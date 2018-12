Waldbrunn. (hof) In der letzten Sitzung des Jahres dankte Bürgermeister Markus Haas nicht nur den Waldbrunner Gemeinderäten, sondern auch den Mitarbeitern der Verwaltung sowie den regelmäßigen Beobachtern der Gemeinderatsarbeit auf den Zuschauersitzen. Außerdem ließ er das Jahr kurz Revue passieren, bevor er in die reguläre Tagesordnung einstieg. Einen Ausblick auf das kommenden Jahr versprach das Gemeindeoberhaupt für den Neujahrsempfang am Dreikönigstag.

In der Bürgerfragestunde wurde angeregt, im Baugebiet "Leimengrube" in Waldkatzenbach für eine Verbesserung der Straßenbeleuchtung zu sorgen. Nach vier Einbrüchen in kurzer Zeit erhoffen sich die Anwohner ein höheres Sicherheitsgefühl auf der einen und die Abschreckung von Straftätern auf der anderen Seite. Bürgermeister Haas und Bauamtsleiter Martin Grimm versprachen, das Anliegen zu prüfen. Dieselben Bürger baten um bessere Kenntlichmachung der 30er-Zone. Es komme immer häufiger vor, dass Anwohner geradezu durch das Wohngebiet rasen. Auch in diesem Fall sicherte Haas eine Überprüfung zu.

Anschließend eröffnete der Verwaltungschef die Tagesordnung mit dem Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019, den Forstbetriebsleiter Jörg Puchta vom Forstamt Walldürn und Revierleiter Ralf Becker präsentierten. Unter der enormen Trockenheit im Jahr 2018 leide der Wald bis heute. Da überproportional viele Borkenkäfergenerationen überlebten, sei der Holzpreis enorm gefallen.

Für den Waldbrunner Forst bedeutet dies, dass man im kommenden Jahr lediglich einen Gewinn von knapp 15.000 Euro erwirtschaften könne. Kosten in Höhe von 141.900 Euro stünden Einnahmen von nur 163.500 Euro gegenüber. Insgesamt sollen im Waldbrunner Wald 3220 Festmeter Holz geerntet werden. Den Dankesworten der Fraktionssprecher folgte die einstimmige Annahme der Wirtschaftsplans Forst 2019.

Da im kommenden Jahr eine Neuverpachtung der 75 Hektar jagdlich nutzbarer Fläche auf dem Winterhauch ansteht, musste die Jagdgenossenschaftssatzung einer Neufassung unterzogen werden. Diese stellte Bürgermeister Haas vor. Der Gemeinderat beschloss die vorgelegte Satzung einstimmig und beauftragte die Einberufung der Versammlung vor Beginn des neuen Jagdjahres.

Aufgrund des enormen Wasserverbrauchs bei der Unterhaltung der beiden Rasensportplätze im Hitzesommer 2018 hatte der TSV Strümpfelbrunn ein Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses beantragt. Bisher erhalten alle Fußballvereine jährlich für die Bewässerung ihrer Plätze eine Gutschrift in Höhe von 100 Kubikmeter, die jedoch regelmäßig nur vom TSV Strümpfelbrunn und vom VfR Waldkatzenbach benötigt und überschritten wird, während die anderen Vereine teilweise weit darunter liegen. Im Gremium wurde das Thema kontrovers diskutiert.

Es gebe eine Satzung zur Vereinsförderung, weshalb solle man die Vereine dann noch zusätzlich fördern, so ein Kritikpunkt. Außerdem wurde hervorgehoben, dass es auch andere Vereine gebe, die Außenanlagen pflegen müssen, denen aber kein Wasserrabatt gewährt wird. Nachdem die Anregung aufgenommen worden war, den Wasserrabatt in die Fördersatzung aufzunehmen, stimmten die Räte dem Verwaltungsvorschlag mehrheitlich zu. Der SV Dielbach, der SC Weisbach, der SV Schollbrunn, der VfR Waldkatzenbach bekommen 625 Euro, während der TSV Strümpfelbrunn, der zwei Plätze unterhält, 1250 Euro erhält.

Anschließend brachte das Gremium den Beschluss zur Förderantragstellung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur im Zusammenhang mit der Realisierung des Waldbrunner Kinder-Campus auf den Weg (wir berichteten). Außerdem wurde die Satzung der Katzenbuckel-Therme geringfügig geändert, damit diese auch für Besucher der Sauna ihre Gültigkeit hat.

Auch mit der Aufstellung und der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans setzten sich die Gemeinderäte auseinander. Da das Feuerwehrwesen immer komplexer werde und die Aufstellung eines Bedarfsplans von der Verwaltung nicht mehr geleistet werden könne, hatte man drei Angebote einholt. Der Auftrag ging für das günstigste Angebot an Ralf-Jörg Hohloch aus Freiburg, der zum Pauschalpreis von 5300 Euro einen Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Hierbei werden die Örtlichkeiten untersucht sowie die lokale Feuerwehrführung eingebunden.

Es folgte der Abschuss einer Honorarvereinbarung mit dem Ingenieurbüro IBH Süd aus Eberbach für die Erstellung eines allgemeinen Kanalisationsplanes für den Ortsteil Waldkatzenbach sowie für die Ausschreibung, Betreuung und Bedarfsanalyse (Auswertung) einer TV-Kanalinspektion des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für die Ortsteile Waldkatzenbach und Weisbach. Die Kosten für die anfallenden Ingenieurleistungen belaufen sich auf knapp 50.000 Euro.

Aufgrund diverser Gerichtsurteile oder gesetzlicher Änderungen sollen künftig die Gutachterausschüsse, die bisher in den Gemeinden gebildet worden waren, zu einem kreisweit tägigen Ausschuss zusammengelegt werden. Der amtierende Ausschuss bleibt übergangsweise noch bis zur Neuorganisation im kommenden Februar im Amt.

Nachdem Bauäntrage einvernehmlich bewilligt worden waren und das Gremium eine Spende angenommen hatte, beendete Bürgermeister Markus Haas die letzte Sitzung des Jahres.