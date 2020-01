Kängurus und anderen durch die verheerenden Feuer in Australien verletzten Tieren will Petra Rutz aus Neckarelz ebenso helfen wie den Menschen vor Ort. Foto: privat

Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Sie hat "sensationelle Zeiten" in Australien verbracht, nun will sie "einfach was zurückgeben". Petra Rutz aus Neckarelz fliegt Ende Januar nach Australien, wo sie "Mensch und Tier" helfen will, die von den verheerenden Bränden vor Ort be- und getroffen sind. Eigentlich wollte sie nur zur Urlaubsreise in ihr Lieblingsland aufbrechen, anlässlich des 40. Geburtstags von Ehemann Sven hatten sie und Freunde zusammengelegt, ein passendes Flugticket geschenkt.

Mit besorgtem Blick auf die Ereignisse in Australien stand man nun trotz langer Vorplanung vor der Frage: Fliegen wir oder fliegen wir nicht? Die beiden treten die Reise an – aber statt Urlaub machen wollen sie helfen. "Wir haben uns spontan entschieden, unsere Arbeitskraft anzubieten, Spenden zu sammeln und vor Ort zu übergeben", erklärt Petra Rutz.

Unter dem Titel "Hilfe für Australien" hat die Mosbacher Jung-Gemeinderätin bei "gofundme.com" ein Spendenkonto eingerichtet. Was dabei an finanzieller Unterstützung zusammen kommt, will man nach Ankunft an das Australische Rote Kreuz und das Currumbin Wildlife Hospital weitergeben. In diesem Tierkrankenhaus unweit des Städtchens Helensvale (Ostküste) werden Wildtiere wieder aufgepäppelt, die die seit Oktober wütende Feuersbrunst überlebt haben – aber meist eben schwer gezeichnet sind.

Über eine gute Bekannte der Familie, die in Helensvale lebt, hat man Kontakt zum Wildlife Hospital aufgenommen, das man auch gerne mit (veterinär-)medizinischem Gerät unterstützen will: "Wir haben 60 Kilogramm Freigepäck, da kann man sicher ein paar hilfreiche Instrumente und Materialien mitnehmen", hofft Petra Rutz auf Spenden von Tierärzten aus der Region.

Das Hospital hat auf seiner Internetseite eine Art medizinische "Wunschliste" erstellt, das am dringlichsten benötigte Material zusammengestellt. Auch eine befreundete Tierärztin aus München, die sie während eines Australien-Trips 2017 kennengelernt hat, sei für die Aktion schon "angefixt". In Mosbach und Umgebung wirbt zudem Freundin Julia Lauth intensiv für die Spendenaktion.

Die 38-Jährige selbst und ihr Mann Sven wollen parallel anpacken und helfen, ob in der Wildtierstation oder anderswo ist noch offen. "Unsere Bekannte, bei der wir auch wohnen werden, sucht gerade nach möglichen Einsatzstellen", berichtet das Paar, das außerhalb der Urlaubs- oder besser: Freiwilligendienstzeit für die Polizei in Heilbronn tätig ist.

Allein in der Station in Currumbin seien seit Beginn der nach wie vor wütenden Brände in Australien mehr als 600 Koalabären behandelt worden. In einem normalen Jahr sind es etwa 50 der putzigen Tiere, um die man sich zu kümmern hat. "Die Station platzt aus allen Nähten", weiß Petra Rutz. Gerne würde die Tierfreundin dort vor Ort helfen, "aber eigentlich ist es mir egal, wo wir uns einbringen: Hauptsache, wir können ein bisschen helfen."

Rutz weiß, dass nicht alle Menschen sich für ihr Engagement in der Ferne – das noch dazu mit einer weiten Flugreise verbunden ist – begeistern werden. Für die 38-Jährige ist es aber vor allem die enge Verbundenheit zum lieb gewonnenen Land Australien, die sie aktiv werden lässt. Die Tickets für den Trip waren schon geraume Zeit vor der Brandkatastrophe gekauft, die Reise lange geplant.

Statt Urlaub steht nun eben Freiwilligendienst auf dem Programm. Nach der spontanen Entscheidung für diese "Planänderung" wächst bei Petra Rutz mit jedem Tag der Tatendrang. "Ich will was zurückgeben. Und zwar soviel wie möglich!"

Überraschende Unterstützung hat die Aktion inzwischen von "gofundme" selbst erhalten. "Die haben 1000 Euro zur Verfügung gestellt", freut sich Petra Rutz – und hofft auf weitere Hilfe für Australien.

Info: Spenden sind auf der Plattform "gofundme.com", Stichwort "Australien-Hilfe", möglich.