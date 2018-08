Thomas Frank vom Spielausschuss, Markus Menges und Markus Guckenhan (von links) freuen sich auf die erste Verbandsrunde des FSV Waldbrunn, an der sich die Waldbrunner in der Landesliga, der Kreisliga sowie der B-Liga beteiligen. Foto: Waldenberger

Waldbrunn. (huwa) Was seit Jahren unter dem Stichwort Fusion im Gespräch war, wurde im vergangenen April umgesetzt. Jedoch fixierten die Pioniere keine Fusion, sondern gründeten einen neuen Verein, den "Fußballsportverein Waldbrunn" (FSV). Die Vorsitzenden des SV Dielbach (Markus Menges), des TSV Strümpfelbrunn (Markus Guckenhan) und des VfR Waldkatzenbach (Uwe Bornmann) standen Pate.

Weil offenbar allgemeiner Konsens herrschte, ging die Gründungsversammlung ohne Endlosdiskussionen über die Bühne. Bornemann, Guckenhan und Menges führen den FSV als gleichberechtigte Vorsitzende.

Der (nicht nur) rechtlich eigenständige Verein berührt weder die jeweilige Organisation noch die in den Ortsteilen gesellschaftliche Stellung der drei so genannten Trägervereine, aus deren Reihen sich die bisher rund 80 Mitglieder rekrutieren. Um die finanziellen Aufwendungen für eine Doppelmitgliedschaft abzumildern, wird auf Antrag der Mitgliedsbeitrag im neuen Verein auf die Hälfte reduziert.

Beim FSV ist lediglich der Fußballspielbetrieb installiert. Seitherige Sportmöglichkeiten wie zum Beispiel Damen-Zumba, Fitnesstraining (TSV Strümpfelbrunn), Frauenfußball, Gymnastikgruppen (SV Dielbach) oder die weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Radsportabteilung (VfR Waldkatzenbach) sind nicht tangiert.

Die Vereinsgründung setzte eine akribische Vorbereitung voraus. Weil der FV Elztal (Dallau, Muckental) bei seiner Gründung 2015 reichliche Erfahrungen sammelte, machten sich die Waldbrunner beim FV kundig. Und selbstverständlich führten sie auf dem Karlsruher Turmberg Gespräche mit dem Badischen Fußballverband. "Dem BFV geht es darum, dass der Verein keine Konzentration zu Lasten eines anderen Vereins bedeutet. In Karlsruhe wurde genau hingeschaut", berichtet Guckenhan.

Drei Seniorenmannschaften des FSV nehmen in der kommenden Runde am Verbandsspielbetrieb teil. Die erste Mannschaft in der Landesliga, die zweite Mannschaft in der Mosbacher Kreisliga und das dritte Team in der B-Liga.

Die Mannschaften der Kinder und Jugendlichen firmieren im Bereich der A-Junioren, der D- und E-Jugend unter "Jugendfußball Waldbrunn" (JuF), derweil die B- und C-Jugendlichen in Mannschaften der Spielgemeinschaft "Neckar-Odenwald Fußball" (Vereine des Gemeindeverwaltungsverbands Neckargerach-Waldbrunn) die Sportart betreiben.

Zwar sind die Sportplätze mannschaftsspezifisch zugeordnet, doch weist Guckenhan darauf hin: "Jeder Platz ist für jede Mannschaft zugelassen, so dass bei Bedarf Ausweichmöglichkeiten bestehen". Die Sportheime werden von den seitherigen Vereinen betrieben, die Einnahmen dienen primär der Fixkostendeckung, während die bei den Fußballspielen erhobenen Eintrittsgelder dem FSV zufließen. Sowohl die Trägervereine als auch der FSV können und wollen Festveranstaltungen durchführen.

Wie lief die Namensfindung für den neuen Verein? Es lagen alternative Namensvorschläge auf dem Tisch, bei der Abstimmung fiel das Votum jedoch auf "Fußballsportverein". Die Notwendigkeit, den FSV ins Leben zu rufen, bezeichnet Markus Menges hingegen als alternativlos.

"Auch im Bereich der Funktionäre wird das Personal immer knapper. Und im sportlichen Bereich steigen mit dem FSV die Möglichkeiten, vielleicht langfristig Landesligafußball anzubieten", sagt Menges.