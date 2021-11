Die Gemeinderäte kritisierten neben dem vielen Treibholz auch die große Menge an Müll, der sich vor der Schleuse staut. Die Verwaltung will nun nochmals Kontakt zum Schleusenbetreiber aufnehmen. Foto: Dorothea Damm

Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Die Masken müssen auch im Sitzungssaal getragen werden, aber so wie die Tagesordnung heute aussieht nicht sehr lang", versicherte Bürgermeister Christian Stuber den Gemeinderäten und den Gästen aus der Bevölkerung gleich zu Beginn der jüngsten Sitzung. Und er sollte recht behalten: Nach etwa einer Stunde war der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung bereits beendet. Vor allem mit dem Haushaltszwischenbericht stand aber ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung.

Erfreulicherweise könne man im Zwischenbericht dieses Jahres bekannt geben, dass die Gemeinde voraussichtlich das geplante Ergebnis um rund 78.000 Euro verbessern kann, so Stuber. Was zunächst recht gut klingt, heißt aber, dass am Ende immer noch mit einem Fehlbetrag von 48.000 Euro zum Jahresende gerechnet werden muss. Zudem kommt auch das Bauprojekt zum neuen Bauhof nicht recht voran, weshalb hier Gelder bisher nicht abgerufen werden konnten, die aber im kommenden Jahr dafür zu Buche schlagen.

"Das eigentliche Problem wird nicht die Coronakrise sein, denn da kann man Hilfen und Ausgleichszahlungen bekommen. Kritisch werden für viele eher die Jahre nach der Krise sein, wo dann keine Hilfen mehr kommen", sieht der Bürgermeister nicht allzu optimistisch in die Zukunft. Vor allem der Kindergarten, bei dem die Gemeinde einen hohen Eigenanteil tragen muss, ist für Neckarzimmern teuer – und wird künftig wohl sogar noch mehr Geld benötigen als bisher.

Bis zum Jahresende erwartet Stuber, dass alle Gruppen voll belegt sein werden. Dazu gehört auch die neu geschaffene Kleingruppe mit zehn Kindern, die erst seit Kurzem besteht und die nun schon bald wieder voll sein wird. Dabei betont Stuber, dass fast ausschließlich Kinder aus Neckarzimmern die Einrichtung besuchen und die Nachfrage im Dorf nach Kindergartenplätzen oder Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren weiter sehr hoch sei. Für die neue Kindergartengruppe wurde dann auch gleich eine Küchenzeile genehmigt, die dort dringend gebraucht wird. Hier beteiligt sich – entgegen der vertraglichen Vereinbarung – die evangelische Kirche als Träger mit 930 Euro an den Kosten. Die Gemeinde muss hier 2190 Euro investieren, um die Ausstattung der Kleingruppe zu komplettieren.

Die Änderungen des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim, über die in der Sitzung abgestimmt wurde, betrifft die Gemeinde Neckarzimmern nicht direkt, sodass hier keine Diskussion erforderlich war. Andere Bauprojekte werden die kleine Neckargemeinde aber weiterhin beschäftigen: Durch die Verlegung von Leitungen im Bereich der Neckarstraße muss die Hauptstraße gequert werden. Durch die Verlegung von Leerrohren muss hier zwar nicht die Straßendecke geöffnet, allerdings eine Fahrspur gesperrt werden, was eine Ampelregelung erforderlich macht. Daher ist in diesem Bereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zudem muss die Brücke an der Luttenbachtalstraße winterfest gemacht und daher für kurze Zeit ebenfalls gesperrt werden. Wann die Blitzeranlage in Steinbach realisiert wird, steht noch nicht fest. Die Verwaltung sei aber dabei, die Umsetzung auf den Weg zu bringen.

Weiteres Thema war das Gemeindeleben, das wieder intensiviert werden soll. Hatte man noch im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie auf fast alle Veranstaltungen verzichtet, so will man in diesem Jahr den Volkstrauertag stattfinden lassen und auch ein Weihnachtsmarkt ist geplant. Hier will sich die Gemeindeverwaltung in den kommenden Wochen eng mit den Vereinen abstimmen und schauen, welche Hygienekonzepte sich umsetzen lassen. Der Martinsumzug findet in Kleingruppen und als nicht-öffentliche Veranstaltung von Schule und Kindergarten statt. Seniorennachmittage in geschlossenen Räumen bleiben noch ausgesetzt.

In den vergangenen Tagen fand die Großübung "Petrus21" zum Katastrophenschutz statt, in die Neckarzimmern eingebunden war. Hier ging es vor allem um abrutschende Hänge oder Überschwemmungen nach einem Starkregenereignis, die mit verschiedenen Stellen koordiniert werden mussten. "Bei so einem Starkregenereignis werden doch vielleicht auch die Baumstämme zum Problem, die sich in Massen, an der Schleuse sammeln", stellte abschließend ein Gemeinderat in den Raum. Die Gemeinde will hier nochmals Kontakt zum Schleusenbetreiber aufnehmen.

Die Gemeinderäte hoffen, dass man hier Gehör findet. Sie finden es vor allem optisch nicht gut, betonen aber auch, dass neben dem vielen Treibholz eine Menge Müll im Neckar treibt. "Bald kann man schon rüber laufen, die große Holzansammlung als Floß oder als neue Insel deklarieren", war die Zustimmung bei den Gemeinderäten groß, dass man hier mal wieder tätig werden muss.

Abschließend konnte Bürgermeister Stuber noch berichten, dass die Umsetzung von Tempo 30 in der Nacht noch in diesem Jahr erfolgen soll.