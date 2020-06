Das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf bietet wieder öffentliche Führungen für Kleingruppen an. Symbolfoto: Janek Mayer

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Geopark und das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf bieten ab Juli wieder Veranstaltungen und Führungen an. Die Angebote können aufgrund pandemiebedingter Auflagen nur nach Anmeldung wahrgenommen werden.

> Kräuterseminar: Den Auftakt macht am Samstag, 4. Juli, von 11 bis 18 Uhr das Ganztagsseminar "Herstellen von Frischpflanzenpulvern" im Freilandmuseum mit Marlene Müller, einer Heilpraktikerin für Pflanzenheilkunde. Frischpflanzenpulver sind eine sehr alte Anwendungsform aus der Pflanzenheilkunde. Durch Verreiben einer Frischpflanze entstehen aromatische Pulver, die sich vielseitig einsetzen lassen. Die Seminarteilnehmer ernten bei einem Rundgang durch das Museumsgeländes Frischpflanzen und verreiben sie anschließend in der Gemeinschaft. Anmeldung und nähere Infos per E-Mail an info@freilandmuseum.com oder unter Telefon (0 62 86) 3 20 (Anrufbeantworter).

> Waldwanderung: Weiter geht es tags darauf, am Sonntag, 5. Juli, um 15 Uhr mit dem rund dreistündigen "Grenzgang – Kurioses zwischen Bayern und Baden". Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bushäuschen vor dem Eingang zum Freilandmuseum. Gottersdorf liegt an der Grenze von Bayern und Baden. Bezüglich bestimmter Vorkommnisse aus der Vergangenheit gibt es auf badischer und bayerischer Seite ganz unterschiedliche Versionen. Die Unterschiede erzählt ein echter "Grenzgänger": Geopark-Vor-Ort-Begleiter Ralf Zang, geboren in Bayern, verheiratet in Baden und so ausreichend für die Thematik sensibilisiert. Anmeldung per E-Mail an ralfzang@t-online.de oder unter Telefon (01 60) 94 74 67 48.

> Waldbaden: Einen Waldbesuch der anderen Art erleben Teilnehmer beim "Shinrin Yoku" am Freitag, 10. Juli. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Parkplatz am Ende der Dr.-Rauch-Straße in Walldürn. Waldluft ist voll von Terpenen oder Phytonziden, die gesundheitsfördernde Effekte haben. Der bewusste Aufenthalt im Wald heißt im Japanischen "Shinrin Yoku", auf Deutsch "Waldbaden". Geopark-Vor-Ort-Begleiterin Tanja Messerschmidt führt auf eine etwa zweistündige Sinnestour durch den Wald. Dabei steht nicht das Wandern, sondern das bewusste Lauschen, Riechen, Fühlen und Sehen des Waldes im Fokus. Anmeldung per E-Mail an info@justlife-lebensschule.de oder unter Telefon (0 62 82) 92 82 82.

> Achtsamkeitswalk: Einen Waldspaziergang mit Meditation, Achtsamkeits- und Zentrierungsübungen bietet Tanja Messerschmidt am Dienstag, 21. Juli, an. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr an der Schutzhütte (Zuckerhut) am Auerbergweg in Walldürn. Anmeldung unter Telefon (0 62 82) 92 82 82 oder per E-Mail an info@justlife-lebensschule.de.

> Bauerngartenführung: Die "Faszination Bauerngarten" können Teilnehmer am Sonntag, 26. Juli, ab 14.30 Uhr bei einer einstündigen Führung durch den Bauerngarten des Odenwälder Freilandmuseums erleben. Unentbehrlich war der Garten früher, als es noch keine Supermärkte und Discounter-Ketten gab. Alles Obst und Gemüse, Beeren und Salat wurde selbst zu Hause angebaut und geerntet. Aus dem überschüssigen Ertrag wurde "Eingewecktes" für die kalte Jahreszeit hergestellt. Einige der Pflanzenraritäten des Bauerngartens des Freilandmuseums wie Alblinsen oder die Blaue Wolfegger werden an diesem Tag genauer betrachtet. Anmeldung per E-Mail an info@freilandmuseum.com oder unter Telefon (0 62 86) 3 20 (AB).