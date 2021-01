Obrigheim.(nak) Diskussionen um die Obrigheimer Schulmensa gab es in den vergangenen Jahren immer wieder im Gemeinderat: Essen, das nicht schmecke, gar nicht erst angerührt werde und für die Schüler "zu gesund" sei, waren nur einige der vielfältigen Kritikpunkte. Bereits 2018 hatte sich das Gremium deshalb auf Empfehlung der Verwaltung für einen Anbieterwechsel ausgesprochen. So wurde die Firma Meyer Menü aus Neckarsulm mit dem Catering beauftragt, weil sich deren im sechswöchigen Rhythmus wiederholender Speiseplan an den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ausrichtete. Das begrüßte auch die Schulleitung der Gemeinschaftsschule. Mit diesem Konzept könne der Erziehungsauftrag im Bereich gesundes Essen besser vermittelt werden.

Doch den Kindern schien trotzdem nicht zu schmecken, was auf den Tisch kam, wie Kernzeitbetreuerinnen in der Gemeinderatssitzung im November 2019 abermals berichteten. "Die Kinder interessiert nicht, was für Richtlinien es gibt. Wenn es nicht schmeckt, wird es nicht gegessen", betonten sie damals und wünschten einen erneuten Anbieterwechsel. Rektorin Andrea Stojan sah das Problem nicht als gravierend an. Auch der Verwaltung waren keine Elternbeschwerden bekannt.

Die Ratsmitglieder entschieden sich damals für einige Probeessen, um sich selbst ein Bild von den angelieferten Speisen zu machen. Zweimal aßen sie in der Obrigheimer Schulmensa. Als Vergleich stand zudem eine Verkostung in der Mensa des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Neckarelz (APG) an, das von der Johannes-Diakonie Mosbach beliefert wird. Diese hatte 2018 ebenfalls ein Angebot für die Obrigheimer Gemeinschaftsschule abgegeben.

"So schlecht war das Essen nicht", erklärte Hauptamtsleiterin Desiree Prohaska auf Nachfrage zu den Probeessen in Obrigheim. Es sei aber tatsächlich wenig gewürzt gewesen. Allerdings gab sie zu, dass es im APG "besser geschmeckt" habe.

Durch das Aufkommen der Coronapandemie und die Absage der Gemeinderatssitzung im März 2020 konnte das Thema jedoch nicht mehr rechtzeitig behandelt und kein Beschluss mehr erwirkt werden. Der Vertrag mit der Firma Meyer Menü, der drei Monate vor Schuljahresende hätte gekündigt werden müssen, verlängerte sich automatisch um ein weiteres Jahr.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Thema Schulessen nun erneut auf der Tagesordnung. Die Räte hatten sich während einer Klausurtagung am 5. Dezember bereits beraten, sodass sie sich ohne große Diskussionen einstimmig für einen Wechsel zur Johannes-Diakonie aussprachen.

Während die Schüler sich über diese Entscheidung wohl freuen werden, ist der Wechsel für die Gemeinde mit deutlichen Mehrkosten verbunden: Um die gekühlten Speisen aufzuwärmen und auszugeben, fallen Personalkosten in Höhe von 5846 Euro pro Monat an. Zieht man die Ferienzeit ab, belaufen sich die jährlichen Aufwendungen auf 51.072 Euro. Der alte Anbieter berechnete dagegen pauschal nur 44.000 Euro für die Personalkosten.

Wie Hauptamtsleiterin Prohaska erklärte, steige zudem die Mehrarbeit im Sekretariat der Gemeinschaftsschule, da hier die Mensa-Chips ausgegeben werden. Wie hoch die Mehrkosten letztlich ausfallen, lasse aber derzeit noch nicht beziffern. Hinzu kommt, dass für die Abrechnung der Essen das Programm "MensaMax" wieder etabliert werden muss. Bevor man sich für die Firma Meyer Menü entschied, wurde es bereits an der Schule genutzt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 700 Euro pro Jahr. Überdies entfallen für die Entsorgung der Abfälle rund 2000 Euro pro Jahr beim Wechsel zur Johannes-Diakonie.

Damit ändert sich auch für die Eltern der Preis des Schulessens. Künftig kostet ein Menü vier Euro und beinhaltet Vorspeise/Salat, Hauptspeise sowie ein Dessert. Bisher konnte das Hauptgericht zum Preis von 3,50 Euro einzeln, Salat und Dessert für jeweils 60 Cent separat gekauft werden. Dafür wird die Bestellung vereinfacht, da diese auch kurzfristig am selben Tag möglich werden. Das war bisher nicht der Fall. Die Flexibilität überzeugte wohl die Räte, sich für den Catererwechsel auszusprechen.