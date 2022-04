Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Einen ungewöhnlichen Rettungsaufruf startete dieser Tage die Villa Katzenbuckel in Waldkatzenbach auf ihrer Facebook-Seite: Da das Frittierfett und -öl knapp werde, wisse man nicht, wie lange man die Natur-Pommes noch anbieten könne. Um zu vermeiden, dass die goldgelben Stäbchen von der Karte genommen werden müssen, wandte sich die Inhaberin des Lokals, Sandra Haas, mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit: "Sofern Ihr im Supermarkt Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Frittierfett kaufen könnt, bringt es uns bitte einfach vorbei samt Kassenbeleg und Ihr erhaltet das Geld und einen feinen Kaffee aufs Haus dazu. Die Pommes danken es Euch." Sie wurde erhört. Schon vier große Mengen des raren Guts fanden ihren Weg in die Villa Katzenbuckel. Die Pommes sind für den Moment gerettet.

Inzwischen gibt es bei manchen Discountern und Lieferanten auch schon wieder Pflanzenöl zu kaufen – allerdings zu horrenden Preisen. "Alles, was mit Öl oder Fett zusammenhängt, auch Butter, ist derzeit um mindestens 150 Prozent teurer, als noch vor einigen Wochen", erzählt auch Bernadette Martini, Direktorin des Hotel und Restaurants Lamm in Mosbach sowie stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Neckar-Odenwald-Kreis. Überhaupt seien alle Lebensmittel massiv teurer geworden, besonders das Fleisch, da die gestiegenen Futterkosten für die Tiere auf den Verbraucher umgelegt werden mussten. Hinzu käme, dass die Lieferanten neue Gebühren erhoben hätten. "Ich verstehe das, sie haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie wir auch. Aber für uns ist das natürlich heftig. Zumal eine Reduktion der Kosten nicht in Aussicht ist", fügt Martini hinzu.

In der Folge sei bereits die Putenbrust von der Speisekarte genommen worden. "Der Einkaufspreis ist bei dieser um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Es rechnet sich nicht mehr, sie anzubieten", meint die Lamm-Direktorin. Zwar sei man allgemein gezwungen, die Preise etwas anzuheben, bei der Putenbrust jedoch hätte das, um wirtschaftlich zu bleiben, so extrem sein müssen, dass sie "vermutlich von den Gästen gar nicht mehr angenommen werden würde".

Wie Martini sah sich auch Sandra Haas gezwungen, die Preise zu erhöhen und gewisse Produkte von der Karte zu nehmen. "Es geht nicht um Bereicherung, sondern ums Überleben. Wir gehen einkaufspreismäßig gerade unter", bringt es die Inhaberin der Villa Katzenbuckel auf den Punkt. Um einen weiteren Pommes-Engpass zu vermeiden, räumt Haas ein, selbst ein wenig "gehamstert" zu haben. "Man wird ja förmlich dazu gezwungen, wenn man sein Angebot aufrechterhalten will. Dadurch, dass alle gehamstert haben, müssen wir das auch, was letztlich natürlich alles andere als konstruktiv ist", konstatiert sie.

Mit dieser Taktik steht Haas nicht alleine da. Auch Hans-Georg Thielecke und sein Sohn Marius, die das Mosbacher Brauhaus betreiben, haben ihre Vorräte aufgestockt, die "Notreserve erhöht". "Wir müssen sicherstellen, dass wir alles anbieten können, falls in der darauffolgenden Woche nicht alles problemlos nachgeliefert werden kann", erklären die beiden. Zwar hätten sie in weiser Voraussicht vor der Ölknappheit mehrere Hundert Liter bestellt, zu einem Beinahe-Engpass kam es bei ihnen aber kürzlich beim Mehl. "Von 60 bestellten Kilo hatte unser Lieferant lediglich einen 25-Kilo-Sack dabei", berichtet Hans-Georg Thielecke. Er habe es jedoch zum Glück im Lauf des Tages noch geschafft, das dringend für die Spätzle benötigte Rohprodukt aufzutreiben – wenn auch nicht das, das üblicherweise verwendet wird. "Aber man muss gerade eben nehmen, was man kriegt."

Noch wollen die Thieleckes weder ihre Karte reduzieren ("Mit der haben wir ja gerade erst gestartet.") noch ihre Preise anheben. Vater und Sohn wollen erst einmal abwarten, wie sich alles weiterentwickelt, bevor sie die unvermeidbaren Mehrkosten auf die Gäste umlegen – wie lange sie das jedoch durchziehen können, steht in den Sternen.

Was aber alle drei Gastronomen wissen, ist, dass wenn es in Zeiten von Inflation im Geldbeutel knapper wird, man am ehesten auf Reisen und Essengehen verzichten kann, wie Bernadette Martini es ausdrückt. "Und damit sind wir schon wieder die Branche, an der gespart wird. Das wird erneut eine harte Probe für unsere Branche dieses Jahr." Zumal auch noch Mindestlohn und Tariflöhne angehoben wurden. "Man darf mich nicht falsch verstehen: Ich finde es einen richtigen und wichtigen Schritt, dass die Löhne erhöht wurden, gerade in Zeiten einer solchen Inflation", stellt die stellvertretende Kreis-Dehoga-Vorsitzende klar. Nur könne man das eben nicht alleine schultern, müsse es weitergeben und bei dem sensiblen Thema auf das Verständnis der Gäste hoffen.

Bei Preissteigerungen in den Bereichen Personal, Einkauf und Energie hoffen die Gastronomen nun darauf, dass endlich von der Politik die Zusage kommt, die Mehrwertsteuer auf im Haus verzehrte Speisen dauerhaft von 19 auf sieben Prozent zu senken. Ein Anliegen, um das der Dehoga schon lange kämpft. "Das wäre für uns enorm wichtig", betonen Martini und die Thieleckes. Wird dieses während der Pandemie entstandene Zugeständnis nämlich nicht entfristet, läuft es zu Ende des Jahres aus.

"Das wäre kein Geschenk, sondern lediglich Gleichbehandlung in Bezug auf das To-go-Geschäft mit zubereiteten Speisen und unsere europäischen Nachbarn", stellt Martini klar und verweist auf die Diskrepanz, beim Einkauf nur sieben Prozent steuerlich geltend machen zu können, aber 19 Prozent der Einnahme versteuern zu müssen.

Während die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen den Gastronomen Planungssicherheit geben würde, ist diese in Bezug auf die Pommes ausgeschlossen. "Wir müssen abwarten, wie sich alles auf Dauer entwickelt", sagt auch Sandra Haas. Vorerst dürfen die Liebhaber der Natur-Pommes der Villa Katzenbuckel jedoch aufatmen. "Solange wir genug Öl und Fett haben, um unsere Schnitzel zu braten, bleiben die Pommes auf der Karte", verspricht die Inhaberin. Käme es zur Entweder-oder-Entscheidung, würde sie allerdings dem Schnitzel den Vorzug geben.