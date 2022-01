Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Da war gar der große Sitzungssaal zu klein: Rund 30 Zuschauer waren zur ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr ins Gundelsheimer Rathaus gekommen, standen doch mit den Entscheidungen über gleich vier Vereinsförderungen Zuschüsse von hohem öffentlichem Interesse auf der Tagesordnung. Jedem der Anträge – teils über mehrere Hunderttausend Euro – wurde einstimmig stattgegeben. Als sich Bürgermeisterin Heike Schokatz und Kämmerer Andreas Ockert bei den anschließenden Beratungen zum Haushalt 2022 dennoch über rund 900.000 Euro mehr an liquiden Mitteln als noch vor vier Wochen geplant in der Stadtkasse freuen konnten, waren viele der Zuhörer allerdings schon wieder gegangen.

Mit angehört hatten sie immerhin die Ausführungen von Revierleiterin Julia Meny und Martin Rüter, Leiter des Forstamts Heilbronn, die zu Beginn der Sitzung über den Zustand des Stadtwaldes, das Forstwirtschaftsjahr 2021 und den Waldhaushaltsplan 2022 berichteten. Im vergangene Jahr sei verglichen mit den Extremwetterjahren 2018 bis 2020 eine eher normale Bewirtschaftung möglich gewesen, erklärten die beiden. Größere Sturmereignisse seien ausgeblieben und durch die kühle und feuchte Witterung habe sich auch die Borkenkäfer-Problematik spürbar entspannt. "Eine Verschnaufpause für den Wald mit hochwillkommenen Niederschlägen", betonte Rüter. So habe man reguläre Arbeiten der Bestandspflege gut umsetzen können.

Der Klimawandel sei aber weiterhin real. "Ich gehe davon aus, das die Prognosen der Klimaexperten stichhaltig sind und wir damit rechnen müssen, dass die Situation schwieriger wird, Trockenheit und Hitze weiter Probleme machen", machte Rüter deutlich.

Entgegen der Planung für das Jahr 2021, die unterm Strich ein Defizit von mehr als 42.000 Euro ausgewiesen hatte und so auch noch als Ergebnis in der Sitzungsvorlage zu lesen war, habe man am Ende doch ein Plus von 80.000 bis 90.000 Euro im Wald erwirtschaften können, erklärte Meny. "Die genauen Zahlen werden dem Rat noch nachgereicht", versprach sie. Positiv ausgewirkt habe sich der starke Anstieg der Holzpreise sowie mehrere Förderungen (sechs Euro pro Festmeter Schadholz sowie eine Bundeswaldprämie über 40.000 Euro).

Anstelle von 2500 Festmetern im vergangenen Jahr sollen 2022 nur noch 1520 Festmeter Holz im Gundelsheimer Wald geerntet werden. Und auch die Förderungen wird es wohl nicht mehr geben. Unter anderem auch aufgrund von höheren Kosten für die Bestandspflege weist der Waldhaushaltsplan 2022 deshalb ein Defizit von mehr als 51.000 Euro aus. Durch die landkreisweite Kampagne "Unser Wald von Morgen" soll es für Bürger, Kitas, Vereine und Schulen fortan verschiedene Projektflächen geben, auf denen sich mit Spenden (Geld und Arbeitseinsatz) an Baumpflanzaktionen beteiligt werden kann.

"Wir hangeln uns von klein nach groß", leitete Bürgermeisterin Heike Schokatz im Folgenden die Abstimmungen zu den Förderanträgen der Vereine ein. Als erstes wurde der SG Gundelsheim ein Investitionszuschuss über 25 Prozent der Gesamtkosten (4300 Euro) für eine neue Tublingbahn und somit ein Betrag von 1075 Euro zugesprochen. Der MSV Bachenau 1949 erhielt als nächstes 17.820 Euro und damit 50 Prozent der Gesamtkosten für den Anbau eines Stuhllagers an die vereinseigene Halle.

Den Wiederaufbau der Alpvereinshütte, die während einer Serie von Brandstiftungen im Jahr 2020 (wir berichteten ausführlich) zerstört worden war, beschloss der Gemeinderat mit 54.000 Euro (30 Prozent der Baukosten) zu unterstützen. Als letztes erhielten die Sportfreunde Tiefenbach für die Neuerrichtung ihres ebenfalls niedergebrannten Sportheims einen Zuschuss von 260.000 Euro, was 16,25 Prozent der gesamten Baukosten und 43 Prozent der nicht von der Versicherung abgedeckten Ausgaben entspricht.

Es sei selbstverständlich, in solch besonderen Fällen den Vereinen zu helfen, erklärte Wolfgang Schneiderhan (Liste unabhängiger Bürger), "wenn wir solche Summen aber jedes Jahr aufwenden müssen, sind wir schnell blank". Dem schloss sich auch Faiza Schardey (SPD) an und erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat schon vor Jahren vorgenommen habe, die Richtlinien zur Vereinsförderung zu überarbeiten. Diese sehen eigentlich nur zehn Prozent für Investitionszuschüsse in vereinseigene Gebäude und Anlagen vor, wogegen in der Praxis bisher stets bis zu 50 Prozent bewilligt wurden. Die Gründe dafür seien zwar immer berechtigt gewesen, so Schardey, würden auf Basis einer neuen, einheitlichen Richtlinie jedoch "den Eindruck willkürlicher Entscheidungen verhindern".

Die Beratungen zum Haushalt 2022 vielen vergleichsweise knapp aus. Im Dezember war im Verwaltungsausschuss sowie bei der Einbringung im Gemeinderat bereits ausführlich über das Zahlenwerk gesprochen worden (wir berichteten jeweils), und die Haushaltsreden der Fraktionen stehen erst bei der Verabschiedung in der Sitzung am 27. Januar auf der Tagesordnung. Aufgrund deutlich höheren Steuereinnahmen als angenommen – die Werte standen im Dezember noch aus – sowie einzelnen kleinen Einsparungen im Investitionshaushalt stiegen die liquiden Mittel im Haushaltsplan 2022 von rund 1,75 Millionen Euro auf jetzt 2,67 Millionen Euro. "Bedeutet, dass wir weniger Darlehen aufnehmen müssen als noch vor einem Monat gedacht", freute sich Kämmerer Andreas Ockert.