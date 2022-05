Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Die Fahrenbacher Gemeindeverwaltung ist umgezogen und hat im Bürgerzentrum ihr Übergangsdomizil eingerichtet. Das Rathaus steht seit wenigen Wochen leer, doch Ruhe ist in der Ortsmitte nicht eingekehrt. Die Arbeiten zur Sanierung und dem grundlegenden Umbau des Verwaltungssitzes laufen auf Hochtouren. Die Männer der Firma Kispert mauern fleißig am Anbau und haben dieser Tage den Fahrstuhlschacht betoniert. Der von Architekt Berthold Nohe erstellte Bauzeitenplan passt, und so soll es in den nächsten Monaten auch bleiben. Deshalb, so Bürgermeister Jens Wittmann bei der Begrüßung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung, gelte es jetzt schon, die nachfolgenden Gewerke in Auftrag zu geben.

Bevor man aber dran ging, Angebote zu vergleichen, gab Wittmann noch bekannt, dass sich das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung entschlossen hat, der örtlichen DRK-Gruppe die Beschaffung eines mobilen EKG-Gerätes für rund 5000 Euro zu finanzieren.

Der Bürgermeister leitete dann zum umfangreichen Vergabeteil über. Für den Einbau der Fenster und Türen hatte die Firma Roos in Lohrbach das günstigste Angebot vorgelegt, das noch deutlich unter der Kostenschätzung liegt. Die Auftragsvergabe erfolgte ebenso einstimmig wie die an die Firma Bindnagel aus Mosbach für die Maler- und Stuckateurarbeiten im Außen- und Innenbereich. Der Trockenbau wird Sache der Firma Christ aus Krumbach, während die Verlegung des Estrichs von der Firma Fürst aus Mosbach erledigt wird. Beim Estrich war eine deutliche Kostensteigerung gegenüber den Planzahlen zu verzeichnen, was aber schlichtweg an Massenmehrungen liegt. Eventuell, so die Anregung aus dem Gremium, könne die Mitarbeit des Bauhofes hier zu Kostensenkungen beitragen.

Da war es natürlich erfreulich, dass bei den nachfolgenden Vergaben der Sanitär- und Heizungsarbeiten an den örtlichen Anbieter, die Firma Flicker, eine deutliche Verringerung der Kosten zu verzeichnen war. Die Elektroarbeiten im neuen Rathaus werden ebenfalls von einem örtlichen Unternehmen, nämlich der Firma Wenninger, ausgeführt. Bei diesem Gewerk kam es wiederum zu einer Kostensteigerung, was unter anderem mit den Aufbau einer Fotovoltaikanlage und einer nachträglich geforderten Rauchwarnanlage begründet ist.

Insgesamt, so fasste der Bürgermeister die Vergabe der acht Gewerke zusammen, habe man trotz der derzeit allseits zu verzeichnenden Preissteigerungen und des sich nach oben verlagernden Preisniveaus kostentechnisch eine Punktlandung hingelegt. Eingeplant sind nach den gefassten Beschlüssen Investitionen in Höhe von insgesamt 915.000 Euro, veranschlagt waren 914.000. Absolut kein Pappenstiel, aber notwendig, so der Tenor im Gremium und in den Zuschauerreihen.

Gebaut wird aber nicht nur bei der Kommune, sondern auch im privaten Bereich, und so stimmte der Gemeinderat dem Antrag einer Fahrenbacherin zum Bau eines Tiny-Hauses zu. Eine Wohnform, die angesichts der steigenden Baupreise sicher noch des Öfteren das Gremium beschäftigen wird.

Öfter beschäftigt hat man sich in der Vergangenheit auch schon mit der Corona-Problematik. Aktuell seien etwa 40 Fälle in der Quarantäneliste der Gemeinde verzeichnet. Wie schnell das Virus sich ausbreitet, spüre man aktuell selbst, so der Bürgermeister: Im Bauhof ist derzeit nur noch ein Mitarbeiter einsatzfähig, alle anderen befinden sich in Quarantäne.

Von Ratsseite wurde dann noch angeregt, auf Höhe des Seniorenheimes an der Wanderbahn die Fläche rund um eine Ruhebank zu pflastern, damit die Erreichbarkeit mit Rollatoren oder Rollstühlen erleichtert wird. Außerdem bat eine Gemeinderätin darum, die über die Gemarkung verteilten Ruhebänke über die Wintermonate doch stehen zu lassen. Das wolle man gerne tun, wenn es die Beschaffenheit der Sitzmöbel zulässt, versprach Jens Wittmann.

Das papier- und zeitsparende Ratsinformationssystem war dann ebenso noch ein Thema wie die Irritation, die eine Meldung im Pfarrblatt der katholischen Kirchengemeinde auslöste. Darin wurde vermeldet, dass die Gemeinde die Trägerschaft für den katholischen Kindergarten Robern übernehmen werde. Gespräche darüber gebe es zwar, für Vollzugsmeldungen sei es aber noch zu früh, so der Bürgermeister.

Abgeschlossen wurde der öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung mit dem Hinweis des Bürgermeisters, dass über das verlängerte Wochenende Ende Mai eine Delegation aus aktiven und ehemaligen Mitarbeitern der Verwaltung, Gemeinde- und Ortschaftsräten in die Partnergemeinde Heiligengrabe reist, um dort das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern. In Fahrenbach wird das Jubiläum Anfang Oktober begangen. Nur gut, so eine Gemeinderätin schmunzelnd, dass das Interesse an der Partnerschaft nicht so verblasst ist, wie die Farbe auf den Partnerschaftsschildern an den Ortseingängen.