Jähriger, der sofort die Polizei verständigte.

Die Beamten konnten den Exhibitionisten noch in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Die Polizei sucht nun die beiden belästigten Mädchen. Sie sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein, hatten schwarze lange Haare und sollen in Gundelsheim und Haßmersheim wohnen. Eines der Mädchen hatte eine Decke dabei sich. Die Mädchen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der 07132/93710 zu melden.