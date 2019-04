Das Spital liegt in der südperuanischen Andenstadt Curahuasi. In diesem Zentrum der versunkenen Inka-Hochkultur leben innerhalb eines Radius von drei Stunden Fahrzeit 750.000 Menschen, vorwiegend Quechua-Indianer. Diospi Suyana will den Quechua-Indianern in Südperu umfassende medizinische Hilfe anbieten. Die Klinik ist dazu mit 55 Betten, vier Operationssälen, Intensivstation,

