Um den Flickenteppich in der Brühlgasse nicht noch weiter zu verschlimmern, will die Gemeinde Hüffenhardt im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung auch den Kanal in Ordnung bringen. Die Kosten belaufen sich auf 177 000 Euro. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Emotional diskutiert wurde am Donnerstagabend bei der Sitzung des Gemeinderats in Hüffenhardt. Für den Bürgerbus stand die Abrechnung an. Doch nicht alle Gemeinderäte waren mit der Beteiligung an den Anschaffungskosten einverstanden.

Aus mehreren Gründen möchte man im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung in der Brühlgasse auch die Abwasserleitung sanieren. Denn es würde Kosten sparen, zum anderen würde eine Einzelmaßnahme des Wasserversorgers den Zustand der Straße, der jetzt schon ein ziemlicher Flickenteppich ist, noch mehr in Mitleidenschaft ziehen, so Hauptamtsleiterin Karin Ernst. Für die Maßnahme plant das Ingenieurbüro 132.000 Euro ein, der Anteil der Gemeinde an der Erneuerung des Straßenbelags wird auf 45.000 Euro geschätzt. Der Ausführung der Maßnahme wurde zugestimmt. Ralf Prior regte an, beim Gasversorger anzufragen, ob sich dieser der Maßnahme ebenfalls anschließen wolle.

Nur 18.000 Euro – und damit 123.000 Euro zu wenig – hat Kämmerer Stefan Salen in den Haushalt für die Befahrung des Kanalnetzes eingestellt. "Das war ein Missverständnis", wie Karin Ernst gleich zu Beginn der Sitzung einräumte. Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung muss das Kanalnetz regelmäßig befahren werden. Das Ingenieurbüro für Kommunalplanung (Mosbach) beziffert die Kosten auf 109.000 Euro, hinzu kommen die Honorarkosten von 32.000 Euro (gesamt: 141.000 Euro).

Durch Verzögerungen beim geplanten Baugebiet in der Kantstraße und Mehreinnahmen durch die Steigerung der Preise für Bauplätze kommt es aber zu Verbesserungen im Haushalt. Außerdem können die Kosten für die Befahrung auf die Gebührenzahler umgelegt werden. Deshalb wäre ein Nachtragshaushalt nicht erforderlich, meinte die Hauptamtsleiterin.

Wann die letzte Kanalbefahrung war, wollte Oliver Hohenhausen wissen. "Das liegt schon einige Jahre zurück, 2008/09", antwortete Bürgermeister Walter Neff. Nach dem vorgeschriebenen Turnus fragte Bernd Siegmann – zehn Jahre. Wie das Missverständnis mit dem Kämmerer zustande kam, wollte er ebenfalls wissen. "Wir besprechen die Zahlen vor, vielleicht ist es von mir nicht richtig kommuniziert worden", so Ernst. Der Bürgermeister stehe in der Verantwortung, betonte Siegmann, was Walter Neff auch bestätigte: "Die übernehme ich auch. Nichtsdestotrotz sollten wir es angehen. Wir haben es ausfinanziellen Gründen immer wieder geschoben, das geht irgendwann nicht mehr." Ralf Prior hatte ebenfalls kritische Anmerkungen: "Ich stelle fest, dass wir in jeder Sitzung über Verfahren entscheiden, wo der Turnus schon überschritten ist. Wir laufen permanent hinterher."

Trotz fünf Gegenstimmen wurde die Befahrung des Kanalnetzes beschlossen.

Deutlich emotionaler wurde es bei der Abrechnung des Bürgerbusses. 2017 hatte die Gemeinde entschieden, zusammen mit Haßmersheim einen Bürgerbus einzuführen. Seit 2019 ist er unterwegs. Nun stand endlich die Abrechnung der Beschaffungskosten an. Von den 89.560 Euro, die nach einem Leader-Zuschuss noch übrig blieben, entfallen auf die Gemeinde Hüffenhardt 26.330 Euro.

Oliver Hohenhausen wollte wissen, wann der Beschluss zur Teilnahme am Bürgerbus gefallen war, Armin Hagedorn fragte, ob es überhaupt einen Beschluss gegeben habe – laut Auskunft von Walter Neff gab es diesen. Wann genau, konnte er aber nicht sagen. Auch einige der Alt-Gemeinderäte bestätigten, dass es den Beschluss pro Bus und über die Teilung der Kosten anhand der Einwohnerzahlen gab. "Ich bin kein Gegner des Bürgerbusses. Aber ich möchte über den Nutzen reden", sagte Bernd Siegmann. Und der Nutzen für die Gemeinde Haßmersheim sei deutlich größer – zumal sie den Bus aus einer Mehrwertsteuerrückerstattung habe zahlen können. "Das wurde so beschlossen, und wir können doch jetzt nicht sagen, dass wir unseren Anteil nicht zahlen", entgegnete Erhard Geörg. Oliver Hohenhausen schlug vor, den Beschluss über die Abrechnung zu vertagen und den damaligen Beschluss zum Bürgerbus nochmals genau anzusehen. Ralf Prior betonte ebenfalls: "Haßmersheim hatte eine Mehrwertsteuereinsparung durch den Steg, wir nicht."

Dass es zuerst um das Projekt gehe, betonte dann Bürgermeister Neff. "Das war für Hüffenhardt eine Möglichkeit, ein Angebot für Personen zu schaffen, die nicht mehr mobil sind. Alleine hätten wir das nicht stemmen können." Mit der Beteiligung sei auch die Übernahme eines Teils der Kosten beschlossen worden. "Deshalb bin ich der Meinung, dass wir das heute beschließen können." Kämmerer Stefan Salen (der auch das Rechnungsamt in Haßmersheim leitet) konnte die Diskussion nicht verstehen. "Hier geht es nicht um den Vorteil von Haßmersheim, sondern um eine Vereinbarung. Es gibt einen Beschluss, und darauf muss sich Haßmersheim auch verlassen können."

Für Ralf Prior war das Thema damit aber noch nicht erledigt. "Dass wir aus der Nummer nicht rauskommen, mag so sein", sagte er noch. Dass die Gemeinde aus der Nummer auch nicht raus wolle, war Walter Neffs Antwort. "Wie die Gemeinde Haßmersheim ein Projekt finanziert, ist nicht unsere Sache." Schlussendlich wurde der Abrechnung mehrheitlich zugestimmt.

Eine Bitte trug dann Ralf Prior vor. Sie stand unter dem Eindruck der emotionalen Diskussion zum Bürgerbus. "Wir stimmen hier Dingen zu, über die wir nicht im Ansatz etwas wissen", so Prior. Seine Bitte an die Verwaltung: alle Fakten in den Vorlagen zusammentragen, auch einen ursprünglichen Beschluss. "Die Aufgabe der Verwaltung ist es, uns ernstzunehmen, unsere Anregungen aufzunehmen." Bis ein Ratsinformationssystem eingeführt sei, sollten alle Fakten auf den Vorlagen erscheinen, "damit die Diskussion nicht emotional entgleist".

Walter Neff bat darum, mit Fragen zu Vorlagen auch gerne im Vorfeld einer Sitzung auf das Verwaltungsteam zuzukommen. "Wir versuchen unser Bestes, um Sie zu informieren. Aber wenn wir am Sitzungstag mit Fragen zu Beschlüssen bombardiert werden, die Jahre zurückliegen, zitieren sollen aus diesen Beschlüssen – das geht nun mal nach Jahren nicht." Die Emotionen, die in der Sitzung hochkommen, die verurteile er nicht, betonte der Rathauschef.