Von Ursula Brinkmann

Binau. Es ist das Langzeit-Thema in Binau: die Betreuung der Kinder. Die Sitzungsvorlage im Gemeinderat machte es mit einem Ausrufezeichen mitten im Satz deutlich: "Das Angebot für die Planungsleistung für den Bau des endgültigen Kindergartens! liegt vor." Derzeit, das heißt seit Herbst 2020, spielt sich die ob zwischenzeitlich gestiegener Geburtenzahlen notwendig gewordene Erweiterung des Kindergartens "Arche Kunterbunt" außer im Bestandsgebäude in direkt daneben liegenden Containern ab. Eigentlich eine Interimslösung (für zunächst zwei Jahre). Die aktuelle Betriebserlaubnis für die Container endet am 5. Oktober dieses Jahres.

Dass die vorübergehende eine längere Lösung sein könnte, hatte sich in den diversen Debatten zu dem Thema schon abgezeichnet, denn ausgelöst wurde die Notwendigkeit einer Erweiterung durch die beiden geburtenstarken Jahre 2018 und 2019. Seither ist ihre Zahl nur noch etwa halb so hoch. Kinder, die 2019 geboren wurden, verlassen den Kindergarten 2025. Ein Bauantrag für zwei weitere Jahre Interimscontainer (bis Oktober 2024) wurde inzwischen von der Gemeinde beim Baurechtsamt eingereicht und sei in der Ausfertigung, wie Bürgermeister René Friedrich am selben Tag erfahren hatte. Danach sollte endgültig (!) feststehen, wie Binau die Kinderbetreuung behandelt – mit einer Entwurfsplanung für eine Langzeitlösung, die theoretisch von einem Neubau ausgeht. "Damit verschaffen wir uns Luft, um sauber und ordentlich planen zu können", begründete Friedrich den Vorschlag, "wir wollen was in der Schublade haben."

"Damit öffnet sich ein Zeitfenster", drückte es Erika Friedel vom Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Odenwald-Tauber (VSA) aus. Als Geschäftsführerin Kindertagesstätten des VSA ist sie mit der Personalverantwortung auch dieses evangelischen Kindergartens betraut. Dem Gemeinderat und einigen Zuhörerinnen und Zuhörern erläuterte sie den Stand der Dinge. Der Knackpunkt ist: Welchen Bedarf hat Binau langfristig an Plätzen zur Kinderbetreuung?

Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist und die Friedel von der Gemeindeverwaltung beantwortet wissen will, da weitere Faktoren wie etwa Baugebietspläne (und damit Familienzuzug) zu berücksichtigen seien. An Gemeindeverwaltung wie -rat richtete sie den Appell: "Werden Sie die treibende Kraft!" Das nahmen die so Angesprochenen beim Wort und beauftragten einstimmig das Limbacher Architekturbüro Gramlich und Partner, eine Entwurfsplanung zu erstellen. Bei voraussichtlichen Baukosten von 417.000 Euro ergibt sich eine Honorarsumme von 31.000 Euro. Die Notwendigkeit einer Planung ist zudem wichtig, um Fördermittel zu beantragen. Eines stellte Bürgermeister Friedrich heraus: "Es geht um eine Lösung für die Zeit nach 2024." Aber ob Neubau oder Sanierung des Altbaus, diese grundsätzliche Frage bleibt ebenso im Raum wie die Gretchenfrage, ob Binau Ganztagesplätze für Kindergartenkinder wird vorhalten können.

Ebenfalls um einen Architektenvertrag – in diesem Fall mit dem Obrigheimer Büro Haberkorn Architekten – ging es im nächsten Tagesordnungspunkt: Die Albert-Schneider-Grundschule bedarf der Sanierung. Um hier an Fördergelder zu kommen, ist das Zeitfenster kleiner als beim Kindergarten. Beim Ausgleichsstock seien die Anträge gestellt, ließ Friedrich verlautbaren. Anhand der Kostenschätzung über 584.000 Euro ergibt sich ein Planungshonorar in Höhe von knapp 64.000 Euro, was es zu beschließen galt. FBL-Gemeinderat Jürgen Kirchgäßner stutzte: "Bauen wir eine neue Schule? Wo verschwindet das Geld?" Die anwesende Architektin Nina-Patricia Haberkorn machte deutlich, dass es an der Schule nicht nur einen Sanierungsstau von mehr als 30 Jahren, sondern auch Auflagen (etwa des Brandschutzes und Elektrotechnik) gebe, die zu berücksichtigen seien. René Friedrich wandte ein, dass die Planungs- von aktuell geschätzten Baukosten abhingen und verband damit wohl die Hoffnung, dass letztere geringer ausfallen könnten. "Wir werden auch nach Einsparpotenzialen schauen." Geschaut werden soll zunächst mal vor Ort. Die Idee einer Begehung der künftigen Baustelle mit dem Gemeinderat stieß auf allgemeine Zustimmung, und so fand auch dieser Beschlussvorschlag schließlich einstimmige Zustimmung.

Das galt auch für die Vorlage, die sich mit der Stilllegung der Erddeponie am südlichen Rand von Binau-Siedlung befasst. Bauschutt und Erde müssen abtransportiert, Bäume gefällt und die Fläche gemulcht werden. Alles zusammen kostet rund 28.000 Euro.