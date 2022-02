„Die Nachfrage nach freien Grundstücken ist in allen Stadtteilen ungebrochen hoch“, erklärt die Gundelsheimer Bürgermeisterin Heike Schokatz in der RNZ-Rathausrunde. Foto: Kottal

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Auch wenn das Coronavirus mit Lockdowns, Lieferengpässen und Kurzarbeit vielfältig für Stillstand sorgte – in den Rathäusern gab es ob der immer neuen Verordnungen und Maßnahmen noch mehr als sonst zu tun. Im Interview blickt Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz auf die vergangenen zwölf Monate zurück – und erklärt, wo die Herausforderungen der Zukunft liegen.

Frau Schokatz, was war für 2021 prägend für Gundelsheim?

Neben der Einrichtung eines Naturkindergartens auf dem Calvarienberg konnte mit dem Abschluss des Pachtvertrages mit der EnBW ein erster Schritt zur Umsetzung des Kombiprojektes "Solar und Windpark Gundelsheim auf dem Böttinger Hof" gemacht werden. Außerdem wurden weitere Neubaugebiete in Obergriesheim und Höchstberg auf den Weg gebracht. Die Nachfrage nach freien Grundstücken ist in allen Stadtteilen ungebrochen hoch. Eines der größten aktuell laufenden Projekte ist die Sanierung der Sporthalle am Sportzentrum. Anfang Oktober ging es los. Aber auch auf unseren Friedhöfen wird kräftig investiert. Jedes Jahr werden dort unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, um auf die veränderte Bestattungskultur und die Bedarfe unserer Bevölkerung zu reagieren. So auch beim Thema Bildung: Die anhaltend hohe Zahl an Geburten macht sich nicht nur bei den Kindertageseinrichtungen bemerkbar, sondern setzt sich auch an unserer Grundschule fort. Daher wurden zwei weitere Klassenzimmer in Form einer Containerbauweise als Übergangslösung installiert.

Die Straßenbeleuchtung soll ab März erneuert werden, so Bürgermeisterin Heike Schokatz. Foto: cao

Und was wird in 2022 prägend sein?

Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Sporthallensanierung müssen vergeben werden, wir rechnen hier mit Kosten von 1,2 Millionen Euro, wobei wir eine Förderung von 600.000 Euro im Haushalt eingeplant haben. Am Friedhof Gundelsheim steht die Sanierung des Vorplatzes der Aussegnungshalle und auch einiger Wege an. Um dafür Förderungen in Höhe von 50 Prozent – also etwa 150.000 Euro – zu bekommen, haben wir aktuell ein Ausgleichstockantrag auf den Weg gebracht. Ferner wollen wir den Einsatz weiterer Mähroboter, die ja schon auf den Sportplätzen in Bachenau, Höchstberg und Obergriesheim im Einsatz sind, prüfen. Die größte Maßnahme im technischen Bereich ist 2022 sicherlich die Umstellung der kompletten Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik. Wir hoffen auf einen Start der Arbeiten im März 2022. Nicht nur unser Haushalt wird sich über kalkulierte Einsparungen in Höhe von rund 76 Prozent freuen, sondern wird verbinden damit auch den Klimaschutz.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf das Stadtgeschehen ausgewirkt?

Seit nunmehr fast zwei Jahren gibt es keine Straßenfeste, kein Weinflair und Weihnachtsmarkt mehr, Vereinsjubiläen konnten nicht oder nicht im geplanten Umfang gefeiert werden. Nachdem die Karnevalskampagne 2020/21 gänzlich ausgefallen ist, hat sich der Gundelsheimer Carneval-Verein in diesem Jahr aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf digitalem Wege wird am 18., 19. und 20. Februar der Karneval in die Gundelsheimer Wohnzimmer gestreamt. Eine tolle und verantwortungsbewusste Aktion!

Hat die Pandemie auch zu finanziellen Einbußen in der Stadtkasse geführt?

An sich haben wir in 2021 mit einem wesentlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Dies konnte aber durch weitere Einsparungen und auch Kompensationszahlungen durch das Land Gott sei Dank kompensiert werden. Da wir Flächengemeinde sind und wesentliche Infrastruktureinrichtungen in allen Stadtteilen vorhalten, hat die Einführung der Doppik auf dem Papier zu einer wesentlich schlechteren Finanzsituation geführt, sodass wir trotz aller Anstrengungen meilenweit von einem ausgeglichenen Haushalt entfernt sind. Dieses für die Kommunen nicht passende Buchungssystem mache ich bei jeder Gelegenheit Landespolitikern gegenüber deutlich. Aber: Da sicherlich die Mehrheit der baden-württembergischen Kommunen ähnliche finanzielle Probleme wie Gundelsheim aufweisen, befinden wir uns in guter Gesellschaft.

Wie stehen die Chancen, dass die Einnahmen aus dem Solar- und Windpark Böttinger Hof das Defizit im städtischen Haushalt mindern?

Wir stehen am Beginn des öffentlichen Genehmigungsverfahrens. Die ersten Stellungnahmen liegen inzwischen vor und gehen in das Verfahren ein. Des Weiteren wurden Umweltprüfungen vorgenommen. Da die Genehmigungsverfahren zu Wind und Solar unterschiedlich sind, stehen für das Fotovoltaik-Projekt als nächstes eine Abwägung der Stellungnahmen und anschließend eine Offenlage des Vorhabens an. Für das Wind-Projekt wird – voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 – der Genehmigungsantrag beim Landratsamt Heilbronn gestellt. Die erhofften Einnahmen können das Haushaltsdefizit mindern, werden uns allein aber nicht in die schwarzen Zahlen bringen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass auch die beiden Windräder auf dem Böttinger Hof gebaut werden?

Einen besseren Zeitpunkt zur Umsetzung eines solchen Projektes wie aktuell kann es fast nicht geben. Selbstverständlich müssen alle rechtlichen und technischen Vorgaben eingehalten werden, sodass eine gute Grundlage für die Genehmigung dieses zukunftsweisenden Vorhabens geschaffen wird. Zunächst wurden für beide Energie-Projekte Internetseiten eingerichtet, über die sich Interessierte dauerhaft informieren können. Weiter unterstützt uns das Energieforum Baden-Württemberg in einem Dialogverfahren zwischen Vorhabensträger, Bürgerschaft und Stadtverwaltung.

Auf dem ehemaligen Kühne-Areal sollen viele Wohnungen entstehen. Wann rollen hier die Baumaschinen an?

Die Bagger sollen noch in diesem Jahr anrücken: Das Konzept für die Weiterentwicklung des ehemaligen Kühne-Areals steht, über die Stellungnahmen muss noch beraten werden. Foto: cao

Bereits Ende 2020 wurde das Areal an eine Investorengruppe veräußert. Das Konzept sieht eine Wohnnutzung unter dem Erhalt des Backsteingebäudes vor, und auch eine dreigruppige Kita soll entstehen. Weiter ist auf dem Gelände ein rein gewerblich genutzter Bau geplant. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen werden wir uns mit den eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung befassen. Ich hoffe sehr, dass dann noch in diesem Jahr die Bagger anrollen werden, Abrissarbeiten an den Baracken haben schon begonnen.

Wie steht es um das Betreuungsangebot in Gundelsheim im Ganzen?

Aufgrund der sich stetig ändernden Rahmenbedingen befinden wir uns hier in einem dauerhaften Weiterentwicklungsprozess. In diesem Zusammenhang möchte ich ein großes Dankeschön an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich richten, die diesen stetigen Prozess unterstützen und auch während der Corona-Pandemie einen sehr guten Job machen. Wir stellen uns nicht nur in den Kindertageseinrichtungen den kommenden Herausforderungen, sondern auch die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich wird uns dauerhaft beschäftigen. Mit den vorhandenen Betreuungsangeboten sind wir aber gut aufgestellt.

Sind auch noch genügend Kitaplätze vorhanden, wenn die Einwohnerzahl durch die neuen Baugebiete steigt?

Unsere Einwohnerzahl steigt stetig, was mich sehr freut. Selbstverständlich muss da die Infrastruktur mitwachsen. Durch den neuen Naturkindergarten, die geplante Krippengruppe in der kirchlichen Kindertageseinrichtung in Obergriesheim sowie die Schaffung der Ganztagseinrichtung auf dem ehemaligen Kühne-Areal werden auch in Zukunft ausreichend Plätze vorhanden sein. Außerdem haben wir für die Container an der Kita Regenbogenland eine Verlängerung bis 2027 erhalten, sodass wir nun auch schnellstmöglich die Sanierung angehen können.

Mehr Einwohner bedeutet gleichzeitig auch mehr Verkehr. Dabei haben viele Gundelsheimer Straßen auch schon bessere Zeiten gesehen ...

Da haben Sie sicherlich recht! Selbstverständlich versuchen wir, wie schon in der Vergangenheit in der Heilbronner Straße oder auch in der Ortsdurchfahrt Obergriesheim auf Synergien bei der Sanierung zu setzen, indem wir bei Kreis- oder auch bei wichtigen innerörtlichen Straßen auf die Beteiligung Dritter und auch auf Fördergelder setzen. Deshalb beziehen wir in solche Überlegungen auch den Zustand des Kanals und der Wasserversorgungsleitungen ein. In der Obergriesheimer Straße etwa muss der Kanal vergrößert werden. Dies eröffnet Fördermöglichkeiten, sodass auch wir uns diese Maßnahme auch leisten können.

Wie steht es um das Thema Hochwasserschutz? Das ist ja auch immer mal wieder Thema im Gemeinderat.

Nach dem letzten Hochwasser 2016 wurde von der Stadtverwaltung das Konzept zum "Starkregenrisikomanagement" in Auftrag gegeben, das ein großes Paket an Maßnahmen ermittelt und eine Prioritätenliste erstellt hat. Das größte Projekt ist das Hochwasserrückhaltebecken in Tiefenbach, das schon seit Jahren in Planung, jedoch mit verschiedenen kleinere und größere Herausforderungen verbunden ist. Ferner soll auch die Bevölkerung in einer "Bürgerinfo" sensibilisiert werden und zum aktiven Mitmachen beim Hochwasserschutz begeistert werden.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat? Ziehen alle an einem Strang, oder würden Sie sich manchmal mehr Zustimmung wünschen?

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist konstruktiv, wir entscheiden in den allermeisten Fällen einstimmig. Dies macht vor allem die geschlossene Verabschiedung des schwierigen Haushaltsplans 2022 deutlich. Natürlich kann man sich nicht immer einig sein: Die Ablehnung des reinen Austausches der Heizungsanlage im Freibad in der vergangenen Sitzung zum Beispiel bedeutet zwar Mehrkosten, da auch in die Solarthermie investiert werden soll, zeigt unterm Strich aber auch, dass die Gundelsheimer zu ihrem Freibad stehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zum Saisonstart durch eine Übergangslösung für warmes Wasser beim Duschen sorgen können.

Wollen Sie im kommenden Jahr für eine dritte Amtszeit als Bürgermeisterin kandidieren?

Gundelsheim mit seinen fünf Stadtteilen ist zwar in einer schwierigen finanziellen Situation. Es ist aber eine tolle Stadt mit liebenswerten Menschen und vielen Potenzialen, die es gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft zu entwickeln gilt. Ich arbeite gerne und viel, habe Freude und Spaß bei meinen Aufgaben hier in Gundelsheim. Daher kann ich mir eine dritte Amtszeit sehr gut vorstellen. Die Wahl ist aber erst im April nächsten Jahres, und wie es sich gehört, werde ich nach einer Entscheidung zuerst den Gemeinderat informieren.

Corinna Ambiel, stellvertretende Bauamtsleiterin in Gundelsheim

Corinna Ambiel. Foto: cao

Mit ihren erst 24 Jahren hat es Corinna Ambiel auf der Karriereleiter schon weit nach oben geschafft. Seit Januar ist sie die stellvertretende Leiterin des Bauamtes in Gundelsheim und für den technischen Bereich zuständig. In der Stadtverwaltung verantwortet die ausgebildete Bauzeichnerin und staatlich geprüfte Bautechnikerin alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Abwasserbeseitigung und kümmert sich überdies auch um die Sportanlagen. "Ich habe mich schon gut eingelebt, das Team in der Stadtverwaltung ist toll und alle helfen mir beim Einarbeiten", erklärt sie.

Vor allem die Vielfältigkeit sei es, was sie an ihrem neuen Job so reize: "Ich sitze nicht nur hinter dem Schreibtisch und studiere Baupläne, ich gehe auch raus, kontrolliere den Baufortschritt und stimme die nächsten Aufgaben mit den Bauunternehmen ab." Mit den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Sporthalle sowie der Kita Regenbogenland hat sie in diesem Jahr große Projekte vor sich, "aber das bekommen wir im Bauamt hin", ist sich Ambiel sicher.

Schließlich könne sie bei Fragen auch immer auf die Unterstützung von Bauamtsleiterin Christin Krug zählen. "Sie ist die Expertin in allen rechtlichen Aspekten und ich kümmere mich um die technischen Facetten. Da ergänzen wir uns prima", sagt Ambiel.