Mit seinen Bands – den „Smirnoff Lights“ bzw. den „Smirnoff Kids“ in ihrer ursprünglichen Besetzung – steht Thorsten Peter seit 30 Jahren auf der Bühne. Foto: zg

Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Er ist Manager und Bestseller-Autor, Vereinsvorsitzender, Familienvater und Gitarrist – ein Multi-Talent. Thorsten Peter vereint viele, ganz unterschiedliche Interessen und Facetten in einer Person. Produktionspläne, Deadlines, Datenanalysen und Arbeitsoptimierung sind zentrale Themen, mit den sich der 47-Jährige als Leiter des Supply Chain Managements bei Fibro beschäftigt. Hoch komplexe Aufgaben, die schon beim Weg nach oben auf der Karriereleiter einen Ausgleich suchten.

Bereits vor zwölf Jahren begann Thorsten Peter deshalb mit dem Schreiben. "Ich habe meiner Tochter immer gerne Kinderbücher vorgelesen – und dachte mir: Eine eigene Geschichte zu schreiben, das kann doch so schwer nicht sein." Also setzte er sich hin und tippte einfach drauflos: "Ich hatte kein wirkliches Konzept, keinen roten Faden, sondern nur die Idee, dass es um die erste Jugendliebe und Rockmusik gehen soll", erinnert er sich im Gespräch mit der RNZ. "War dann doch aufwendiger als anfangs gedacht."

Als Thorsten Peter schließlich fertig war, veröffentlichte er sein Erstlingswerk "Laura rockt!" komplett in Eigenregie über einen Selbstverlag und verteilte die ersten Exemplare im Freundes- und Familienkreis. "Ich hatte nie die Ambition, als Autor erfolgreich zu sein, habe das Buch in erster Linie nur für mich, für meine Tochter verfasst", erklärt er.

Doch in seinem Heimatort Haßmersheim und der Umgebung sprach sich schnell herum, dass jemand da ein lesenswertes Kinderbuch geschrieben hatte. "Dann kam auf einmal eine Lehrerin auf mich zu, die ,Laura rockt!’ zusammen mit ihrer Klasse lesen und besprechen wollte. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie das Buch noch einmal komplett lektorieren darf", erzählt Thorsten Peter und lacht. "Da waren wirklich viele Fehler drin."

Dankbar für die Unterstützung stimmte er prompt zu. Euphorisiert vom ersten kleinen Erfolg war die Motivation natürlich groß, und zeitnah begann der Hobbyautor auch schon mit seinem nächsten Werk. Es folgten Lesungen, die er musikalisch mit seiner Band, den "Smirnoff Light", komplementierte. "Irgendwann hat sich dann ein Literaturagent bei mir vorgestellt." Die Veröffentlichungen wurden professioneller, mit ansprechendem Coverdesign, Lektorat und Publikation als E-Book.

Mit seinem Buch "Vollpfosten" schaffte es Thorsten Peter 2011 sogar ganz nach oben auf der Apple-Bestseller-Liste für elektronische Bücher. "Damals, als die großen Verlage in dem Segment noch fern waren, hatte man als kleiner, freier Autor noch die Chance, mit seinen E-Books wahrgenommen zu werden", berichtet der Autor. Wer bei Innovationen früh mitmische, profitiere davon meistens.

Eine Prämisse, die auch die Fibro GmbH verfolgt. Aktuell ist man in dem Haßmersheimer Unternehmen, das zum Verbund der Läpple-Gruppe gehört, gerade dabei, die Produktion dem Fortschritt der Industrie 4.0. anzupassen. Ein Pilotprojekt mit Software der Mosbacher Programmschmiede MPDV ist fast abgeschlossen. "Die Auswertung der an den Maschinen generierten Daten bietet uns unheimlich viele Vorteile in der Planung und einen deutlich besseren Blick auf das Große und Ganze. Wir können anstehende Wartungen besser planen und voraussehen, Stillstandszeiten minimieren, Produktionsabläufe verbessern", berichtet Thorsten Peter von den Vorteilen der digitalen Revolution.

"Den persönlichen Austausch mit den Mitarbeitern in der Produktion und Montage wird die Technik aber nie komplett ersetzen", betont der Manager. Am besten sei es, wenn man die Mitarbeiter direkt in die Analyse einbeziehe. "Dadurch konnten wir zum Beispiel, federführend durch Georg Schreck aus dem Team der Schieberapplikationen, unsere Montage- und Abstimmungsprozess von Keilschiebern bereits um 50 Prozent verbessern."

1991 begann Thorsten Peter seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Fibro. An Digitalisierung war damals noch nicht zu denken. "Wenn Arbeitsabläufe evaluiert wurden, dann mit der Stoppuhr", erzählt er. Nach dem Abschluss 1995 folgten zwei Stationen bei anderen Firmen und die Weiterbildung zum Maschinenbautechniker, 1999 aber kehrte Thorsten Peter zu Fibro zurück. Als Fertigungsplaner stieg er ein, wurde ins Produktionsmanagement befördert, dann zum Regionalvertriebsleiter, bevor er die Leitung des Operativen Einkaufs übernahm. 2018 wurde er schließlich Leiter des Supply Chain Management mit 30 Mitarbeitern.

Seine anderen Interessen hat er dabei nie aus dem Blick verloren: Mittlerweile schreibt der zweifache Vater an seinem 13. Buch. Sehr bewegend aber ebenso erfüllend sei die Arbeit mit der an ALS erkrankten Caroline Reznik aus Hüffenhardt gewesen, der er half, ein Buch über ihr Schicksal zu verfassen. Mit seinen Bands – den "Smirnoff Lights" bzw. den "Smirnoff Kids" in ihrer ursprünglichen Besetzung – steht Thorsten Peter seit 30 Jahren auf der Bühne. "Die Corona-Pandemie hat uns natürlich ein wenig ausgebremst. Zu unserer ersten öffentlichen Probe Ende Juli kamen dann rund 300 Zuschauer auf den Haßmersheimer Sportplatz. Da hat man richtig gemerkt, wie sehr solche Veranstaltungen den Menschen gefehlt haben."

Am Samstag, 25. September, 18 Uhr, soll es ein zweites Probenkonzert geben. Diesmal beim Tennisclub Blau-Weiß, dessen Vorsitzender Thorsten Peter ist. "Konkretes haben wir da aber noch nicht geplant." Braucht er auch nicht. "Wir werden das schon meistern", ist sich Thorsten Peter sicher. So, wie es sich für ein Multi-Talent eben gehört.