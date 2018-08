Von Pia Geimer

Mosbach. Die Vielfalt ist es, die ein Festival wie "Folk am Neckar" (FaN) ausmacht. Und so herrscht an interessanten Bands, die ihren Weg alljährlich zum Mosbacher Sommer und zum zweitägigen Festival nach Neckarelz finden, kein Mangel. Dabei ist auch das Publikum ähnlich vielfältig "gestrickt" - viele Folkfans wollen vor allem ausgelassen tanzen zu treibenden Bassbeats, andere Zuhörer kommen eher wegen dem sanfteren Sound der traditionellen akustischen Bands oder sind gespannt auf internationale Folkmusik aus Europa oder Amerika.

Am frühen Abend des ersten Veranstaltungstags war die ärgste Hitze schon ein wenig gemildert, als die "O’Reillys and the Paddyhats" das Folk-Festival eröffneten. Die siebenköpfige Band um die Brüder Sean und Dwight O’Reilly kommt aus dem südlichen Ruhrgebiet und verkörpert die rockige Seite des Irish Folk, 2016 traten sie sogar beim Wacken-Festival auf. Woher die Partyfans im Burggraben bei immer noch satten 37 Grad Celsius Außentemperatur die Kraft zum Tanzen nahmen, bleibt ein Rätsel, die "Paddyhats" rockten den aufgeheizten Burggraben mit ihrer unverfroren lärmenden Fröhlichkeit jedenfalls ordentlich durch und brachten das Tanzvolk in Fahrt. Ihr gnadenloser Offbeat ließ wohl keinen Zuhörer unbeeindruckt, wenn auch dem einen oder anderen die Ohren klingeln mochten. Mit Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Drums, Banjo, Tinwhistle und Fiddle erzeugten die sechs Musiker einen derben, punkigen Sound, der vor allem in die Füße ging, sodass Chefanimator Ian McFlannigan mit Wasserschlauch und Pumpgun bei den erhitzten Tänzern zwischendurch für nasse Abkühlung sorgen musste.

Die zweite Band spielte danach auf der kleinen Bühne am Tempelhaus. Die "Rubber Wellies" verkörpern mit ihrer offenen Art und ihrer internationalen Musik den Typus der musikalischen Weltenbummler, sie selbst sind zwischen England, Irland und dem Baskenland zu Hause. Mit handgemachten Songs und einem leichtfüßigen Singer/Songwriter-Folk gelingt es Frontmann Harry Bird sehr schnell, Kontakt zum Publikum herzustellen. Gemeinsam mit Fiddlerin und Sängerin Kitty Theodore, Ian Patterson an der handlichen Bass-Ukulele, Adam Downey an den Drums und dem Multinstrumentalisten Christophe Caldwell an Fiddle, Keyboard, Melodica und Ukulele brachte er vor allem diejenigen unter den Tanzwilligen auf die Beine, die miteinander und nicht nur nebeneinander tanzen wollten. Bei Sänger Harry Bird und den "Rubber Wellies" geht es vor allem um die Texte, da lohnt es sich auf jeden Fall, richtig zuzuhören. Der Gesang war vielleicht von der Technik her ein wenig schrill abgemischt, aber die Fans ließen sich gerne mitreißen und sangen bei einigen bekannteren Liedern ausgelassen mit.

Die dritte Band an diesem Abend war wieder eine der extrem positiven Überraschungen, die man beim FaN nun mal erleben kann. Blutjung sind die Jungs der irischen Band "Cúig", aber sie spielen bereits seit ihrer Kindheit zusammen. Gemeinsam haben sie einen ganz eigenen Sound entwickelt, der auf einer tollen Virtuosität und geballtem Einfallsreichtum basiert, der gleichermaßen von allen fünf ausgeht. Miceál Mullen (Banjo/ Mandoline), Rónán Stewart (Fiddle/ Uilleann Pipes/Vocals), Cathal Murphy (Drums/Vocals), Eoin Murphy (Button Accordion) und Ruairí Stewart (Gitarre) sind hinreißende, sehr lebendige Musiker und wurden 2016 zur besten Newcomer-Band Irlands gewählt. Was sie mit Können und Ideen aus einem im Ursprung traditionellen Stil machen, ist tatsächlich total frisch und neu! Allesamt spielen sie unglaublich präzise und variantenreich, Drummer Cathal Murphy besticht dabei nicht nur als toller Schlagzeuger, sondern auch als Sänger, dadurch kommt eine wunderbare Abwechslung ins Spiel dieser jungen Band, von der man hoffentlich noch ganz viel hören wird. "Cúig" waren definitiv das Glanzlicht des Abends und sorgten für einen großartigen Abschluss des ersten Festivaltages von "Folk am Neckar".