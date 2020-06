Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Sache mit der Berufswahl war für Simon Großkinsky eigentlich geklärt. Er hatte seine Ausbildung zum Elektroniker in der Tasche, alles lief wie geplant, doch dann kam vor zwei Jahren die Wende in seinem noch jungen beruflichen Leben. Der heute 23-Jährige trat in das Mosbacher Familienunternehmen ein und wurde Bestatter. Der mit Abstand jüngste derzeit in der Großen Kreisstadt. "Ich spürte, dass ich die lange Tradition meiner Familie fortführen wollte", begründet Simon Großkinsky seine damalige Entscheidung.

Denn sein Urgroßvater Martin Großkinsky gründete als Schreinermeister am 30. April 1959 das Beerdigungsinstitut mit sieben weiteren Kollegen in Mosbach. Eine Kopie der Gründungsurkunde hängt heute noch in seinem Büro. "Sie verdeutlicht mir die lange Tradition", sagt er stolz. Seit Anfang Juli vergangenen Jahres leitet er als Geschäftsführer das "Beerdigungsinstitut der Schreinermeister Mosbach" – mittlerweile schon in der vierten Generation. Und er hat das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben.

Glück und Trauer können nahe beinander liegen, diese Erkenntnis ist Teil von Simon Großkinskys Alltag geworden. Der gebürtige Mosbacher hat beruflich zwar viel mit dem Tod zu tun, steht aber mit beiden Beinen im Leben: Er ist in Mosbacher Vereinen ehrenamtlich engagiert. Auch wenn er rund um die Uhr für seinen Beruf zur Verfügung stehen muss. "Es kann durchaus sein, dass das Telefon nachts um 2 oder 3 Uhr klingelt, und ich raus muss", erläutert der junge Bestatter. Daran hat er sich inzwischen gewöhnt. "Für mich ist die Leitung unseres Beerdigungsinstituts kein Beruf, sondern eine Berufung", sagt Simon Großkinsky. Er fährt dann selbst "Überführungen", also Transporte der Verstorbenen. Zusammen mit Sonja Bender von der Dallauer Schreinerei Michelberger.

"Dazu sind Muskelkraft und Respekt gefragt", führt er aus und ergänzt: "Denn jeder Mensch hat einen würdigen Abschied verdient." Dies ist ihm und der Dallauer Schreinerei Michelberger wichtig. "Wir beide arbeiten als Partner im Beerdigungsinstitut vertrauensvoll und eng zusammen", erläutert Großkinsky. Seine Familie hatte in Mosbach noch eine Schreinerei, aber sie wurde vor einigen Jahren aufgegeben. Wobei er in seinem Onkel Johannes Großkinsky einen besonderen Ratgeber hat, der ihm immer als Stütze zur Seite steht. "Das gibt mir auch Halt im Alltag", führt der junge Bestatter dankbar aus.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sei die Betreuung der Angehörigen und Vertrauten von Verstorbenen. Er geht in dieser emotionalen Ausnahmesituation auf ihre Wünsche und die des Verstorbenen ein und versucht, den Beteiligten einen tröstlichen Abschied zu ermöglichen. "Als Begleiter in diesen schweren Stunden sollte man Herz haben und für die Hinterbliebenen da sein, wenn sie einen benötigen", erklärt er, dessen Augenmerk grundsätzlich auf den Angehörigen liegt. Deshalb versucht er, sie bei Behördengängen und sonstigen Angelegenheiten zu entlasten.

"Es sind meist die Details, um die ich mich kümmere." Berührungsängste mit dem Thema Tod hat er dabei nicht. "Der Tod gehört zum Leben", verdeutlicht der Mosbacher. Deshalb ist ihm wichtig, mit Sonja Bender Trauerfeiern vorzubereiten, bei denen die Angehörigen in Ruhe und auf persönliche Weise Abschied nehmen können. "Natürlich berühren mich solche Momente regelmäßig", gibt Simon Großkinsky bei aller erforderlichen Professionalität zu.

Gerade in Zeiten von Corona müssen sich die Angehörigen und Vertrauten von Verstorbenen auf Einschränkungen einstellen. So muss der Mindestabstand eingehalten werden. Die Trauernden, die nicht in einer häuslichen Gemeinschaft leben, dürften sich zudem weder halten noch gegenseitig stützen. Und höchstens 100 Personen dürfen in Mosbach derzeit an einer Beerdigung im Freien teilnehmen. Für die Bestimmungen hat Simon Großkinsky Verständnis, schließlich dienen sie dem Schutz des Lebens.

Der Beruf des Bestatters ist aus einem Handwerksberuf entstanden. Zunächst übernahmen das die Schreiner, die die Särge herstellten. So wie Großkinskys Vorfahren. Heute kann man die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft absolvieren. "Themen dabei sind etwa Recht, Versorgung des Toten und kaufmännische Grundlagen", erklärt der 23-Jährige.

Simon Großkinsky will die Tradition seiner Familie fortführen. Dem Beerdigungsinstitut gemeinsam mit Sonja Bender weiterhin eine gute Zukunft geben. Vor allem aber will er den verstorbenen Menschen einen würdevollen Heimgang bereiten und versuchen, den Hinterbliebenen bei ihrer Trauer eine Stütze zu sein.