Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Juli schloss Pascal Nentwich sein Studium ab. Eigentlich hätte er schon im März fertig sein, den Master in Anglistik geschafft haben sollen. Corona hat diesen Plan, wie so vieles andere, vereitelt. Nachdem er dann im Juli seine Prüfung nachgeholt hatte, trat Corona aber wieder in Pascal Nentwichs Leben. Der 30-Jährige ist einer der fünf so genannten Containment-Scouts im Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Tamara Knapp, Marion Dietz, Aaron Sigmund und Stefanie Bruckert sind die anderen vier im Team.

"Wir sind nicht die Überbringer schlechter Nachrichten. Es ist eher so, dass die meisten schon auf unseren Anruf warten", erzählt Nentwich. Denn diejenigen, die positiv auf das Coronavirus getestet werden, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Bei der Klärung vieler Fragen und auch bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen kommen die Containment-Scouts ins Spiel. "Wir nehmen die Daten auf, fragen nach Symptomen und Vorerkrankungen. Und wir sagen den Menschen, dass sie nun in Quarantäne sind."

Wenn Nentwich mit einem Infizierten telefoniert, muss geklärt werden, wer Kontaktperson ist. Relevant sind die Kontakte ab zwei Tagen vor Symptombeginn. Die Liste der Menschen, mit denen der Infizierte Kontakt hatte, wird dann abtelefoniert. "Und dann ermitteln wir, ob es Kontaktpersonen ersten oder zweiten Grades sind", sagt Nentwich. Maßgeblich dafür sind die Dauer des Kontakts, ob die Beteiligten Masken getragen, ob sie Abstand gehalten haben.

Nicht immer würden die Kontaktpersonen vollständig angegeben. "Ich glaube, die Leute lügen nicht. Sie erinnern sich aber vielleicht nicht immer an alle Kontakte", so Nentwich mit einem Augenzwinkern. Man habe aber auch ein Gefühl dafür entwickelt, ob Kontakte wissentlich verschwiegen werden. "Jetzt, wo wir noch wenige Fälle der Mutationen haben, kommt es auch sehr schnell heraus." Denn im Nachhinein könne man die Querverbindungen (noch) gut aufdecken.

Noch, denn die dritte Welle hat schon begonnen, die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Bis letzten Mittwoch bedeutete das Auftreten einer Virusmutation auch Mehrarbeit für die Gesundheitsämter, denn nicht nur die Kontaktpersonen, sondern auch deren Haushaltsangehörige wurden dann in Quarantäne geschickt. "Das wurde vom Verwaltungsgericht gekippt", sagt Nentwich. Auch das gehört zur Arbeit eines Containment-Scouts. Auf dem Laufenden bleiben, die aktuellen Entwicklungen kennen.

Die meisten sind einsichtig

Die Reaktionen auf Pascal Nentwichs Anrufe ähneln sich oft. Doch nicht jeder Betroffene geht damit gleich um. "Die meisten sind einsichtig, aber natürlich gibt es immer wieder welche, die es nicht sind." Dann müsse man manchmal auch einfach einen Schlusspunkt setzen und sagen: "Es ist Rechtslage, Sie müssen in häusliche Quarantäne." Doch gerade diese Anrufe kosten sehr viel Zeit. "Bestimmt doppelt so viel wie ein normaler Fall." Aber: Der Anteil der Uneinsichtigen sei glücklicherweise nicht so groß.

Die Fragen, die Pascal Nentwich und seine Kollegen beantworten müssen, ähneln sich immer. Darf man in den Garten? Zur Scheune auf dem eigenen Grundstück? Mit dem Hund Gassi gehen? An den Briefkasten? Was ist mit dem Arbeitgeber? Aber es gibt auch Grenzfälle: Darf man noch die Oma pflegen?

In Zahlen ausgedrückt, sieht die Arbeit der Containment-Scouts so aus: Fünf bis sechs Kontaktpersonen pro bestätigter Neuinfektion pro Tag. Etwa 50 Anrufe könne man im Gesundheitsamt am Tag gut schaffen. An einem Tag, an dem 17 Kreisbewohner ein positives Testergebnis erhalten, sind es schon 100 Anrufe. "Das alleine zu stemmen, wäre nicht möglich." Deshalb helfen alle zusammen, die fünf Containment-Scouts, die Aushilfen aus dem Landratsamt, die Helfer von Bundeswehr und DRK.

Im Juli trat Nentwich seinen Job an. "Da war es wirklich ruhig." Dann aber kamen November und Dezember: "Da waren wir alle an der Obergrenze", sagt Nentwich. Auch wenn man immer mehr Hilfe von den anderen Mitarbeitern des Landratsamtes erhalten habe. "Wir haben im Winter Überstunden ohne Ende angehäuft." Es sei belastend gewesen, zu wissen, dass es am nächsten Tag genauso weitergeht, dass Arbeit liegen bleibt, die nicht liegen bleiben sollte. "Wir haben kein Ende gesehen, und das war sehr anstrengend. Wenn das bis weit in den Januar so weiter gegangen wäre, wären sicher einige an ihre Grenzen gestoßen."

Aktuell sei die Nachverfolgung der Kontakte noch gut zu bewältigen. "Wenn es mehr wird, müssen wir wieder mehr Personal dazu holen. "Wir haben noch ein paar Kapazitäten nach oben." Trotzdem hofft er, dass sein Arbeitspensum nicht wieder steigt. "Ich würde mir wünschen, dass die Leute einsichtig und vorsichtig sind, damit die Fälle nicht wieder überhandnehmen und wir nicht noch mal so auf dem Zahnfleisch gehen müssen."

Auch das Amt hat an sich gearbeitet, seit Anfang Januar treffen die Meldungen nicht mehr per Fax, sondern digital im Gesundheitsamt ein. Die Schnelltestmeldungen (das ist allerdings eine neue Entwicklung) werden per Fax gesandt. In dem halben Jahr im Gesundheitsamt hat Pascal Nentwich auch einige Gespräche erlebt, die er nicht so einfach abschütteln konnte. "Wir hatten einen Fall, bei dem wir eine Familie in Quarantäne schicken mussten. Der Großvater war gerade – an Corona – gestorben. Das war für mich ein Moment, der hart war." Er erinnert sich aber auch an eine ältere Dame, die froh war, mit jemandem sprechen zu können. "Mit ihr habe ich auch drei- oder viermal telefoniert", berichtet Nentwich. "Das war im Sommer, da hatten wir mehr Zeit", schiebt er noch hinterher.

Pascal Nentwich verfolgt mit seinen Anrufen nur ein Ziel: "Wir wollen den Menschen helfen, wir wollen aufklären und die Infektionsketten unterbrechen." Um Bestrafung geht es ihm und seinen Kollegen nicht. "Wer auf einer Party mit 20 anderen Menschen war, soll es angeben und nicht aus Angst vor Strafen verschweigen." Denn sonst kann die Kette nicht unterbrochen werden.

Der Job, den Pascal Nentwich "übergangsweise" übernommen hat, ist schwer. Aber wenn alle richtig mitmachen, kann er mit dem Telefonhörer und der Kontaktpersonenliste Leben retten. Ist eigentlich gar nicht so schlecht.