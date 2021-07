Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Der Brandschutz im Rathaus, die umfangreiche Sanierung der Sporthalle und ein neues Vergabeverfahren für die Kindergarten- und Hortplätze waren die drei zentralen Themen in der jüngsten Sitzung des Gundelsheimer Gemeinderats. Während zu Beginn im Gremium noch Einigkeit herrschte, stimmte man den um mehr als 22.000 Euro teurer als erwarteten Sanierungsarbeiten in der Sporthalle "nur mit der Faust in der Tasche" zu, wie Stephan Zwickl (SPD) es formulierte. Und gar "zur Weißglut" brachte Jürgen Koß (Liste unabhängiger Bürger) im Anschluss das von der Arbeitsgruppe Kita und Betreuung entwickelte Punkteverfahren für die Vergabe der Hortplätze.

Die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Rathaus war schnell beraten und beschlossen: Keine fünf Minuten brauchten die Gemeinderäte, um ihre Zustimmung für den ersten Schritt der mit insgesamt 210.000 Euro im Haushalt 2021 eingeplanten Maßnahmen zu geben. Einstimmig vergab man die Installation einer neuen Brandmeldeanlage zum Preis von knapp 27.000 Euro an die Firma Bosch aus Walldorf. Die dafür erforderlichen Elektroinstallationsarbeiten, die schätzungsweise circa 14.000 Euro kosten werden, wolle man "örtlich vergeben", wie Bürgermeisterin Heike Schokatz erklärte. Der Rat beauftragte die Verwaltung, Angebote für diese und auch die weiteren erforderlichen Arbeiten (Errichtung einer Fluchttreppe im Ratssaal und Sanierung der Lüftungsanlage) einzuholen.

Ob die Angebote dann noch der Kostenschätzung im Haushalt entsprechen, bleibt abzuwarten. Für die Sanierung der Sporthalle übersteigen einige Angebote die erwarteten Preise jedenfalls "enorm", wie Peter Schmitt erklärte. Vor allem die 230.650 statt der angedachten 160.569 Euro für die Lüftungsanlage erschreckten. "In der Summe werden die Arbeiten aber nur 22.693 Euro teurer", beruhigte der Leiter der technischen Bauverwaltung wieder ein wenig.

Andreas Maier von der mit den Planungsleistungen beauftragten Ingenieurgesellschaft Seidel mbH begründete die höheren Kosten mit stark gestiegenen Rohstoffpreisen und Löhnen. "Damit haben wir nicht gerechnet", gab er zu. Die Nachfrage nach Bauleistungen habe spürbar angezogen, allein für die geplanten Dacharbeiten habe er bei 30 Firmen angefragt, ohne aber auch nur ein Angebot zu bekommen.

"Diesen Teil erst einmal auszuklammern, ist nicht ideal, aber wir können wenigsten bauen", appellierte Schmitt an den Rat, dennoch die anderen Arbeiten zu vergeben. "Wir müssen in den sauren Apfel beißen und für die Dachabdichtung erst einmal eine provisorische Lösung finden." Am Ende stimmten die Ratsmitglieder den billigsten Angeboten für Elektro-, Maler-, Fliesen-, Trockenbau- und Sanitärarbeiten sowie der Erneuerung der Lüftungsanlage für insgesamt 767.200 Euro mit einer Gegenstimme zu.

Einstimmig – aber mit scharfer Kritik und kleiner Abänderung – wurde anschließend dem neuen Vergabeverfahren für die Kindergarten- und Hortplätze in der Stadt zugestimmt. Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 wird nicht mehr anhand des Antragseingangs entscheiden, sondern ein Punktesystem dem Aufnahmeverfahren zugrunde gelegt. "Bis zum Stichtag [15. Januar sowie 15. Juli für später eingehende Anträge, Anm. der Red.] werden alle Anträge gesammelt, anschließend geprüft und ausgewertet", erklärte Hauptamtsleiter Oliver Schölzel. So gibt es etwa drei Punkte für Alleinerziehende und ebensoviele für die Berufstätigkeit der Eltern, aber nur zwei für Wohnortnähe.

Dass die Beschlussvorlage in der Hort-Punktematrix für Härtefälle wie Kindeswohlgefährdung ebenfalls nur zwei Punkte vorsah, befand Jürgen Koß als "unterste Schublade". "Für die Kita werden Härtefälle gesondert entschieden, warum nicht auch beim Hort? Das Kindeswohl muss immer oberste Priorität haben", machte er deutlich, woraufhin die Beschlussvorlage sofort abgeändert wurde. "Soziale Härtefälle gehen immer vor, das steht außer Frage", betonte Schölzel auf RNZ-Nachfrage. Es sei nicht beabsichtigt gewesen, hierfür Punkte zu vergeben. "Das war ein unglücklicher Fehler, der zum Glück bemerkt wurde."

Nachdem kleinere Baugesuche schnell durchgewunken wurden, gab Bürgermeisterin Schokatz im letzten Tagesordnungspunkt noch bekannt, dass 35 Prozent der Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED gefördert werden, insgesamt rund 103.000 Euro. Armin Englert (SPD) wollte wissen, ob man nach dem Okay für die Fotovoltaik-Anlagen auf dem Böttinger Hof nun auch die Flächen entlang der B27 für diese Art der Energiegewinnung prüfen könnte. "Nein", antwortete Schokatz, weitere Prüfverfahren könne man derzeit nicht stemmen. "Ich habe auch eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter."