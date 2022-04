Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. Die Neueröffnung des Campingplatzes, die Verlegung einer Druckleitung unter dem Neckar und die Unterbringung von Flüchtlingen waren die zentralen Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neckarzimmern.

Seit Januar hat der Campingplatz einen neuen Besitzer. Achim Schafhauser hat sich gleich an die Arbeit gemacht. Alles sollte zum Saisonstart im April erledigt sein. "Da war einiges zu renovieren und vorzubereiten, aber jetzt sind wir mit fast allem fertig", freut er sich auf die neue Aufgabe und die Gäste, die den Campingplatz besuchen werden.

Auch bei der Restauration hat er sich einiges vorgenommen: Im "Marta’s Bistro" sollen gleichermaßen Camper wie andere Gäste willkommen sein. "Besonders von Fahrradfahrern wird das bestimmt gut angenommen. Es ist eine Bereicherung auch für die Gemeinde Neckarzimmern", betont Bürgermeister Christian Stuber. Gleichzeitig kommen auf den Campingplatz schon zu Beginn große Herausforderungen zu. Die zur Anbindung von Haßmersheim an den Abwasserzweckverband und damit den Anschluss an die Kläranlage in Obrigheim erforderliche Druckleitung soll erst auf der Höhe des Sportplatzes von Neckarzimmern den Neckar queren. Hier ist eine Verlegung etwa sieben Meter unter dem Grund des Flusses geplant, um dann auf der Uferseite Neckarzimmerns Richtung Obrigheim weitergeführt zu werden.

Damit wird die Leitung direkt unter dem Campingplatz verlaufen. "Es ist eine Verlegung des Rohres parallel zum Neckar unter einem der Wege des Campingplatzes geplant", so Stuber. Hier, neben der bereits verlaufenden Kanalleitung von Neckarzimmern, wird aufgegraben werden. Stuber betonte, dass sich die Gemeinde Neckarzimmern dafür einsetzt, dass die Hauptarbeiten außerhalb der Saison, im Herbst und Winter, stattfinden, sodass der reguläre Betrieb auf dem Campingplatz so wenig wie möglich gestört sein wird. Im Zuge der Bauarbeiten soll auch die Möglichkeit überprüft werden, den Campingplatz neu mit der Kanalisation zu verbinden.

Schafhauser hat viele Stellplätze für Wohnmobile geschaffen. "Das liegt einfach voll im Trend", weiß er. Da er selbst einen Teil des Jahres mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kennt er sich gut aus mit den Anforderungen, die ein Platz erfüllen muss, um einen perfekten Aufenthalt zu ermöglichen. Losgehen wird es mit den Bauarbeiten am Kanal erst gegen September auf der Haßmersheimer Seite, sodass der Campingplatz "Cimbria" in eine baustellenfreie Saison starten kann. Neben dem erweiterten umzäunten Schwimmbad steht Campern zukünftig sogar eine Sauna zur Verfügung. Sogar besondere Events mit Livebands und mehr sollen künftig Besucher nach Neckarzimmern locken.

Nicht um Urlaub zu machen, sondern um Leib und Leben zu schützen, werden in den kommenden Tagen und Wochen Flüchtlinge aus der Ukraine in Neckarzimmern – und überall sonst in Deutschland – erwartet. Im Moment sind bereits acht Menschen in der evangelischen Tagesstätte untergekommen. Um sie willkommen zu heißen, hat sich der Bürgerverein "miteinander – füreinander" bereits engagiert und die Frauen und Kinder zum Beispiel zu einem Nachmittag in Mosbach eingeladen. "Wir sind ein Verein, der sich für die Einwohner Neckarzimmerns einsetzt, und so natürlich auch für die, die jetzt neu in unserer Gemeinde leben", betonten die Aktiven des Bürgervereins.

Auch Bürgermeister Christian Stuber hat bereits Überlegungen angestellt, um weitere Flüchtende in Neckarzimmern unterbringen zu können. "Der Wohnraum ist knapp und so rufen wir alle Einwohner auf, sich zu melden, wenn eine Bleibe zur Verfügung gestellt werden kann. Wir überprüfen im Moment alle Möglichkeiten – sogar eine vorübergehende Unterbringung von Menschen in der Sport- und Festhalle." Stuber hofft allerdings noch, bessere Lösungen zu finden. Er dankte auch den Bürgerinnen und Bürgern und besonders dem Bürgerverein für das bereits gezeigte Engagement und die Gastfreundschaft: "Wenn jemand plant, privat Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, oder das bereits getan hat, dann bitten wir darum, sich bei der Gemeinde zu melden, da hier Unterstützung geboten werden kann."

Fast schon in den Hintergrund rückte vor diesen großen Herausforderungen die weitere Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Beschlossen wurde die Übertragung von bereits geplanten, für den Haushalt relevanten Projekten in das Jahr 2022, da diese noch nicht fertiggestellt werden konnten: die Blitzeranlage in Steinbach, die Ausbesserung der Gemeindetreppe und die Arbeiten am Bauhof. Ab August sollen auch in Neckarzimmern die Hausanschlüsse mit Glasfaser geplant werden und die Verlegungen bis September 2023 abgeschlossen sein.

Coronabedingt wurde die Satzung der Feuerwehr angepasst, sodass künftig eine Hauptversammlung mit Wahlen auch virtuell stattfinden kann. Ebenfalls noch pandemiebedingt findet dieses Jahr wieder kein Osterbrunnenfest statt. Allerdings sind die kleinen Einwohner Neckarzimmerns aufgefordert, Eier und Osterdekorationen zu gestalten, mit denen dann ein Osterbrunnen dekoriert wird. Offiziell konnte noch die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl festgestellt werden, sodass Christian Stuber am 27. Mai erneut im Amt verpflichtet werden kann.