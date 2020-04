Balsbach. (ub) "Keep calm and carry on” ("Bleib’ ruhig und mach’ weiter"), diese Durchhalteparole der britischen Regierung aus dem Jahr 1939, die erst 60 Jahre später bekannt und umso populärer wurde, leuchtet Helen Kemmerer und ihrer Familie vor dem Hintergrund aller Corona-Folgen zwar ein, sie zu beherzigen aber fällt immer schwerer. Ruhig bleiben und weitermachen ist leichter gesagt als getan. "Ich war auf drei, vier Wochen in diesem Ausnahmezustand eingestellt, aber jetzt, mit der Aussicht, dass es noch Wochen so weitergeht …" Helen Kemmerer sagt im Telefoninterview mit der RNZ immer wieder den Satz: "Das muss sich jetzt ändern", und sie adressiert ihn an die Verantwortlichen in Kindergärten, Schulen, der Politik.

Wenn Tochter Greta kaum noch dazu zu bewegen ist, ihre schulischen Aufgaben zu erledigen, wenn deren großer Bruder Leonard mit massivem Druck dazu gebracht werden muss, seinen Wochenplan abzuarbeiten, wenn der Jüngste, Laurenz, schon morgens um halb sieben am Bett der Eltern steht, weil er nicht mehr schlafen kann … Was da kommen soll, benennt die Musikpädagogin allgemein mit "Entlastung für die Eltern", denn sonst würden die Belastungen zu einer großen psychischen Belastung führen. Sie kenne sich da aus …

"Ab nächster Woche findet für Leonard Onlineunterricht in den Hauptfächern statt, ich hoffe, dass ihn das wieder etwas anspornt", setzt die Mutter auf eine motivierende Wirkung jener Medien, die den Alltag von Jugendlichen stärker prägen, als Eltern manchmal lieb ist. Von den Lehrern und der Schulleitung des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach fühlen sich Mutter und Sohn jedoch bestens auf dem Laufenden gehalten. "Gestern hat meine Klassenlehrerin angerufen und gefragt, wie’s mir geht", erzählt der Zwölfjährige, der seine Schwester nun zu manchen Joggingrunden mitnimmt. Er verabredet sich auch mit einem Freund; es wird Fußball gespielt oder Rad gefahren. "Da können wir ja Abstand halten."

Die Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen, sind für alle Familienmitglieder ein Segen. Für Laurenz sind die Balsbacher Großeltern wieder da, nicht im Haus, aber es werden gemeinsame Radtouren unternommen. "Dann kann ich endlich arbeiten", ist Helen Kemmerer froh um jede Stunde, in der sie nicht von den Anliegen der Kinder unterbrochen wird.

Die Vorbereitungen auf einen geregelten Musikschulunterricht, die Telefonkonferenzen mit den Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen seien anstrengend gewesen. Umso schöner ist für sie, dass etwa das Programm "Rhythmik in der Grundschule" auf der Video-Kommunikationsplattform "Zoom" sehr gut funktioniert. "Ebenso wie unser Kita-Angebot, da haben mehr als 50 Kinder mitgemacht." Helen Kemmerer ist in der virtuellen Welt bewusst geworden, wie viel Körperkontakt normalerweise stattfindet.

Viele Eltern hätten rückgemeldet, dass der Unterricht den Kindern sehr gut getan habe, dass sie Freunde auf dem Bildschirm sehen konnten, vertraute Bewegungsspiele machen und Lieder singen konnten." Es sei auch für sie ein Lichtblick gewesen, zu erleben, dass sie anderen etwas Gutes tun könne mit ihrer Arbeit. Keep calm and carry on? "Nein", sagt Helen Kemmerer noch einmal, "es muss sich was ändern."