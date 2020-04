Der gelernte Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik hatte sich in CAD eingearbeitet und so den "3D-Finger" konstruiert. Foto: Kenneth Weidlich

Von Stephanie Kern

Mosbach. Selbstschutz und Schutz der anderen. Diese Themen werden in der Coronakrise immer wichtiger. Namhafte Virologen plädieren inzwischen dafür, aus Höflichkeit und Rücksichtnahme in der Öffentlichkeit Mund-Nase-Masken zu tragen. Andere schützen sich beim Einkauf mit Handschuhen. Kenneth Weidlich aus Mosbach kann nun ein weiteres Hilfsmittel beitragen, um sich und andere in der Öffentlichkeit zu schützen. Er hat einen druckbaren Finger entwickelt, der für viele Dinge einsetzbar ist.

"Das Berühren von Flächen kann womöglich zu einer Infektion mit dem Coronavirus führen. Allerdings lässt es sich im Alltagsleben oftmals nicht vermeiden, mit Türklinken und -griffen, Tasten an Fahrstühlen, Zügen und Toiletten, Einkaufswagen und vielem mehr in unmittelbaren Kontakt zu kommen", beschreibt Kenneth Weidlich, wie er auf die Idee für seinen 3D-Finger kam. "Ich habe einfach gesehen, dass viele Menschen Dinge in der Öffentlichkeit nicht gerne berühren." Er selbst empfindet sich als eher ruhig in dieser Krise, hält sich an die Vorgaben der sozialen Distanzierung. Er geht nur einkaufen, wenn es nötig ist – ohne dabei zu hamstern.

Weidlich ist gelernter Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. Aber lebenslanges Lernen empfindet er als sehr wichtig. So hat er sich in CAD eingearbeitet – und konnte so auch den 3D-Finger, der eigentlich mehr ein Haken ist, konstruieren. "Nachdem ich ein paar ausgedruckt habe, habe ich die Werkzeuge im Freundeskreis verteilt. Und da kam das sehr gut an", berichtet Weidlich. Auch Dr. Schaffert zählt zu dem Freundeskreis, und auch in der Praxis ist die Fingerverlängerung nun ständig im Einsatz. "Es findet großen Anklang."

Auch weltweit, denn Weidlich hat die Druckdatei im Internet zum freien Download zur Verfügung gestellt. Schon 1300-mal wurde die Datei heruntergeladen. "Wenn man die Menschen damit etwas beruhigen kann, freue ich mich darüber", erklärt Weidlich, der das Werkzeug selbst im Einsatz hat. Sein eigener 3D-Drucker läuft derweil ohne Unterlass. Weidlich: "Ich komme mit dem Drucken gar nicht mehr hinterher." Der Druck des "Finger #11", wie er selbst das Hilfsmittel nennt, dauert etwa zwei Stunden. "Bei der Konstruktion war mir wichtig, dass es universell einsetzbar, leicht zu reinigen und auf jedem 3D-Drucker ohne besonderen Aufwand rasch gefertigt werden kann", sagt Weidlich noch.

Nachdem der elfte Finger bereits so gut ankommt, wagte sich Weidlich an ein neues Projekt: Eine Vorrichtung, aus der man sich einen Gesichtsschutz basteln kann. "Zuerst habe ich mit unserem 3D-Drucker vor allem Osterhasen, Vasen oder ähnliches gefertigt", so Weidlich. In der Krise sei er aber schnell zur Konstruktion der etwas praktischeren Dinge übergegangen. Drei Stunden dauert der Druck einer solchen Maske, die etwas an einen Sonnenschild erinnert. Die Datei für den elften Finger steht übrigens kostenfrei zur Verfügung, denn Weidlich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, sich ihren Schutz selbst auszudrucken.