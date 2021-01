Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Ab Montag gilt die verschärfte Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Ausschließlich mit OP- und FFP2-Masken sowie jenen nach KN95-Standard dürfen dann Geschäfte besucht und der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Gleichzeitig warten noch viele Menschen auf die zwei "Berechtigungsscheine", die ihnen die Bundesregierung schon Mitte Dezember versprochen hat. Nur nach Vorlage dieser können Personen älter als 60 sowie Menschen mit Vorerkrankungen je sechs FFP2-Masken für zwei Euro – und damit deutlich vergünstigt – in Apotheken kaufen.

"Ich halte die Planung für misslungen", ärgert sich RNZ-Leser Kenneth Weidlich. Er ist 63 Jahre alt und hat noch keine Gutscheine erhalten. Im Dezember sei er schon leer ausgegangen und habe die zwei kostenlosen FFP2-Masken nicht bekommen. "In der Mittagspause war immer eine lange Schlange vor den Apotheken, und abends waren dann keine mehr da", berichtet der Mosbacher.

Aufgrund der verschärften Maskenpflicht und der insgesamt 34,1 Millionen Gutscheine in Deutschland fürchtet Weidlich nun erneut einen Engpass bei der Versorgung. Zumal die Gutscheine nur eine begrenzte Zeit gültig sind: Berechtigungsschein I vom 1. Januar bis 28. Februar und Berechtigungsschein II zwischen 16. Februar und 15. April.

Auf Nachfrage bei seiner Krankenkasse erhielt Weidlich eine klare Antwort: Voraussichtlich erst Mitte bis Ende Februar kann er mit den Gutscheinen rechnen. Die Bundesdruckerei stelle diese in Etappen zur Verfügung und der Weiterversand an alle Berechtigten sei eine logistische Herausforderung. "Dann wird es für das erste Zeitfenster schon knapp, gleichzeitig holen andere bereits ihre zweite Ration ab", kritisiert Weidlich.

Auf RNZ-Anfrage, warum sich Druck und Versand nach der Ankündigung im Dezember so lange hinziehen, antworten gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen sowie das Bundesgesundheitsministerium ähnlich: Demnach werden die Gutscheine in drei Wellen von der Bundesdruckerei an die Krankenkassen/-versicherungen und dann weiter an die Berechtigten verschickt. Zuerst erhalten sie Personen ab 75 Jahren, danach Menschen ab 70 Jahren sowie jene mit bestimmten Erkrankungen und Risikofaktoren. Im dritten Versand werden abschließend alle Versicherten ab 60 Jahren bedacht. Keine Krankenkasse/-versicherung werde bevorzugt behandelt.

Aber Achtung: Geht der Brief verloren oder landet er aus Versehen im Müll, wird kein erneuter Gutschein versendet. Zu aufwendig, zumal dadurch die Gefahr von Missbrauch entstehe. Dieser soll unbedingt verhindert werden, weshalb die Berechtigungsscheine mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind. Dazu gehörten ein Wasserzeichen, ein leuchtendes Motiv (FFP2-Maske als Kontur und Bundesadler), eingewebte leuchtende Faserstücke sowie verschiedene Schriftgrößen und Farbverläufe.

Allein der Druck der 34,1 Millionen Gutscheine kostet 9,3 Millionen Euro. Ein Bruchteil im Vergleich zu den insgesamt 2,5 Milliarden Euro für die Subvention der verbilligten FFP2-Masken sowie den Verwaltungskostenersatz für Krankenkassen und -versicherungen.

Die Apotheker im Neckar-Odenwald-Kreis sind mittlerweile auf die hohe Nachfrage an FFP2-Masken eingestellt. Im Dezember traf sie die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers unvorbereitet. Bisher haben allerdings nur wenige Kunden einen Berechtigungsschein in den Apotheken eingelöst und ihre verbilligten FFP2-Masken abgeholt. "Das läuft jetzt gerade erst an", sagt Nicolai Waschitschek, Inhaber der Mosbacher Rathaus-Apotheke, im Gespräch mit der RNZ. Der erste Kunde mit Gutschein sei am 11. Januar zu ihm gekommen. "Ich habe eigentlich mit deutlich mehr Andrang gerechnet – aber der steigt bestimmt noch in den nächsten Tagen."

Ähnliches berichtet Dr. Meinhard Soden, Chef der Elster-Apotheke in Aglasterhausen. Vor ungefähr einer Woche habe der erste Kunde einen Berechtigungsschein bei ihm vorgelegt. Mittlerweile habe er 103 Personen ihre ersten sechs FFP2-Masken ausgehändigt. Es gebe jedoch auch viele Kunden, die eigentlich im entsprechenden Alter seien, aber noch keine Gutscheine bekommen hätten. "Da häufen sich die Anfragen", erklären Soden und Waschitschek unisono. Mit Blick auf die verschärfte Maskenpflicht würden viele dann zunächst "ein oder zwei Masken" notgedrungen zum Normalpreis kaufen.

Letzten Mittwoch sei sogar jemand mit einem falschen Gutschein in der Elster-Apotheke aufgetaucht. "Der hatte das Foto von den Berechtigungsscheinen aus der RNZ vom vergangenen Dienstag einfach ausgeschnitten", erzählt Soden amüsiert und lacht. Akzeptiert habe er den natürlich nicht. Allen, die wie Weidlich befürchten, nicht mehr rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit des ersten Gutscheins die Berechtigungsscheine zugestellt zu bekommen, verspricht er: "Ich werde niemanden abweisen, der ein paar Tage zu spät dran ist."

"Es kommen jetzt immer mehr Menschen mit Gutscheinen", berichtet ebenfalls Stephan Vogl, Inhaber der Kur-Apotheke in Waldbrunn. "Aber wir haben genug FFP2-Schutzmasken auf Vorrat und sind gut auf einen hohen Andrang vorbereitet." Auch ihn erreichten häufig Nachfragen verunsicherter Kunden, ob auch in ein paar Wochen noch genug Schutzmasken vorhanden seien. "Bestimmt", verspricht der Apotheker.

Kenneth Weidlich hat sich jetzt 20 FFP2-Masken zum Normalpreis gekauft. Nicht im Internet, sondern in einer Mosbacher Apotheke, wie er erklärt. "Schließlich will ich den lokalen Handel unterstützen." 60 Euro habe er bezahlt. Das sei zwar nicht billig, "aber im Gegensatz zu anderen kann ich mir das noch leisten". Für Menschen mit einer geringen Rente oder in einer finanziell schwierigen Situation sei das allerdings nicht so einfach möglich. "Ein paar meiner Masken habe ich deshalb auch schon weiterverschenkt", sagt der 63-Jährige. "In der Pandemie müssen wir alle zusammenhalten."