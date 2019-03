Herumliegender Müll, alte Kleider an den Containern - wie hier in der Heinrichsburg in Neckarelz - auch im Stadtgebiet Mosbach (leider) immer wieder auszumachen. Ein RNZ-Leser findet, die Stadt unternimmt zu wenig für ein besseres Bild, bei der Verwaltung sieht man das anders. Foto: privat

Von Dominik Rechner

Mosbach. Mehrfach berichtete die RNZ in den vergangenen Wochen und Monaten von nicht sachgerecht entsorgtem Müll. Das "Müllproblem" ist offenbar kein exklusives, vielmehr scheint es im gesamten Stadtgebiet immer wieder aufzutauchen. Dieser Tage meldete sich erneut ein Bürger bei der Redaktion. Im Bereich Zwingenburgstraße/Waldsteige West/Heinrichsburg in Neckarelz gebe es den Ausführungen von Siegfried Göltl zufolge schon seit mehreren Jahren "massive Probleme" mit Müll.

"Das Problem ist vor allem der Müll, der um die Eimer und Container herumliegt und vom Müllentsorger nicht mitgenommen wird." Nach Angaben Göltls seien bereits mehrfach Gespräche mit dem Ordnungsamt der Stadt geführt worden, jedoch ohne Erfolg. Ebenso habe eine Intervention bei einem Stadtrat nur insoweit Erfolg gehabt, dass zumindest einmal wöchentlich Sperrmüll abgeholt werde. Auf eine anderweitige Platzierung der Kleider- und Glascontainer, die inzwischen selbst auch unansehnlich geworden sind, sei seitens der Stadt nicht eingegangen worden.

Die Standortsuche sei immer schwierig, gibt die Stadtverwaltung zu bedenken. Überall protestierten die betroffenen Anwohner, gleichzeitig wolle niemand weit fahren, um seinen Müll loszuwerden. "Die Container in Neckarelz standen zum Beispiel bereits an der Schule/Kiga und auch im Bereich Bolzplatz. Hier war die Vermüllungssituation noch gravierender, da die Leute sich beim Abladen unbeobachtet fühlen", so Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. Die für die Altkleidercontainer zuständige Firma prüfe aktuell, ob in der Waldsteige ein dritter Container notwendig sei.

Die Kritik des genannten RNZ-Lesers geht aber noch weiter: "Allgemein kann gesagt werden, dass die Verwaltung keinen sichtbaren Wert auf eine saubere Stadt legt". Das zeige sich schon an den Straßenrändern sämtlicher Zufahrtsstraßen, wie auch an den Müllablagerungen an der Elzbrücke in Neckarelz, die dort seit Monaten lägen, obwohl in diesem Bereich ebenfalls städtische Mitarbeiter unterwegs seien, um Mülleimer zu leeren.

Hierzu meint die Stadt: Zuständig für den Müll an den Straßenrändern sei in der Regel die Straßenmeisterei (also der Kreis). Zur Elzbrücke gibt die Stadt folgendes Statement: "Müllablagerungen finden größtenteils an der Grüngutannahmestelle von AWN/Maschinenring statt, die nur samstags vor Ort ist." Der Bauhof leere außerdem mehrmals pro Woche die Mülleimer - und säubere auch rund um diese.

"Ich frage mich auch, weshalb die Stadt Mosbach keine Gebühren von den Kleidercontaineraufstellern erhebt, obwohl dies möglich wäre", gibt Siegfried Göltl zu bedenken. Ebenso könne man doch die Aufsteller vertraglich dazu verpflichten, dass sie für die Sauberkeit der Container selbst (Stadtbild) und den Bereich drum herum verantwortlich sind. Schließlich verdienten die Aufsteller damit ja eine Menge Geld.

Zum Thema Altkleidercontainer äußert sich die Stadtverwaltung ebenfalls. Demnach erhebe die Stadt sehr wohl Gebühren für die Kleidercontaineraufsteller: So gebe es Gestattungsverträge gegen Entgelt. Die Altkleider neben dem Altkleidercontainer in Neckarelz würden von der Firma mitgenommen: In der Waldsteige im wöchentlichen Turnus oder nach Anruf der Anwohner auch häufiger.

"An anderen Standorten teilweise alle zwei Wochen je nach örtlich bedingter Notwendigkeit." Abgeladenen Sperrmüll der Anwohner entsorgten AWN oder auch der Bauhof. Für die Altglascontainer sei die AWN zuständig. Rund um die Container werde einmal wöchentlich vom Bauhof gereinigt.

Zusammenfassend erklärte die Stadt: "Die zunehmende Vermüllung und Unachtsamkeit beziehungsweise Respektlosigkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das einen sehr nachdenklich stimmen kann. Sicherlich leben wir im ländlichen Raum noch in einer Oase; der Wandel ist aber auch hier immer stärker spürbar. Die Stadtverwaltung hat gegen dieses globale Problem kein Allheilrezept. Diskutiert wird nicht nur bei uns, welche Vorgehensweise zielführend ist." Über die Erziehung und positive Beispiele sei hier Einfluss zu nehmen, in manchen Fällen sei das Unrechtsbewusstsein aber auch schlicht nicht vorhanden.

Eine funktionierende Nachbarschaft und ein gewisser sozialer Druck könnten für ein sauberes Umfeld förderlich sein. Deshalb wachse die Problematik häufig mit der Größe der Stadt. Neben der gesellschaftlichen Problematik stelle sich auch die Frage nach dem Umgang mit dem entstandenen Müll.

Eine Option: Sofort auf Kosten des Steuerzahlers entsorgen. Der Effekt könne dann aber sein: "Mir wird ja hinterher geputzt", so die Einschätzung der Stadtverwaltung.

Auch den Müll einige Zeit liegenzulassen, scheint wenig sinnvoll: "Da liegt ja schon etwas, dann kann ich meinen Müll auch noch abladen", sei da die mögliche Schlussfolgerung. Der "richtige" Weg im Umgang mit dem Problem scheint also nicht immer leicht zu finden. Wobei es an sich ganz einfach wäre, das Problem erst gar nicht entstehen zu lassen.