Haßmersheim. (ub) Alle Zuhörerstühle in der Haßmersheimer Festhalle waren besetzt, einige Bürgerinnen und Bürger standen sogar. Um die 40 Personen wollten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung dabei sein, vielleicht ahnend, dass diese nicht alltäglich sein würde. Es war die erste Sitzung, seit Bürgermeister Michael Salomo offiziell bekannt gegeben hatte, dass er sich um einen Oberbürgermeisterposten in Heidenheim bewirbt, deshalb seinen Jahresurlaub nimmt und die Sitzung nicht leitete.

Bevor diese aber – unter dem Vorsitz von FW-Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Christian Dorn – überhaupt begann, verlas Ratskollege Johannes Höfer (ebenfalls Freie Wähler) einen "Offenen Brief an Herrn Bürgermeister Michael Salomo". Geschrieben und unterzeichnet hatten ihn elf Kollegen aller Fraktionen und er selbst. Mit dem Bürgermeister hat der Rat 18 Mitglieder.

Die Gemeinderäte äußern darin ihr "sehr großes Erstaunen" über Salomos Bewerbung. Dass der Bürgermeister das Hauptorgan der Gemeinde erst nach Verwaltung und Presse informiert habe, stößt den Damen und Herren auf. Sie bemängeln, dass eine geordnete Amtsübergabe an den Stellvertreter und die Amtsleiter nicht stattgefunden habe (Anm. d. Red.: Michael Salomo ist weiter im Amt, übt dieses auch aus; in der RNZ fand sich der Beitrag zur Bewerbung einen Tag nach der Benachrichtigung des Gemeinderats).

Die Unterzeichner des Briefes machen ihre Kritik am Verhalten Salomos daran fest, dass dieser sich nach seiner (von ihm zurückgezogenen) Bewerbung in Heidelberg ganz der Haßmersheimer Kommunalpolitik habe widmen wollen. Das reklamieren sie nun: "Herr Salomo, Sie hinterlassen in Haßmersheim nicht nur sprichwörtlich einige Baustellen, die dringend abgearbeitet werden müssen und die einen Verwaltungschef vor Ort brauchen." Haßmersheim brauche einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, der oder die für Haßmersheim da ist und "nicht immer am nächsten Karriereschritt arbeitet". Das Vertrauen großer Teile des Gemeinderats sei nachhaltig erschüttert, eine weitere Zusammenarbeit nur schwer vorstellbar.

Die Kritik mündet in der Aufforderung: "Legen Sie Ihr Amt so schnell wie möglich nieder." Damit soll auch ermöglicht werden, dass in Haßmersheim zeitnah eine Bürgermeisterwahl stattfinden könne. Regulärer Termin dafür wäre der 24. Oktober 2021. Salomo war wohl während der rund zweieinhalbstündigen Gemeinderatssitzung informiert worden und zum Rathaus gekommen, wo er das Gespräch mit dem Gemeinderat im nicht-öffentlichen Schlussteil suchte.

Der Bürgermeister kann eine gewisse Enttäuschung nachvollziehen. "Schließlich haben wir zusammen vieles geschafft und auf den Weg gebracht." Doch ob in Haßmers- oder Heidenheim: Projekte liefen dauernd und müssten abgearbeitet werden – unter welchem Bürgermeister auch immer. Intern habe er die Angelegenheiten an die zuständigen Amtsleiter übergeben, doch stehe er auch weiterhin (online) zur Verfügung.