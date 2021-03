Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Aus einem Junghennenaufzuchtbetrieb im Raum Paderborn, bei dem Anfang vergangener Woche der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden ist, sind nach aktuellem Stand Junghühner auch an zahlreiche Kleinhaltungen in Baden-Württemberg ausgeliefert worden. Das gab das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bekannt. Betroffen seien nach derzeitigen Informationen der Behörden annähernd 60 Geflügelhaltungen im Land.

Wie das Landratsamt am Sonntag in einer Presseerklärung mitteilte, hat dieser Händler im März auch in den Neckar-Odenwald-Kreis Geflügel verkauft. Derzeit sei ein Kontaktbetrieb im Kreisgebiet bekannt. Bei den Hühnern der kleinen Hobbyhaltung seien in der sofort veranlassten Kontrolle durch das Veterinäramt keinerlei Krankheitserscheinungen festgestellt worden; die entsprechenden Proben hätten sich am Freitagabend als negativ herausgestellt.

Grundsätzlich bestehe jedoch die Gefahr, dass durch Geflügel dieses Händlers die Tierseuche weiterverbreitet worden ist, weshalb Kontakte vorsorglich amtstierärztlich nachverfolgt werden müssten. Geflügelhalter im Neckar-Odenwald-Kreis, die seit Anfang März Junghennen aus Nordrhein-Westfalen zugekauft haben, werden deshalb gebeten, sich umgehend beim Fachdienst Veterinärwesen des Landratsamtes unter der Telefonnummer 0 62 81 / 52 12 14 50 oder per E-Mail an veterinaeramt@neckar-odenwald-kreis.de zu melden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch Kleinstgeflügelhaltungen grundsätzlich beim zuständigen Veterinäramt zu registrieren sind. Außerdem bestehe die Verpflichtung, gehäufte Todesfälle zu melden, damit ein Ausbruch einer Seuche ausgeschlossen werden kann.

Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit bestehe derzeit nicht, auch nicht durch Konsum von Eiern oder Geflügelfleisch, betont das Landratsamt in seiner Pressemitteilung. Dennoch sollten keine verendeten Vögel mit ungeschützten Händen angefasst werden.