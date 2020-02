Region Mosbach. (RNZ) Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Was Närrinnen und Narren in der Region erwartet und worauf sie sich freuen können, haben wir zusammengestellt. Jedoch: Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

> Aglasterhausen:Sonntag, 16. Februar, 14.11 Uhr: Seniorennachmittag der "Hausemer Windbeutel" in der Festhalle Aglasterhausen; Samstag, 22. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung der "Hausemer Windbeutel" in der Sport- und Freizeithalle Aglasterhausen; Dienstag, 25. Februar, 14.11 Uhr: Fastnachtsumzug der "Windbeutel".

> Allfeld: Samstag, 8. Februar, 18.51 Uhr: Prunksitzung der Allfelder "Weißköpf" in der Mehrzweckhalle. Dienstag, 25. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht der "Weißköpf" in Mehrzweckhalle.

> Breitenbronn: Samstag, 8. Februar, 19.31 Uhr: Lumpenball in der Sporthalle.

> Binau: Freitag, 7. Februar, 19.31 Uhr: Ordensball der "Binemer Weffze" in der Festhalle; Samstag, 8. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung der "Weffze" in der Festhalle; Sonntag, 9. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht der "Weffze" in der Festhalle.

> Billigheim: Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung der FG "Agricola" im Michaelsheim; Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr: Kinder- und Familienfastnacht; Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr: Schmutziger Donnerstag im Michaelsheim.

> Fahrenbach: Sonntag, 23. Februar, 13.31 Uhr: Fastnachtsumzug Fahrenbach.

> Gundelsheim: Freitag, 7. Februar, 19.59 Uhr: 4. Prunk- und Fremdensitzung des Carneval-Verein in der Deutschmeisterhalle; Samstag, 8. Februar, 19.59 Uhr: 5. Prunk- und Fremdensitzung des Gundelsheimer Carneval-Verein in der Deutschmeisterhalle; Freitag, 14. Februar, 19.59 Uhr: 6. Prunk- und Fremdensitzung des Gundelsheimer Carneval-Verein in der Deutschmeisterhalle; Samstag, 15. Februar, 19.59 Uhr: 7. Prunk- und Fremdensitzung des Gundelsheimer Carneval-Verein in der Deutschmeisterhalle; Samstag, 22. Februar, 19.59 Uhr: 8. Prunk- und Fremdensitzung des Gundelsheimer Carneval-Verein in Deutschmeisterhalle; Montag, 24. Februar, 20.59 Uhr: Rosenmontagsball des Gundelsheimer Carneval-Verein in der Deutschmeisterhalle; Dienstag, 25. Februar, 11 Uhr: Straßenfasnacht; Dienstag, 25. Februar, 14.11 Uhr: Großer Fastnachtsumzug.

> Haßmersheim: Samstag, 8. Februar, 19.31 Uhr: 1. Prunksitzung des Haßmersheimer Carneval Club in der Sport- und Festhalle; Samstag, 15. Februar, 19.31 Uhr: 2. Prunksitzung des Haßmersheimer Carneval Club in der Sport- und Festhalle; Donnerstag, 20. Februar, 20.11 Uhr: Schmudo des Haßmersheimer Carneval Club in der Sport- und Festhalle; Samstag, 22. Februar, 14 Uhr: Kinderfastnacht des Haßmersheimer Carneval Club in Sport- und Festhalle; Montag, 24. Februar, 15.30 Uhr: Rosenmontagsumzug. > Heidersbach: Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung der FG "Hederschboch Dick Do" im "Hällele"; Sonntag, 16. Februar, 14.01 Uhr: Kinderfastnacht; Donnerstag, 20. Februar, 19.31 Uhr: Weiberfastnacht; Dienstag, 25. Februar, 13.31 Uhr: Fastnachtsumzug.

> Hüffenhardt: Samstag, 15. Februar, 19.29 Uhr: 1. Prunksitzung des Hüffenhardter Carnevalverein in der Mehrzweckhalle; Sonntag, 16. Februar, 14.29 Uhr: Kinderfastnacht in der Mehrzweckhalle; Donnerstag, 20. Februar, 20.11 Uhr: Altweiberfastnacht in der Mehrzweckhalle; Samstag, 22. Februar, 19.29 Uhr: 2. Prunksitzung des Hüffenhardter Carnevalverein in der Mehrzweckhalle; Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Seniorenfastnacht in der Mehrzweckhalle; Dienstag, 25. Februar, 14.11 Uhr: Umzug mit Straßenfastnacht und anschließender Party in der Mehrzweckhalle; Mittwoch, 26. Februar, 17.11 Uhr: Schlumpelverbrennung an der Pizzeria "Bella Marmaris".

> Katzental: Samstag, 8. Februar, 15.11 Uhr: Kinderfastnacht im Dorfgemeinschaftshaus.

> Laudenberg: Freitag, 7. Februar, 20.01 Uhr: Prunkshow in der Turnhalle; Samstag, 8. Februar, 20.01 Uhr: Prunkshow in der Turnhalle; Freitag, 21. Februar, 20 Uhr: Fastnachtsparty am Gerätehaus der Feuerwehr; Samstag, 22. Februar, 14.31 Uhr: Kinderprunkshow in der Turnhalle.

> Limbach: Samstag, 15. Februar, 19.33 Uhr: Große Prunksitzung der KG Wulle-Wack in der Mehrzweckhalle; Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr: Kinderprunksitzung der KG Wulle-Wack in der Mehrzweckhalle; Samstag, 22. Februar, 17.30 Uhr: Fastnachtsgottesdienst der KG Wulle-Wack in der St. Valentin Kirche Limbach; Dienstag, 25. Februar, 13.31 Uhr: Umzug in den Straßen Limbachs.

> Lohrbach: Samstag, 22. Februar, 19.11: Uhr,Prunksitzung der Lohrbacher Vereine; Sonntag, 23. Februar, 14.59 Uhr: Kinderfastnacht der Lohrbacher Vereine in Odenwaldhalle; Montag, 24. Februar, 17.59 Uhr: Rosenmontagsumzug.

> Mosbach: Samstag, 8. Februar, um 19.31 Uhr: Fastnacht des "Narrendutzends" St. Cäcilia im Gemeindesaal (Franz-Roser-Platz); Sonntag, 9. Februar, ab 14.30 Uhr: Kinderfastnacht des "Narrendutzends" St. Cäcilia im Gemeindesaal; Dienstag, 18. Februar, 19.11 Uhr: Frauenfastnacht in Gemeindesaal St. Cäcilia in Mosbach; Samstag, 22. Februar, 11.11 Uhr: Rathausstürmung der Mosbacher Narren; Samstag, 22. Februar, 19.31 Uhr: Echt Mosbacher Fassenacht der Kiwwelschisser Mosbach in der Alten Mälzerei.

> Neckarelz: Sonntag, 9. Februar, 14.11 Uhr: Bunter Fastnachtsnachmittag im Ökumenischen Zentrum (Waldsteige); Samstag, 15. Februar, 19:31 Uhr: Prunksitzung der KG Neckario e.V. in der Pattberghalle, Mosbach-Neckarelz.

> Neckargerach: Samstag, 8. Februar, 19.31 Uhr: 1. Prunksitzung des Neckargeracher Carnevalsverein in der Minnenburghalle; Samstag, 15. Februar, 19.31 Uhr: 2. Prunksitzung des Carnevalsverein in der Minnenburghalle; Sonntag, 23. Februar, 17.11 Uhr: Fastnachtsumzug des Carnevalsvereins; Dienstag, 25. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Minnenburghalle.

Das närrische Sulzbach: Der FV „Freibier“ lässt jedes Jahr aufs Neue den Narrentempel beben. Die Gemeinde Billigheim ist eine närrische Hochburg in der Region. Archiv-Foto: Lahr

> Neckarzimmern: Freitag, 8. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung der NFG in Festhalle.

> Obrigheim: Samstag, 22. Februar, Kinderfastnacht in der Neckarhalle; Dienstag, 25. Februar, Hochzonenfastnacht.

> Sattelbach: Freitag, 7. Februar, 20 Uhr: Fastnachtsdisco des "Original Sattelbacher Faschingsvereins" im Bürgerzentrum; Samstag, 15. Februar, 19.01 Uhr: Prunksitzung des "Original Sattelbacher Faschingsverein" im Bürgerzentrum Sattelbach.

> Schefflenz: Samstag, 15. Februar, 14.11 Uhr: Straßenfastnacht der FG "Hossa" Schefflenz.

> Sulzbach: Freitag, 14. Februar, 19.33 Uhr: 1. Prunksitzung der FV "Freibier" Sulzbach in der Sport- und Festhalle Sulzbach; Freitag, 21. Februar, 19.33 Uhr: 2. Prunksitzung der FV "Freibier" Sulzbach in der Sport- und Festhalle Sulzbach; Samstag, 22. Februar, 13.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Sport- und Festhalle Sulzbach; 23. Februar, 14.11 Uhr: Fastnachtsumzug (44. Jubiläum FV "Freibier") in Sulzbach.

> Trienz: Samstag, 22. Februar, 18.31 Uhr: Fastnachsveranstaltung des FC Trienz; Dienstag, 25. Februar, 14.29 Uhr: Kinderfastnacht der FC Trienz.

> Waldmühlbach: Sonntag, 16. Februar, Mondspretzer Kinderfastnacht in Dorfgemeinschaftshaus Waldmühlbach, Miehlbocher Mondspretzer; Samstag, 22. Februar, Mondspretzer Fastnacht, Dorfgemeinschaftshaus Waldmühlbach, Miehlbocher Mondspretzer.

> Zwingenberg: Samstag, 15. Februar, 19 Uhr: Prunksitzung der Karnevalverein Narrhalla Zwingenberg in der Melibokusparkplatz; Freitag 21. Februar, 19.11 Uhr: Rathausturm im Rathaushof; Samstag, 22. Februar, 15.11 Uhr: Kindermaskenball in der Melibokushalle.