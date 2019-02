Region Mosbach. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Was Närrinnen und Narren in der Region erwartet und worauf sie sich freuen können, haben wir zusammengestellt. Jedoch: Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Aglasterhausen: Samstag, 2. März, 19.31 Uhr: Prunksitzung der "Hausemer Windbeutel" in der Sport- und Festhalle; Montag, 4. März, 20.11 Uhr: Dienstag, 5. März, 14.11 Uhr: Fastnachtsumzug der "Windbeutel".

Allfeld: Samstag, 16. Februar, 18.55 Uhr: Prunksitzung der "Allfelder Weißköpf" in der Mehrzweckhalle; Dienstag, 5. März, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht der "Weißköpf" in der Mehrzweckhalle.

Breitenbronn: Samstag, 23. Februar, 19.30 Uhr: Lumpenball in der Sporthalle.

Binau: Freitag, 15. Februar, 19.31 Uhr: Ordensball des Fastnachtsclubs "Binemer Weffze" in der Festhalle; Samstag, 16. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung der "Binemer Weffze" in der Festhalle; Sonntag, 17. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Festhalle.

Billigheim: Samstag, 23. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung der FG "Agricola" im Michaelsheim; Donnerstag, 28. Februar, 20 Uhr: Schmutziger Donnerstag der FG "Agricola" im Michaelsheim; 3. März, 14.11 Uhr: Faschingsumzug durch Billigheim; Dienstag, 5. März, 14.11 Uhr Kinderfastnacht der FG "Agricola".

Fahrenbach: Sonntag, 3. März, 13.30 Uhr: Fastnachtsumzug

Gundelsheim: Samstag, 9. Februar, 19.59Uhr: Prunk- und Fremdensitzung der Gundelsheimer Carneval-Verein in der Deutschmeisterhalle; Sonntag, 10. Februar, 15.59 Uhr: Prunksitzung in der Deutschmeisterhalle; Freitag, 15. Februar, 19.59Uhr: Prunksitzung in der Deutschmeisterhalle; Samstag, 16. Februar, 19.59Uhr: Prunksitzung in der Deutschmeisterhalle; Freitag, 22. Februar, 19.59Uhr: Prunksitzung in der Deutschmeisterhalle; Samstag, 23. Februar, 19.59 Uhr Prunksitzung in derDeutschmeisterhalle; Sonntag, 24. Februar, 14.59 Uhr: Kindersitzung in der Deutschmeisterhalle; Samstag, 2. März, 19.59 Uhr: Prunksitzung in der Deutschmeisterhalle; Montag, 4. Februar, 10 Uhr Kindergartenfastnacht im Rathaus.

Haßmersheim: Samstag, 16. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung des Haßmersheimer Carneval Clubs in der Sport- und Festhalle; Samstag, 23. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung des Carneval Clubs in der Sport- und Festhalle; Donnerstag, 28. Februar, 20.01 Uhr: Schmudo-Party des Carneval Clubs in der Sport- und Festhalle; Samstag, 2. März, 14.01 Uhr: Kinderfastnacht des Carneval Clubs; Montag, 4. März, 15.31 Uhr: Rosenmontagsumzug.

Heidersbach: Samstag, 9. Februar, 19.11 Uhr Prunksitzung der FG "Hederschboch Dick Do"; Samstag, 16. Februar, 19.11 Uhr Prunksitzung; Sonntag, 17. Februar: Kinderfastnacht; Donnerstag, 28. Februar: Weibersitzung am Schmutzigen Donnerstag; Samstag, 2. März: Fastnachtskirche in Limbach.

Hüffenhardt: Samstag, 23. Februar, 19.29 Uhr: Prunksitzung des Hüffenhardter Carnevalvereins in der Mehrzweckhalle; Sonntag, 24. Februar, 14.29 Uhr: Kinderfastnacht in der Mehrzweckhalle; Donnerstag, 28. Februar, 20.11 Uhr: Altweiberfasching in der Mehrzweckhalle; Samstag, 2. März, 19.29 Uhr: Prunksitzung in der Mehrzweckhalle; Montag, 4. März, 14.11 Uhr: Seniorenfastnacht in der Mehrzweckhalle; Dienstag, 5. März, 14.11 Uhr: Umzug mit Straßenfastnacht; Mittwoch, 6. März., 17.11 Uhr: Verbrennung der Fastnacht vor der Pizzeria "Bella Marmaris".

Katzental: Samstag, 9. Februar: "Katzedaler Fasenacht" im Dorfgemeinschaftshaus; Samstag, 16. Februar, Kinderfastnacht im Gemeinschaftshaus.

Laudenberg: 15. und 16. Februar: Prunkshow des FV um 20.01 Uhr in der Turnhalle. 2. März: Kinderprunkshow in der Turnhalle.

Limbach: Samstag, 23. Februar, Große Prunksitzung der KG "Wulle-Wack" in der Mehrzweckhalle; Sonntag, 24. Februar, Kinderprunksitzung der KG "Wulle-Wack"in der Mehrzweckhalle; Samstag, 2. März, Fastnachtsgottesdienst in St. Valentin Limbach;

Lohrbach: Samstag, 2. März, 19.11 Uhr: Prunksitzung der Lohrbacher "Keetzehocker" in der Odenwaldhalle; Sonntag, 3. März, 14.59 Uhr: Kinderfastnacht der Lohrbacher "Keetzehocker" in der Odenwaldhalle; Montag, 4. März, 17.59 Uhr: Fastnachtsumzug in Lohrbach.

Mosbach: Samstag, 16. Februar, 19.31 Uhr: Fastnacht des "Narrendutzends" St. Cäcilia im Gemeindesaal (Franz-Roser- Platz); Sonntag, 17. Februar, 14.30 Uhr: Kinderfastnacht des "Narrendutzends" im Gemeindesaal; Samstag, 2. März, 11.11 Uhr: Rathausstürmung der Mosbacher Narren; Samstag, 2. März, 19.31 Uhr "Echt Mosbacher Fassenacht" der Kiwwelschisser in der Alten Mälzerei.

Neckarelz: Sonntag, 17. Februar, 14.11 Uhr: Bunter Fastnachtsnachmittag im ökumenischen Zentrum Neckarelz (Waldsteige); Samstag, 23. Februar, 19.31 Uhr Prunksitzung in der Pattberghalle; Montag, 4. März, 14.11 Uhr Kinderfastnacht in der Pattberghalle; Mittwoch, 6. März, 19.11 Uhr Neck-Verabschiedung anschließend Heringsessen auf dem Schreckhof in Diedesheim; Samstag, 30. März, 19.30 Uhr: Schautanzgaudi in Pattberghalle.

Neckargerach: Samstag, 16. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung des Neckargeracher Carnevalsvereins in der Minneburghalle; Samstag, 23. Februar, 19:31 Uhr: Prunksitzung des Neckargeracher Carnevalsvereins in der Minneburghalle; Sonntag, 3. März, 17 Uhr: Fastnachtsumzug des Carnevalsvereins; Dienstag, 5. März, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht des Carnevalsvereins in der Minneburghalle.

Neckarzimmern: Samstag, 16. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung der Neckarzimmer FG.

Obrigheim: Samstag, 23. Februar, Benefizfastnacht des Fördervereins Obrigheimer Faschingsteam in der Ernst-Ertl-Halle; Dienstag, 5. März, Abschluss-Veranstaltung des Obrigheimer Faschingsteams in der Hochzone.

Sattelbach: Samstag, 9. Februar, 19.31 Uhr: Prunk- und Fremdensitzung der FG "Sattelbacher Ratze" im Bürgerzentrum in Sattelbach; Samstag, 16. Februar, 19.11 Uhr: Fastnachtsdisco der "Original Sattelbacher Faschingsvereinigung" im Bürgerzentrum; Samstag, 23. Februar, 20.30 Uhr: Prunksitzung des "Original Sattelbacher Faschingsvereins" im Bürgerzentrum.

Schefflenz: Samstag, 23. Februar, 14.11 Uhr: Straßenfastnacht der FG "Hossa"; Donnerstag, 28. Februar, 19.11 Uhr: Weiberfasching der FG "Hossa" in der Badgaststätte Unterschefflenz.

Schwarzach: Sonntag, 3. März, 14.31 Uhr: Kinderfastnacht des Carneval Clubs "Zigeunerio" in der Sport- und Festhalle in Aglasterhausen.

Sulzbach: Freitag, 22. Februar, 19.33 Uhr: Prunksitzung der FV "Freibier" in der Festhalle; Freitag, 1. März, 19.33 Uhr: Prunksitzung der FV "Freibier" in der Festhalle; Samstag, 2. März, 13.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Festhalle.

Trienz: Samstag, 2. März, Prunksitzung der FG "Schorlemafia" im Dorfgemeinschaftshaus; Dienstag, 5. März: Kinderfastnacht der "Schorlemafia" im Dorfgemeinschaftshaus.

Waldmühlbach: Samstag, 2. März: Fastnacht der "Miehlbocher Mondspretzer".

Zwingenberg: Freitag, 22. Februar: Kinderfastnacht des SV Zwingenberg in Peter-Kirchesch-Halle; Freitag, 1. März: Faschingsveranstaltung des SV Zwingenberg in der Peter-Kirchesch-Halle; Samstag, 2. März: Faschingsveranstaltung des SV Zwingenberg in der Peter-Kirchesch-Halle.