Von Frank Heuß

Neckarelz/Göteborg. Sie ist eine echte Neckarelzerin, aber das Zuhause von Rebecca Herbst ist heute der hohe Norden Europas. Die Liebe führte sie 2005 nach Schweden, die Heimat ihres Ehemanns Sebastian Johansson. "Ich will hier nicht mehr weg und kann mir auch nicht wirklich vorstellen, einmal wieder in Deutschland zu leben", sagt die 37-jährige Mutter zweier Kinder.

Vorzüge gegenüber der alten Heimat sieht sie eine Menge. Vieles davon betrifft die pragmatisch-fortschrittliche, aber auch gelassene Art der Skandinavier. Dabei kann sie unmittelbar durch ihren eigenen Werdegang vergleichen. Rebecca wuchs im Mosbacher Stadtteil Neckarelz auf, ging hier zur Grundschule und später in die Realschule nach Obrigheim, wo sie die Mittlere Reife erreichte.

Dass sie das typisch nordische "Abenteurer-Gen" hat, war schon zu Kindertagen klar. Und auch, dass sie mit Kindern arbeiten wollte. So folgte die Ausbildung zur Erzieherin und danach die aufgesetzte Fachhochschulreife. Der innere Drang, etwas zu erleben, zog sie "in die Welt hinaus", bevor eigentlich ein Studium in Rosenheim hätte folgen sollen.

Doch das Programm "Work & Travel" (Arbeiten und reisen) sollte ihr Leben in eine andere Richtung verändern. In Australien lernte sie ihren heutigen Ehemann Sebastian kennen, der ebenfalls in der bei jungen Leuten beliebten Reiseform zur Gewinnung von Auslandserfahrung unterwegs war. Die beiden verliebten sich und wohnten nach der Rückkehr gemeinsam in Mosbach. 2005 entschied sich das junge Paar, nach Göteborg in den Südwesten von Schweden zu ziehen. Dort kam Sebastian ins Lehramt und Rebecca konnte das angestrebte Studium – ebenfalls auf Lehramt an einer Grund- und Mittelschule – nach Erlernen der Sprache aufnehmen. Die Hochzeit der beiden fand indes 2013 wieder auf deutschem Boden, im Neckarelzer Tempelhaus, statt.

Heute lehrt Rebecca Herbst an derselben Schule wie ihr Ehemann, auch ihre sechsjährige Tochter Alma wird dort unter rund 600 Schülern unterrichtet. Die jüngere Tochter Selma ist erst drei Jahre alt. Göteborg ist eine Großstadt mit etwa 573.000 Einwohnern. Manchen Fußballfans ist noch der IFK Göteborg bekannt, der in den 90er-Jahren häufiger in der Champions-League spielte.

Das Geschehen in Deutschland verfolgt Rebecca Herbst heute nur noch sporadisch über ihre Eltern, die nach wie vor in Neckarelz leben. Regelmäßig wird per Videotelefonie mit "Skype" über Internet kommuniziert und mindestens einmal im Jahr finden gegenseitige Besuche statt. Die Nähe zu Familie und Freunden ist das, was sie an der ersten Heimat vermisst. "Sonst fühle ich mich pudelwohl hier", sagt die Pädagogin, in deren Stimme man selbst bei deutscher Sprache inzwischen einen schwedischen Akzent hört. Natürlich werden die beiden Kinder zweisprachig erzogen, denn "sie sollen sich ja auch mit ihren Großeltern unterhalten können".

Danach gefragt, was Deutschland vom "Land der Wikinger" lernen könnte, kommt die Auswanderin förmlich ins Schwärmen – vor allem über den skandinavischen Wohlfahrtsstaat. Dieser koste für die Bevölkerung an Steuern und Lebenshaltungskosten zwar mehr Geld, aber kümmere sich dafür auch weitaus umfassender. Das gelte besonders für Familien mit Kindern und den sozialen Ausgleich in der Schulbildung: "Vom Bleistift bis zum Tablet-Computer stellt der Staat fast alles kostenfrei bereit", so Rebecca Herbst. "Man muss keine Steuererklärung machen, nur unterschreiben", erklärt sie, wie selbst höhere Steuersätze auf viel Akzeptanz stoßen. Dass die Digitalisierung bereits viel weiter fortgeschritten sei und darüber hinaus weniger Bürokratie bestünde als in Zentraleuropa, komme noch hinzu.

So haben Rebecca Herbst und ihr Ehemann neben dem Lehrerberuf auch eine kleine Firma. Einige Wochen der Schulferien nutzen sie zum Betrieb eines Foodtrucks. Die südamerikanischen Speisen, die sie frisch zubereitet anbieten, sind eine Art Hobby neben der erzieherischen Berufung. Und sie machen gleichzeitig ihr Leben noch ein Stück internationaler.