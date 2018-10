Waldbrunn. (hof) "Undemokratisches Verhalten" unterstellten Waldbrunns Bürger ihrem Bürgermeister Markus Haas in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auf der Tagesordnung war (erneut) die Erhöhung der Kindergartengebühren vorgesehen. Vor zwei Monaten war eine entsprechende Beschlussvorlage der Gemeindeverwaltung aufgrund eines Patts im Gemeinderat gescheitert.

Im September habe es allerdings Stimmen im Gremium gegeben, die erst nach der Bundestagswahl über eine eventuelle Erhöhung entscheiden wollten. Vonseiten der SPD war man davon ausgegangen, dass ein sozialdemokratischer Wahlsieg die Abschaffung von Kindergartengebühren bedeutet hätte. Da es anders gekommen sei, habe die Verwaltung einen neuerlichen Beschluss herbeiführen wollen, auch um die Deckungslücke von über 653.000 Euro zu reduzieren.

Dass die Kinder derzeit aufgrund der starken Nachfrage in beengten Verhältnissen betreut werden, Bewegungsangebote ausfallen, weil die Turnräume von Gruppen belegt sind, sowie die problematische Parksituation waren weitere Kritikpunkte. Wie es mit der Kinderbetreuung insgesamt weitergehe, wann es entsprechende Konzepte gebe und ob Eltern einbezogen werden, waren weitere Fragen, die dem Gemeindeoberhaupt gestellt wurden. Das Thema Kinderbetreuung stehe auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda von Bürgermeister und Verwaltung, versicherte Haas. Für die Erhöhung der Beiträge gab es dieses Mal die erforderliche Mehrheit, sodass der Gemeindehaushalt mit Mehreinnahmen von 20.000 Euro im Jahr rechnen kann.

Auch die Sanierung der Talstraße im Ortsteil Schollbrunn sorgte für schlechte Stimmung. Diese Maßnahme war nach dem Unwetter Ende Mai 2016 bereits im vergangenen Jahr im Gemeinderat behandelt worden. Damals stellte das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim mehrere Ausführungsvarianten vor. Die Kosten lagen jeweils über drei Millionen Euro. Im Januar 2017 wurde bei einer nicht-öffentlichen Klausursitzung über die Varianten diskutiert. Dabei wurde eine "Variante 4" favorisiert, über die in der jüngsten Sitzung auch informiert wurde.

Planer Marco Rieß ließ das Gremium wissen, dass es seit den ersten Planungen drastische Preissteigerungen gegeben habe, weshalb die Kosten für die Maßnahme auf nun 4,6 Millionen Euro gestiegen seien. Andreas Geier (CDU) forderte die Verschiebung des Punkts auf die Dezembersitzung. Nachdem man seit Januar nichts mehr gehört habe, pflichtete Dieter Weis (CDU) seinem Fraktionsvorsitzenden bei, solle man nun innerhalb weniger Minuten nahezu 5 Millionen Euro ausgeben. Rieß bekräftigte aber, dass entschieden werden sollte.

Man habe bereits die Zuschüsse in Höhe von 2,2 Millionen Euro beantragt. Eine Beschlussfassung in der Dezembersitzung würde dazu führen, dass man wahrscheinlich ein ganzes Jahr verliere, erklärte der Planer. So fand der Antrag auf Verschiebung keine Mehrheit, wenn auch Reinhold Weis von den UBW die zu kurzfristig vorgelegte Beschlussvorlage kritisierte. Trotz der hohen Summe stimmte die Mehrheit für die Sanierungsmaßnahme. Bürgermeister Markus Haas hatte zuvor noch betont, dass man die Finanzierung nur stemmen könne, wenn die Zuschüsse wie geplant fließen. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 2,4 Millionen Euro.

Die Vertreter der Büros Link und Schmitt aus Eberbach und PSP aus Mauer stellten anschließend die geplante Sanierung und Modernisierung des Rathauses vor. Diese sei nach 30 Jahren unumgänglich, sagte Markus Haas. Neben Maßnahmen im Außenbereich (Fassade, Dach) müsse die Technik (Heizung, Wasser, Abwasser, Brandschutz) auf den neusten Stand gebracht werden. Eine erste grobe Kostenschätzung liegt bei 1,5 Millionen Euro.

Das Gremium hatte auch noch einige Auftragsvergaben auf der Tagesordnung: Mit dem Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither aus Mosbach wurde für Vermessungsleistungen als Grundlage für einen Kanalisationsplan (AKP) in den Ortsteilen Mülben und Strümpfelbrunn einer Honorarvereinbarung zugestimmt (26.000 Euro), außerdem wurde die Fa. Kuhn GmbH aus Höpfingen mit der Lieferung und Montage einer Feinsiebrechenanlage für die Kläranlage Waldkatzenbach (35.000 Euro) beauftragt. Die Vorschläge zur neuen Gebührensatzung der Katzenbuckel-Therme wurden in das Gesamtwerk eingearbeitet, sodass einem Beschluss nichts mehr entgegen stand. Auf Basis der aktuellen Besucherzahlen sollen künftig etwa 47.000 Euro Mehreinnahmen generiert werden.