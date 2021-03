Mosbach. (rnz) Neue Wege muss Schule seit Ausbruch der Coronapandemie gezwungenermaßen gehen. An der Gewerbeschule Mosbach (GSM) beschreitet man nun allerdings bewusst und gewollt einen ganz neuen schulischen Weg: Duale Ausbildungsvorbereitung – oder kurz: AVdual – heißt die neue Schulart, die ab September 2021 an der GSM für Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss im sogenannten Übergangsbereich angeboten wird. "Ziel der dualen Ausbildungsvorbereitung ist es, möglichst viele Jugendliche in ein Ausbildungsverhältnis zu führen bzw. sie für eine Ausbildung zu qualifizieren", skizziert Schulleiter Andreas Hoffner Intention und Hintergrund des neuen, einjährigen Angebots.

Schüler, die den mittleren Bildungsabschluss erzielen wollen, haben die Möglichkeit, im anschießenden zweiten Jahr in der zweijährigen Berufsfachschule die Prüfung abzulegen und dadurch die Voraussetzung für den Übergang in ein Berufliches Gymnasium oder ein Berufskolleg zu erhalten. Eine Anmeldung ist mit und ohne Hauptschulabschluss möglich. Zum Besuch des AVduals sind alle Jugendlichen unter 18 Jahren verpflichtet, die nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht keine weiterführende Schule besuchen und kein Ausbildungsverhältnis eingehen.

Andreas Hoffner spart nicht mit Vorschusslorbeeren für die neue Schulart: "Hier wurde kein Konzept ad hoc über Nacht vom Kultusministerium eingeführt, sondern im Vorfeld von schulischen Experten begleitet und zielgerichtet ausgearbeitet." An der Schule starteten die Vorbereitungen für AVdual bereits ein Jahr vor Einführung, Fachberater schulten sowohl die Lehrkräfte als auch die Administration. Durch einen hohen Praxisanteil über Praktika in verschiedenen, individuell ausgewählten Betrieben der Region, wolle man den Schülern die Möglichkeit eröffnen, den passenden Ausbildungsberuf für sich zu finden, erläutert Hoffner.

Der Schulträger, also der Neckar-Odenwald-Kreis, unterstützt die Einführung nicht nur finanziell, sondern auch personell. Eigens hierfür wurde ein sogenanntes regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf, kurz RÜM, installiert, das wiederum vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg mit gefördert wird. Ziel ist es, die einzelnen Bausteine des Landeskonzeptes unter Einbeziehung aller relevanten Akteure umzusetzen. In einer regionalen Steuerungsgruppe wirken alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten regionalen Akteure mit und bilden eine regionale Verantwortungsgemeinschaft.

Die seit Januar dafür eingerichtete Stelle der Projektleitung hat Sabrina Märtz-Honisch inne, die im Vorfeld Schule, Betriebe, die Agentur für Arbeit sowie die Verbände und Gremien der HWK und IHK zusammenführt, auch um geeignete Praktikumsplätze für die Schüler zu bewerben. "Ein unwahrscheinlich gewinnbringendes Netzwerk, das auch für andere wirtschaftliche Belange im Landkreis sehr förderlich sein wird", wie Hoffner bestätigt.

Weiter gibt es sowohl für den Standort Mosbach als auch für den Standort Buchen jeweils eine Stelle eines AVdual-Begleiters, beide vom Schulträger und vom Land anteilig finanziert. Diese vorwiegend im sozialpädagogischen Bereich ausgebildeten Fachleute werden ab Juli die Aufgabe haben, in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften jeweils geeignete Angebote von Praktikumsstellen in den umliegenden Betrieben zu suchen und die Jugendlichen dabei vor Ort zu betreuen. Der Vorteil für die Betriebe liegt eindeutig darin, die jungen Menschen bei den praktischen Tätigkeiten anzuleiten und besser kennenzulernen und somit geeignete und motivierte Auszubildende für das Unternehmen zu gewinnen. Auch die Schüler haben in zwei bis sechs Wochen Praktikum die Möglichkeit, in verschiedenen Betrieben/Gewerken das Richtige für sich zu finden.

Der neue Abteilungsleiter Tobias Stockinger und sein Team freuen sich auf die ersten Schüler sowie deren Eltern, die man in individuellen Beratungsgesprächen auf den Einstieg an der Gewerbeschule im September vorbereiten will. "Wir sind seit Monaten dabei, die neuen Unterrichtskonzepte für den niveaudifferenzierten Unterricht auszuarbeiten." In drei sogenannten Niveaustufen sollen die Schüler in jedem Fach auf den entsprechenden Abschluss bis hin zur mittleren Reife vorbereitet, durch spezielle Lernbegleiter individuell beraten werden.

"Neben allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik, Englisch und Sport bereiten wir in verschiedenen Kompetenzbereichen die Schüler praxisbezogen auf die Arbeitswelt vor. Sie erhalten berufliches Vorwissen und praktische Grundfertigkeiten in beruflichen Bereichen wie Elektrotechnik, Metall-, Bau-, Holz- oder Farbtechnik", so Stockinger weiter. Der eigens für AVdual verpflichtete Lehrer Christian Volpp bestätigt aus seiner Berufserfahrung: "Viele Schüler sind früher in der zweijährigen Berufsfachschule durch die Maschen gefallen, wenn sie das Ausbildungsziel, die mittlere Reife nicht erreichen konnten. Diese Jugendlichen werden nun im ersten Jahr des AVdual individuell begleitet und beraten und auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz professionell durch ein vernetztes Beratungssystem unterstützt."

Info: Am morgigen Mittwoch findet um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung als Onlineveranstaltung an der Gewerbeschule Mosbach statt. Hier können sich Schüler und Eltern umfangreich über die neue Schulart AVdual und die zweijährige Berufsfachschule informieren. Der Zugang zum Infoabend findet sich auf der Schul-Homepage.