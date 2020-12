Von Noemi Girgla

Mosbach. Mit einem Freispruch endete am Freitagnachmittag der Prozess wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall vor der Ersten Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts. Angeklagt waren ein 26-jähriger Mann sowie dessen 65 Jahre alte Mutter aus dem Schwarzwälder Raum. Das Verfahren gegen den 67-jährigen Vater war im Vorfeld der Verhandlung abgetrennt worden und wird separat verhandelt. Ihnen wurde zur Last gelegt, im September 2018 das Vermögen ihrer hochbetagten entfernten Mosbacher Verwandten an sich gebracht zu haben. Dabei soll es sich um ein Barvermögen von mehr als 460.000 Euro gehandelt haben. Wo das Geld verblieben ist, konnte in der gestrigen Hauptverhandlung jedoch nicht geklärt werden.

Der 26-Jährige gab an, von der Geschädigten ledig einen Umschlag mit 25.000 Euro erhalten zu haben sowie 467,50 Euro separat. Man habe sich am 8. September 2018 zum Essen getroffen. Dabei sei die Sprache darauf gekommen, dass das zu dem Zeitpunkt um die 90 Jahre alte Ehepaar einen Brief vom Betreuungsgericht erhalten habe. Wie auch zwei weitere Zeugenaussagen bestätigten, habe das Paar eine externe Betreuung abgelehnt. Es sei daher der Wunsch geäußert worden, die Angeklagte möge die Betreuung übernehmen. Man habe sich jedoch darauf geeinigt, dass der damals 24-Jährige als Betreuer eingetragen werde, da er dafür "am geeignetsten" sei.

"In den nächsten Tagen habe ich mich kundig gemacht, was man denn auf die Schnelle machen kann", berichtete der Angeklagte. Ein Besuch vom Betreuungsgericht stand nämlich kurz bevor. Den Entwurf einer Betreuungsvollmacht habe er sich aus dem Internet ausgedruckt, gab der Mann an.

Am 13. September traf man sich erneut in Mosbach und fuhr zur Bank, da die Geschädigte angab, "dort etwas erledigen zu müssen". In die Bank wurde sie von der Angeklagten begleitet. Danach führte der Weg direkt aufs Rathaus, um sich die Vollmacht beglaubigen zu lassen. Im Anschluss wurden gemeinsam Besorgungen gemacht und gegessen. Das alte Ehepaar soll dabei den Wunsch geäußert haben, zu der beklagten Familie in den Schwarzwald zu ziehen. Dafür seien jedoch einige Vorbereitungen vonnöten gewesen, gab der 26-Jährige an. So hätte das Haus seiner Eltern umgebaut werden müssen. Quasi zwischen Tür und Angel habe man ihnen einen Umschlag mit 25.000 Euro (für den Umbau) in die Hand gedrückt sowie die 467,50 Euro für die an dem Tag entstandenen Kosten.

Am 17. September 2018 waren Mutter und Sohn erneut in Mosbach, wo sie dem Mitarbeiter des Betreuungsgerichts vorgestellt wurden, der auch über die Umzugspläne unterrichtet wurde. Dieser hatte keine Einwände gegen die Vollmacht.

Am 6. Oktober kam es nach Aussage des Angeklagten offenbar zu einem Sinneswandel. Die Umzugspläne seien ad acta gelegt und das Geld zurückgefordert wie auch zurückgegeben worden. Des Weiteren verlangte die Geschädigte eine Quittung für die 467,50 Euro, die ausgestellt wurde. Der 26-Jährige behauptete, erst im Nachhinein sei diese auf die Summe von mehr als 460.000 Euro verändert worden. Diese Quittung galt bei dem Verfahren als Hauptindiz gegen die Angeklagten. Barbara Scheuble, Vizepräsidentin des Landgerichts Mosbach, bestätigte, dass die andere Summe unter der Quittung in anderer Schrift und mit einem anderen Kugelschreiber hinzugefügt wurde, was sie als Indiz entkräftete. Die Betreuungsvollmacht wurde im Nachhinein widerrufen.

Die Geschädigten selbst konnten vor Gericht nicht mehr gehört werden. Beide verstarben Anfang 2020. Lediglich die Aussage der Frau lag vor. Auch wenn Staatsanwalt Thorsten Zetsche diese für glaubhaft hielt, "reichte das Ergebnis der Beweisaufnahme nicht für eine Verurteilung aus", weshalb er einen Freispruch beantragte. Die Verteidiger und die Große Strafkammer schlossen sich dem an.

Dass das Geld existierte, bezeugte ein Mitarbeiter der Volksbank Mosbach. Es sei in mehreren Kuverts bar im Banksafe des Ehepaares verwahrt gewesen. "Am 8. Oktober 2018 waren die Umschläge nicht mehr da." Die Geschädigte habe ihm erzählt, sie habe es ihrer Verwandtschaft gegeben, sagte der Bankmitarbeiter aus. Was jedoch wirklich damit geschehen ist, kann nicht mehr nachvollzogen werden.