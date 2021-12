Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Der Haushaltsplan 2022 sei der "mit Abstand schwierigste und umfangreichste der vergangenen Jahre", erklärte Kämmerer Andreas Ockert gleich zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gundelsheimer Verwaltungsausschusses. Die Vorberatung des Zahlenwerks stand auf der Tagesordnung – bis spätestens 31. Januar soll es vom Gemeinderat beschlossen sein, um Fördergelder zu ergattern. Andernfalls könnte die Stadt keinen fristgerechten Ausgleichsstock-Antrag beim Land stellen, würde in der Folge auf voraussichtlich rund 142.000 Euro für die geplante Umgestaltung des Gundelsheimer Friedhofs (Vorplatz und Eingangsbereich) verzichten müssen.

Im Vergleich zum gesamten Investitionshaushalt 2022 sind das jedoch eher "Peanuts". Der beläuft sich im kommenden Jahr nach aktuellem Planungsstand nämlich auf 2,8 Millionen Euro. "Das ist in der Summe genauso viel, wie wir über die kommenden Jahre 2023 bis 2027 an Investitionen vorgesehen haben", betonte Ockert. Grund des hohen Betrags sei in erster Linie die Fortführung der Generalsanierung des Sportzentrums Oststraße, die mit 720.000 Euro den größten Posten darstellt. Insgesamt sind hier im kommenden Jahr Ausgaben von 1,2 Mio. Euro vorgesehen, wobei es 480.000 Euro an Zuschüssen geben wird.

Bisher schlug die Sanierung der Sporthalle mit rund 307.000 Euro zu Buche, wobei stolze 900.000 Euro im aktuellen Haushalt 2021 eingeplant wurden. "Da wird bis Jahresende auch noch einiges abgerechnet", erklärte Ockert. Von den insgesamt rund 1,8 Millionen Euro an geplanten Investitionen 2021 werde man bis Silvester etwa 60 Prozent umgesetzt haben, antwortete der Kämmerer auf eine Frage von Faiza Schardey (SPD). Aufgrund der Corona-Krise und Lieferproblemen seien einige Maßnahmen schlicht nicht möglich gewesen. Anschaffungen etwa für den Bauhof, die Kita Höchstberg und die Modernisierung der Kläranlage (Silo Fällmittel) habe man vom aktuellen auf das kommende Jahr verschieben müssen, erläuterte Ockert.

Aber auch Investitionen in die Feuerwehren mit rund 573.000 Euro, die Abwasserbeseitigung (260.000 Euro) sowie Ausgaben für die Sportförderung (243.000 Euro) und die Friedhöfe (222.000 Euro) machen sich im Investitionshaushalt 2022 bemerkbar. Ohne ein Darlehen über die komplette Investitionssumme von 2,8 Millionen Euro sei kein solider Haushalt möglich, so der Kämmerer. Die liquiden Mittel reichten dafür nicht aus.

Denn auch der Unterhaltungshaushalt 2022 mit den laufenden Kosten fällt mit insgesamt rund 1,9 Millionen Euro um etwa 300.000 teurer aus, als vergangenes Jahr. Und hier sind keine Darlehen zum Ausgleich erlaubt. Die höhere Summe liegt einerseits an der Umrüstung der Laternen mit LED-Lampen (180.000 Euro), die ursprünglich in diesem Jahr beginnen sollte, nun aber komplett 2022 abgerechnet wird. "Da hier nur die Leuchtkörper ausgetauscht werden, gilt die Maßnahme nicht als Investition, sondern ist Teil der Unterhaltung", erklärte Ockert. Anderseits mache sich auch die Erweiterung der Kita Obergriesheim mit rund 140.000 Euro sowie die Fortführung zahlreicher Brandschutzmaßnahmen im Unterhaltungshaushalt bemerkbar (wir berichteten über die drei Maßnahmen bereits).

"An einigen Ecken konnten wir aber sparen", sagte der Kämmerer, warnte jedoch gleichzeitig davor, dass sich der Unterhaltungshaushalt noch um etwa 90.000 Euro erhöhen könnte. Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt den zwei neuen Stellen – ein Klimaschutzmanager und ein Sachbearbeiter Digitalisierung – in einer seiner nächsten Sitzungen zu. Die Entscheidung dazu ist wahrscheinlich: Denn das Gehalt des Klimaschutzmanagers wird zu 70 Prozent vom Bund bezahlt. Und ohne Digitalisierungsbeauftragten gelingt die Umsetzung des neuen Onlinezugangsgesetzes (bis Ende 2022 müssen Verwaltungsleistungen auch digital angeboten werden) wohl nicht.

Trotz knapp acht Millionen Euro Steuereinnahmen ("Genaue Orientierungsdaten kommen erst im Dezember", so Ockert) beläuft sich der Gesamtergebnishaushalt 2022 auf einen Fehlbetrag von rund 2,55 Mio. Euro und fällt damit um rund 600.000 Euro schlechter aus als 2021. Im Gesamtfinanzhaushalt beläuft sich das Minus auf etwa 1,25 Mio. Euro, ohne Darlehensaufnahme für die Investitionen wären es etwas mehr als vier Mio. Euro. Die liquiden Mittel bezifferte Ockert mit rund zwei Mio. Euro, wobei sich der Betrag bis Jahresende noch leicht ändern könne.

"Die Eigenbetriebe der Stadt Gundelsheim sind im Wesentlichen unproblematisch", leitete der Kämmerer zum letzten Punkt der Vorberatungen im Verwaltungsausschuss über. Allein die Finanzen des Freibades seien ungewiss. "Das hängt alles davon ab, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt und wir im kommenden Jahr erneut unter Einschränkungen leiden oder nicht." Unterm Strich dürfe ein Defizit von 350.000 Euro nicht überschritten werden.

Final entschieden ist der Haushalt 2022 noch lange nicht. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Dezember, wird er offiziell eingebracht. Am 12. Januar stehen dann die Beratungen auf der Tagesordnung des Stadtparlaments, bevor das Zahlenwerk in der Sitzung am 26. Januar verabschiedet werden muss. Ansonsten gehen die Fördermittel des Ausgleichsstock flöten und es wird noch teurer für Gundelsheim.