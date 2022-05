Von Uwe Köbler

Fahrenbach. "Ich will einfach ein normales Leben leben!" So antwortet der junge Fahrenbacher Julien Stuck auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünscht. Und diese Antwort wundert nicht, wenn man um die Geschichte des 23-jährigen Studenten weiß. Julien hat Blutkrebs und ist daher zusammen mit der DKMS auf der Suche nach einem genetischen Zwilling. Der oder die könnte die Stammzellenspende abgeben, die für Julien lebensrettend ist.

Weil Juliens Blutkrebs nach einer ersten Phase der Chemotherapie zurückgekommen ist, braucht er jetzt unbedingt eine Stammzellenspende. Aktuell ist im Portfolio der DKMS kein Spender gelistet, der der Vorgabe "Zehn von zehn" der Spenderkriterien entspricht. "In einer Klausur im Rahmen meines Verwaltungsstudiums wäre ich auch mit weniger als zehn von zehn zufrieden, in diesem Fall aber ist es für mich entscheidend", meint Julien, der trotz allem immer eine Prise Humor beweist.

Und so hoffen er und seine Eltern Ralf und Elke Stuck, dass der derzeit laufende Spendenaufruf erfolgreich wird. Die Eltern unterstützen ihren Sohn nach Kräften und bleiben genau wie er optimistisch. "Natürlich war die Diagnose ein echter Schock", so Ralf Stuck. Allerdings war den Stucks und Juliens Freundin Sarah auch schnell klar, dass man nicht kapituliert, sondern alles dafür tut, damit Julien geholfen werden kann.

So dachten im Übrigen auch die Freunde des Fahrenbachers, allen voran die Brüder Christoph und Daniel Tropsa sowie Jannik Schumacher und Yannick Ebert, die ihrem Freud nicht nur moralische Unterstützung sind, sondern auch den Spendenaufruf zusammen mit der DKMS auf den Weg gebracht haben. Alle wollen, dass Julien sein Studium an der Fachhochschule für Verwaltung in Kehl abschließen kann und dann in einer Behörde im hiesigen Raum – vor dem Studium arbeitete er beim Landratsamt – eine Anstellung findet.

Seine herzliche und empathische Art ist dem sicher ebenso förderlich wie die Liebe zur Heimat und der hiesigen Region. Bis dahin aber will Julien auch beruflich mal die Großstadt kennenlernen und hat deshalb sein zweites Praktikum in Berlin eingeplant.

Derzeit aber sind die Prioritäten ganz andere, auch wenn man das kaum glauben kann, wenn man Julien gegenübersteht. Er ist offen und optimistisch, aber gleichermaßen realistisch, wenn er von seiner Krankengeschichte erzählt. Natürlich sei das nicht immer so, räumt er ein. Denn auch Julien kennt die schweren Tage, die Selbstzweifel und die Schmerzen, auch wenn er die bisher erhaltenen Chemotherapien relativ gut weggesteckt hat. In diesen Phasen waren seine Eltern, seine Freundin Sarah und seine Freunde, die er schon aus Kindertagen kennt, einfach da und haben ihm Mut zugesprochen.

Mut und Optimismus waren gefragt, als sich bei Julien im vergangenen Sommer Müdigkeit, verbunden mit starken Rückenschmerzen einstellten. Er merkte selbst, dass mit ihm etwas nicht stimmt, doch die Diagnose Blutkrebs, die ihm sein Vater, selbst Mediziner, mitteilte, war wie schon erwähnt ein echter Schock.

Doch Schockstarre war nicht angesagt. Angetrieben von seinem Optimismus und unterstützt von Familie und Freunden, begab sich Julien in die Monate der Chemotherapie, in denen er parallel aber auch sein Studium weiterbetrieb. Online nahm er an den Kursen teil und legte auch die Prüfungen erfolgreich ab. "Da lernte ich, mich auch über die kleinen Dinge des Lebens zu freuen", erzählt Julien, für den sich im Dezember das Blatt zum Guten zu wenden schien, als er freudestrahlend mit einem für ihn positiven Ergebnis von Heidelberg nach Fahrenbach zurückkam.

Julien war krebsfrei und konnte endlich das machen, was in den Monaten vorher tabu war. Abende mit Freunden verbringen, Vorlesungen besuchen und die schon lang ersehnte Paris-Tour mit der Freundin waren möglich. Ein Stück Normalität eben, wie er es sich in der Chemotherapie so oft gewünscht hatte. Notwendig aber waren regelmäßige Nachkontrollen.

Zu einer solchen fuhr Julien auch im März nach Heidelberg, und sein mulmiges Gefühl bestätigte sich: Der Blutkrebs war zurück, und deshalb braucht er so schnell als möglich unbedingt eine Stammzellenspende. Die Suche nach dem genetischen Zwilling, irgendwo auf der Welt oder vielleicht hier bei uns, direkt vor der Haustür, läuft.

Jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und noch nicht bei der DKMS registriert ist, kann sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und mit einem Wangenschleimhautabstrich vielleicht zur Lebensretterin oder zum Lebensretter für Julien oder einen anderen Patienten werden.

Details zur Registrierung sind unter www.dkms.de/julien zu erfahren. Die Registrierung ist kostenlos, die Kosten für jede Probe übernimmt die DKMS, die daher auch um Spenden bittet. Die Hoffnung liegt darauf, dass viele Menschen mithelfen, damit Julien die Krankheit besiegt und er sich selbst seinen kleinen großen Wunsch "einfach ein normales Leben leben" erfüllen kann.

Info:

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE36 7004 0060 8987 0003 13

Verwendungszweck: Julien, JXS 001