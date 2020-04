Von Noemi Girgla

Mosbach. Auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach leistet einen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Hauptarbeit erbringt ihre "Hardware", gefragt sind die Rechenmaschinen der Bildungseinrichtung. Denn um zu wissen, wie ein Virus behandelt werden kann, muss man seine Funktionsweise verstehen. Und bei dieser aufwendigen Suche nach mehr Verständnis hilft die Mosbacher Hochschule mit.

Die Oberfläche eines Virus kann man sich vorstellen, als wäre sie mit Puzzleteilen übersät. Auf ihr befinden sich bestimmte Proteine (die Puzzle-Bindeglieder), die an körpereigenen Zellen andocken, indem sie dort mit einem passenden Puzzlestück ("Rezeptor") zusammenkommen. Ist das gelungen, injiziert das Virus seine Erbinformation (z.B. Virus-DNA) in die sogenannte "Wirtszelle". Im Gegensatz zu Bakterien können sich Viren nämlich nicht selbstständig vermehren, sondern sind dafür auf die Wirtszellen angewiesen. Die injizierte DNA "kapert" diese Zelle und lässt sich reproduzieren. Sind genug Kopien angefertigt, zerbirst die Wirtszelle, und das Virus infiziert weitere Zellen. Sind genügend infiziert, reagiert das Immunsystem – es kommt zur Erkrankung.

Professor Alexander Auch, Studiengangsleiter Angewandte Informatik, DHBW Mosbach. Foto: DHBW Mosbach

Um ein Virus unschädlich zu machen, braucht man ein Medikament, das in der Lage ist, an den Oberflächenproteinen des Virus anzudocken. Dazu ist es nötig, schnellstmöglich Funktionsweise und Struktur neuartiger Viren kennenzulernen und so die Entwicklung eines geeigneten Wirkstoffes zu beschleunigen. Es gilt, die "Schwachstelle" des Erregers ausfindig zu machen, hier den neuen Wirkstoff anzubringen und so das Virus (im besten Fall) unschädlich zu machen.

Bei einem Puzzle gibt es in der Regel eine Vorlage des Motivs, an dem man sich orientieren kann. Die Wissenschaftler versuchen also, eine solche "Vorlage" auch von Viren (aktuell die des Coronavirus) zu erstellen. Denn nur, wenn man die einzelnen Bestandteile des Virus und den dreidimensionalen Aufbau der Oberflächenproteine kennt, kann man die Suche nach einem wirksamen Mittel beginnen.

Ein Oberflächenprotein besteht in der Regel aus einem langen Strang einzelner Bestandteile. Dieser Strang faltet sich dann mehrfach, bis es seine endgültige Form erreicht und seine Funktion übernehmen kann. Von dieser komplexen Struktur wollen Forscher nun ein 3D-Modell erstellen. Dafür sind zahlreiche Berechnungen erforderlich: Man braucht hohe Computerrechenleistungen.

Schon vor 20 Jahren wurde das Computerprojekt "Folding@Home" zur Krankheitsforschung ins Leben gerufen, auf das Prof. Dr. Alexander Auch, Studiengangsleiter Angewandte Informatik an der DHBW Mosbach, aufmerksam wurde. Es hilft dabei, die Faltungen der Proteine zu berechnen (engl.: folding = falten) und darzustellen, also die "Vorlage für ein 3D-Puzzle" zu schaffen.

"Ich habe mich gefragt, was jeder Einzelne tun kann, um zu helfen. Neben den Möglichkeiten der Nachbarschaftshilfe gibt es mit dem Folding@Home-Projekt die Möglichkeit, Rechenzeit zu spenden", erklärt der Studiengangsleiter. Jeder herkömmliche Computer besitzt die "Hardware" (wie Prozessor oder Grafikkarte), die Informationen in Form von Zahlen in bildliche Darstellungen umrechnet. Zum Beispiel bei Computerspielen. Diese Rechenleistung kann man auch für wissenschaftliche Projekte nutzen. "Folding@Home ist ein dezentrales Rechenprojekt", erklärt Auch. Dabei werden umzurechnende Daten in kleinen Päckchen auf einzelne Rechner verteilt.

"Man kann sich das Projekt so vorstellen", fasst Auch zusammen, "als bekäme jeder Teilnehmer einen Aktenordner, den er zu Hause durcharbeiten soll. Nur, dass man ihn nicht selbst durcharbeitet, sondern dies der Computer macht. Dieser ,Ordner’ wird in seinem Umfang der Rechenleistung des jeweiligen Computers angepasst. Also wie viel Leistung dieser derzeit zur Verfügung hat." Die somit gespendete Rechenzeit könne auch individuell angepasst werden, je nachdem, ob man selbst gerade mit Programmen arbeitet, die viel Rechenleistung erfordern, oder ob der Computer nur eingeschaltet ist, man aber selbst nicht daran arbeitet. "Der sogenannte ,Client’, das Programm, das installiert werden muss, um Rechenleistung an Folding@Home zu spenden, nutzt dabei nur die Rechenkapazität, die der Nutzer aktuell nicht abruft. Allerdings erhöht sich der Stromverbrauch des Geräts", erläutert Auch.

Die DHBW Mosbach, allen voran der Studiengang Angewandte Informatik, unterstützen Folding@Home. Auf ihren Servern ist der Client installiert, und ein Team "DHBW_Mosbach" wurde angelegt, das mittlerweile unter den besten 1000 Teams des Projekts liegt. "Ob man Teil des Teams ist, ist nicht relevant für die Rechenleistung, die man spendet", berichtet der Informatik-Professor. "Dabei geht es hauptsächlich darum, zu sehen, was man an Rechenleistung beigetragen hat. Wir freuen uns aber über jedes neue Team-Mitglied. Mitmachen kann jeder, der einen eigenen Computer hat, den Client installiert und als Teamkennung 25 04 35 angibt", so Auch.

Der stärkste Einzelrechner der DHBW Mosbach erbringt laut Auch übrigens die Leistung von ca. 300 herkömmlichen Computern. "Aber jede Rechenleistungsspende ist wichtig", sagt Auch, "um das Virus hoffentlich bald zu entschlüsseln und einen geeigneten Wirkstoff zu dessen Bekämpfung zu finden."

Info: www.foldingathome.org