Obrigheim. (pol/rl) Nach dem Großeinsatz an der Gemeinschaftsschule, an dem am Donnerstag insgesamt 150 Kräfte beteiligt waren, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Polizei hat wegen der Vorfälle ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat eingeleitet. Im Fokus der Maßnahmen stehen die beiden Mädchen, die am Mittwoch vermutlich den Schriftzug in der Toilette angebracht haben sowie der 14-Jährige, der aus wenigen Metern Entfernung mit einer sogenannten Soft-Air-Waffe auf ein Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule gezielt haben soll.

Im Zusammenhang mit den Vorfällen weist die Polizei erneut darauf hin, dass derartige Handlungen keine Lappalien und erst recht keine Scherze sind, sondern Straftaten darstellen, die konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. Eltern werden gebeten, ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren und die Konsequenzen aufzuzeigen. Die Ankündigung eines Amoklaufs oder anderer Gewalttaten sind sehr gefährlich und bringen erhebliche Auswirkungen mit sich, gegebenenfalls können hier auch Forderungen über die entstandenen Einsatzkosten erfolgen.

Im aktuellen Fall am Obrigheimer Schulzentrum stehen mehr als 20.000 Euro alleine für den Einsatz der Polizei im Raum. Ob diese durch die Verursacher des Einsatzes getragen werden müssen, wird von der Polizei geprüft.

Update: Freitag, 18. Februar 2022, 14.45 Uhr

Polizeieinsatz an der Gemeinschaftsschule

Obrigheim. (cao/pol/rl) Mit einem Großaufgebot rückten Polizei und Rettungsdienst am Donnerstag ab 15 Uhr zur Gemeinschaftsschule Obrigheim aus. Mehrere Anrufer hatten zwei verdächtige Personen im Bereich der Schule auf dem angrenzenden Sportplatz gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollen diese mit einem Gegenstand hantiert haben, der sich später als Spielzeugwaffe herausstellte, teilte die Polizei mit. Zudem wurde auf dem Schulgelände eine Patrone gefunden.

Vor dem Hintergrund der Gewaltandrohungen am Mittwoch habe man die Hinweise besonders ernst genommen, erklärte Polizeisprecher Carsten Diemer im Gespräch mit der RNZ. "Es wurden quasi alle Kräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn mobilisiert." Mit Polizeihunden und auch von SEK-Kräften wurden die Schulgebäude durchsucht, ein Hubschrauber kreiste über Obrigheim. Auch der Rettungsdienst rückte mit mehr als 60 Einsatzkräften an. Insgesamt waren am Ende rund 100 Personen im Einsatz.

Glücklicherweise hatten sich die Hinweise auf eine akute konkrete Gefährdungssituation nicht bestätigt. Die verdächtigen Personen seien relativ schnell festgestellt worden, so Diemer. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und der Fahndung nach den verdächtigen Personen wurden am Ende vier Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren in Gewahrsam genommen.

Etwa 380 Schüler sowie Lehrkräfte, die sich während der Bedrohungslage innerhalb des Schulgebäudes befanden, waren nach und nach von den Einsatzkräfte evakuiert worden und zu einem Betreuungspunkt in der Neckarhalle (Am Park 8) gebracht. Hier konnten die Schüler von ihren Eltern oder Angehörigen abgeholt werden.

Update: Donnerstag, 17. Februar 2022, 19.15 Uhr