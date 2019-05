Viel los war am Wochenende beim 46. Mosbacher Frühlingsfest. Foto: Schattauer

Mosbach. (gin) Am Frühlingsfestsonntag zog es zahlreiche Mosbacher und Auswärtige in die Altstadt, um bei festgerechtem Wetter durch die Straßen zu bummeln. Was genau sie anzog, erzählten sie bei der RNZ-Umfrage. Zudem haben unsere jungen Tester Maxi und Leo sich bei den Fahrgeschäften umgeschaut und stellen im Video ihre Favoriten vor.

Sarah Schwing aus Limbach war mit ihren Kindern und Nichten auf dem Frühlingsfest unterwegs. Die hatten es besonders auf Karussell und Kettenkarussell abgesehen. "Auch der verkaufsoffene Sonntag ist ein Anreiz, den Tag in der Altstadt zu verbringen. Da gehen wir auch noch hin."

Fahrgeschäfte-Test beim Mosbacher Frühlingsfest 2019 Kamera: Heiko Schattauer / Produktion: Reinhard Lask

Dirk Danneberg. Foto: Girgla

Dirk Danneberg aus Hüffenhardt und seine Familie zogen das Wetter und die Stände ins Freie. Hauptambition für den Ausflug war der verkaufsoffene Sonntag, den man zum Anlass nahm, um mit der Tochter durch die Stadt zu bummeln. Die Fahrgeschäfte waren für die Familie eher eine schöne Nebensache und daher weniger genutzt. Dannenbergs Tochter wollte lieber shoppen gehen. "Anschließend gehen wir noch Eisessen", ließ seine Frau wissen.

Sarah Schwing. Foto: Girgla

Nadja Fallert aus Mosbach und ihre Familie erzählten: "Dieses Jahr können wir das Riesenrad vom Esszimmer aus sehen. Eigentlich sind wir gerade schon wieder auf dem Heimweg, kommen aber später noch einmal vorbei." Für die Kinder waren vor allem die Fahrgeschäfte interessant. Boxauto, Kinderkarussell, American Trip und Kettenkarussell sind sie gefahren. Und der Papa hatte am Schießstand ganze Arbeit geleistet. "Eine Stoffschildkröte und eine Rose hat mein Mann geschossen", war das stolze Fazit der Mutter.

Jutta Martin-Murillo und Jürgen Maßholder. Foto: Noemi Girgla

Jutta Martin-Murillo und Jürgen Maßholder waren extra 35 Kilometer aus Ittlingen bei Sinsheim angereist. Sie hatten schon viel vom Mosbacher Frühlingsfest gehört und sich den Termin direkt eingetragen, als sie die Ankündigung dafür in der Zeitung sahen. "Wir sind zum ersten Mal beim Mosbacher Fest. Die Angebote sind toll, aber wir suchen gerade eher nach einer schönen Gaststätte, um Essen zu gehen." Besonders genossen sie den Bummel durch die Altstadt.

Karl-Heinz Wieder. Foto: Noemi Girgla

Karl-Heinz Wieder aus Lohrbach war wegen des guten Essens und um den Musikverein (Stadtkapelle) zu unterstützen, da. Er nutze das gute Wetter, um auf dem Fest Freunde und Bekannte zu treffen. Ihn reizte weniger der verkaufsoffene Sonntag, als vielmehr das Fest an sich. Es sei eine "liebe Gewohnheit, sich am Muttertag zum Mittagessen zu treffen."