Gundelsheim. (rnz) Mit über 3000 aktiven Narren bildete der Gundelsheimer Gaudiwurm am Dienstagnachmittag einen gelungenen Abschluss der großen Faschingsumzüge des Unterlandes. Über 40 Karnevalsgesellschaften waren mit ihren bunten Wagen in die Deutschordensstadt gekommen, um gemeinsam mit dem närrischen Volk, das trotz trüben Wetters zahlreich die Straßenränder säumte, zum Ende der fünften Jahreszeit noch einmal so richtig aufzudrehen. Für die lautstarke musikalische Umrahmung sorgten zwölf Kapellen; insgesamt zogen rund 120 Gruppen durch die Straßen der Stadt. Wie bereits in den vergangenen Jahren, hatten Glockenschwinger und Guggenmusiker aus der Schweiz die weiteste Anreise auf sich genommen.

Der Gundelsheimer Faschingsumzug 2020 - Die Fotogalerie















































Der Gundelsheimer Carneval-Verein bot seine geballte närrische Macht auf: Prinzenpaar, Komitee und Elferrat, Garden aller Altersgruppen und viele mehr feierten mit ihrer Symbolfigur, dem Kater, ein gelungenes Heimspiel. Lärmend dazwischen gemischt hatten sich das heimische Kuhbergecho und die Tiefenbacher Guggenmusiker. In die lange Liste der Zugteilnehmer reihten sich außerdem u.a. der TSV Höchstberg, Herbolzheimer Carneval Verein, die Karnevalsgesellschaft Neckario Neckarelz, der Carneval Club Zigeunerio aus Schwarzach, FV Freibier Sulzbach, die Binemer Weffze, der Haßmersheimer Carneval Club und der FC Phönix Neckarzimmern ein.

Palettenweise flog Wurfmaterial durch die Luft, und die närrisch verkleideten Zuschauer freuten sich nicht nur über die Süßigkeiten – darunter 220.000 Kaustangen und 40.000 Päckchen Popcorn – und sonstiges Brauchbares, sondern auch über die Bewegung bei dem nasskalten Wetter. Die schwäbischen und badischen Gruppen sorgten für prächtige Stimmung. Hexen trieben Schabernack, und Ohrwürmer schallten von allen Wagen, die zum Teil eigene Sänger mit an Bord hatten. Dem standen die vielen Guggemusiken aus nah und fern nicht nach, und so wurde am Straßenrand gesungen, getanzt und gefeiert. Auch ein Kamerateam des SWR war wieder vor Ort und filmte das bunte Treiben.

Für den großen Umzug aufgewärmt hatte man sich schon zuvor beim Straßenfasching, und auch danach wurde noch lange ausgelassen weitergefeiert.