Mit einem Feuer in der Brunnengasse fing die Brandserie, die in Gundelsheim seit April für Aufregung sorgt, an. Fast ein Dutzend Brandstiftungen folgte. Die Polizei nahm nun einen 31-Jährigen fest, der die Brände gelegt haben soll. Foto: Weidemann

Gundelsheim/Tiefenbach. (schat) Immer wieder schrillten in den vergangenen Wochen und Monaten die Alarmglocken in Gundelsheim und Tiefenbach. Eine Brandserie hielt Feuerwehr und Polizei auf Trab und die – zunehmend verunsicherte – Bevölkerung in Atem. Nachdem Ende April eine Scheune in der Brunnengasse Raub der Flammen wurde, war es immer wieder zu Bränden im Stadtgebiet und vor allem auch im Stadtteil Tiefenbach gekommen.

Bei allen Bränden gleich war die Ursache: Das Feuer war jeweils vorsätzlich gelegt worden. Fast ein Dutzend Brandstiftungen sorgten seit dem Frühjahr für Aufregung, Hunderttausende Euro gingen in Rauch auf, die Polizei tappte lange im Dunkeln, was den Brandstifter angeht. Am heutigen Dienstag nun konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn vermelden: "Gundelsheim: 31-Jähriger nach Bränden festgenommen".

"Der Schlüssel zum Erfolg war ein extrem hoher Kräfteeinsatz", skizziert Pressesprecher Carsten Diemer auf Anfrage der RNZ, wie man vonseiten der Polizei nun doch noch Licht ins Dunkel der Brände und ihrer Auslösung bringen konnte. Dank "langwieriger und aufwendiger Ermittlungsarbeit" sei es der nun gelungen, einen 31-Jährigen festzunehmen, "der nach aktuellem Ermittlungsstand für mehrere Taten verantwortlich ist". Der Mann war im Zuge der intensiven Ermittlungsarbeiten nach dem jüngsten Brandereignis in Tiefenbach, bei dem in Nacht auf Samstag ein Auto in Tiefenbach vollständig ausgebrannt war, in den Fokus der Polizei geraten.

Am Montagvormittag sei der Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann, der selbst Angehöriger der Feuerwehr Gundelsheim ist und auch dabei mithalf, die von ihm zuvor gelegten Feuer zu löschen, räumte in ersten Vernehmungen mehrere Taten ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl beantragt. Eine Vorführung beim Haftrichter erfolgt im Laufe des Dienstags.

"Die Vernehmungen und Folgemaßnahmen laufen", erklärt Pressesprecher Diemer gegenüber der RNZ. Insgesamt seien derzeit rund 30 Beamte mit der Aufarbeitung des Falles beschäftigt. Aufzuklären scheint da einiges: An verschiedenen Orten waren im vergangenen halben Jahr nahezu ein Dutzend Brände gelegt worden, Gebäude und Fahrzeuge, aber auch Hecken und Strohballen gingen dabei in Flammen auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.