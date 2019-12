Noch sind die Schlossfestspiele in Zwingenberg nicht angelaufen, das wird erst im Juli so weit sein. Das Programm stellten die Verantwortlichen aber jetzt schon vor. Foto: Archiv

Von Pia Geimer

Mosbach/Zwingenberg. Schon wenige Tage nachdem im August die letzte Vorstellung im Schlosshof verklungen ist, muss Intendant Rainer Roos bereits mit Hochdruck die Weichen für die nächste Saison der Zwingenberger Schlossfestspiele stellen. Viel Zeit bleibt ihm nicht für einen entspannten Urlaub nach diesen hochintensiven Wochen im kleinen, aber feinen Spielort im malerischen Schlosshof. Mit der Entscheidung, in Zwingenberg auch Musicals zu inszenieren, hat sich der Ort unter seiner künstlerischen Leitung in den letzten Jahren einen beachtlichen Ruf in der deutschen Festspielszene erworben. Die Zwingenberger können mit Recht stolz sein auf das Erreichte und setzen sich ehrgeizige Ziele für die Zukunft. Natürlich haben Rainer Roos und sein Team bereits Monate bis Jahre im Voraus konkrete Pläne, was gespielt werden soll, aber die bleiben jeweils ein wohlgehütetes Geheimnis – bis kurz vor Weihnachten, wenn der Vorhang schon einmal ein wenig gelupft wird.

Mit seiner inzwischen bereits 15. Spielzeit fühle er sich beinahe als Fossil der Schlossfestspiele, bekannte Landrat Dr. Achim Brötel, der als Schirmherr das Pressegespräch mit einem Rückblick eröffnete. 2019 hatte man mit 87 Prozent Auslastung eine neue Rekordmarke setzen und mehr als 8000 Besucher verzeichnen können – ein großartiges Ergebnis, das einmal mehr zeigt, dass das Konzept und vor allem auch seine künstlerische Umsetzung beim Publikum ganz hervorragend ankommen. Nur mit einer guten Auslastung allein ist allerdings so ein Unternehmen finanziell nicht zu stemmen. Daher werden die Festspiele auch im kommenden Jahr „auf Kante genäht“ bleiben und mit nur einem Bruchteil des Budgets auskommen müssen, das andere vergleichbare Spielstätten als Finanzrahmen zur Verfügung haben. Die Beteiligung von lokalen Sponsoren ist ganz wichtig für Spielstätten wie Zwingenberg, das mit hochsubventionierten Veranstaltungen konkurrieren muss. Dass das seit Jahren so gut funktioniert, ist sicher dem besonderen Geist zu verdanken, der hier am Werk ist: eine Mischung aus Manpower und dem unglaublichen Engagement aller Beteiligten.

Rainer Roos als künstlerischem Leiter ist es dank seiner hervorragenden Kontakte und vorausschauender Planung wieder gelungen, ein wunderbares Programm für die 38. Spielzeit auf den Weg zu bringen. Die Zuschauer erwarten mit der italienischen Oper „Tosca“ von Puccini (24., 25., 26. Juli) und dem 80er-Jahre Rock-Musical „Rock of Ages“ (5. bis 9. August) zwei mitreißende Hauptproduktionen, bei denen es auch ein Wiedersehen mit einigen Stars der vergangenen Jahre geben wird. Sascha O. Bauer, der 2019 bei „Artus“ Regie führte, wird mit „Tosca“ sein Debüt als Opernregisseur geben. Die Regie beim Musical „Rock of Ages“ übernimmt Michael Gaedt, der nach seinen überaus kreativen Operninszenierungen in Zwingenberg nun erstmals bei einem Musical Regie führen wird.

Noch sind nicht alle Hauptrollen definitiv besetzt, aber so viel sei bereits verraten: Es werden wieder bekannte Stars der Szene dabei sein. Als Tosca und Scarpia stehen bereits Arminia Friebe und Starbariton Marco Di Sapia fest (derzeit an der Volksoper Wien zu hören). Beim Musical sind Jana Marie Gropp, Sascha Krebs und Sascha Lien bereits sicher mit im Boot, neben Holger Ries, Sven Wagenhöfer und Michael Gaedt, der selbst eine Rolle übernimmt. Die restlichen Türchen des Zwingenberger Adventskalenders werden sich vermutlich in den nächsten Tagen auch noch öffnen.

Die neue Spielzeit eröffnet am 17. und 18. Juli die österreichisch-afrikanische Gruppe „MoZuluArt“ mit Musik unter dem Motto „Africa meets Classic“. Am 19. Juli folgt das Familienfest, bei dem Magierin Roxanne kleine und große Zuschauer mit auf „Miras Sternenreise“ nehmen wird. Die diesjährige Musical-Gala am 31. Juli steht unter dem Motto „Musicalhits unter Sternen“, die Musicalsolisten werden dabei vom Chor und der Rockband der Festspiele begleitet.

Info: Tickets gibt es bei den Tourist Informationen in Eberbach, Mosbach, Walldürn, Weinheim, Bad Rappenau und Buchen, in der Geschäftsstelle der Schlossfestspiele oder online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de.